WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu

Büyük bir heyecanla beklenen 2024 World Superbike sezonu, Phillip Island'da gerçekleştirilen hafta sonu ile start alırken Cuma günü 2 antrenman seansı gerçekleştirildi.

İlk antrenman seansının başlangıcında yağmur yağdığından çoğu sürücü garajında kalmayı tercih etti ve pek de temsili olmayan 1. antrenman seansının en hızlısı Andrea Locatelli oldu.

İkinci seansın başlangıcında da koşullar pek farklı değildi, güçlü rüzgara ek olarak yağmur da çiseliyordu.

İlk olarak Yamaha sürücüsü Jonathan Rea garajından ayrılarak koşullara baktı ve sadece bir turun ardından garajına geri döndü.

İlk 10 dakika geride kalırken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu garajından ayrıldı ve koşullara göz atmak istedi. Tıpkı Rea gibi Toprak da tek turun ardından pite geri döndü.

Sonrasında iste vahşi bir kazın girmesiyle kırmızı bayraklar sallandı ve seans durduruldu.

Bu ufak aranın aradan dönüldüğünde koşullar çok daha iyiydi ve seansın yeniden başlamasıyla daha çok sürücü piste çıkmaya başladı. Bu noktada hiçbir sürücü zaman turu tamamlamıştı.

Michael Rinaldi, seansın orta noktasında 1:29'lara inen ilk isim oldu ve liderliği aldı. Ardından Locatelli 1:29.660 yaptı ve lider oldu. Sonrasında Locatelli'nin takım arkadaşı Rea da bir tur zamanı kaydetti. Bu noktada sadece Rinaldi, Locatelli ve Rea zaman turu kaydetmişti.

Birkaç dakika sonra Kawasaki sürücüsü Alex Lowes ilk sırayı aldı. Britanyalı sürücü 1:29.042'lik derecesiyle tur rekorunu da kırmış oldu. Seansın geri kalanında da bu dereceyi geçebilen olmadı ve Cuma gününü Lowes ilk sırada tamamladı.

Fabrika Ducati'nin çaylak sürücüsü Nicolo Bulega ise 0.059 saniye geride kaldı ve ikinci oldu. Danilo Petrucci ilk 3'ü tamamlarken,

Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark, dördüncü sırayı aldı. Toprak ise liderin 0.365 saniye gerisinde 9. sırada yer aldı ancak bahsettiğimiz gibi koşullar kötü olduğundan Toprak ve diğer favoriler fazla zorlamadılar.

Seans sonucu: