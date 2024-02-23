WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu
2024 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Phillip Island hafta sonunda Cuma gününün en hızlı derecesi Alex Lowes'dan gelirken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu dokuzuncu sırayı aldı.
Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK
Gold and Goose / Motorsport Images
Büyük bir heyecanla beklenen 2024 World Superbike sezonu, Phillip Island'da gerçekleştirilen hafta sonu ile start alırken Cuma günü 2 antrenman seansı gerçekleştirildi.
İlk antrenman seansının başlangıcında yağmur yağdığından çoğu sürücü garajında kalmayı tercih etti ve pek de temsili olmayan 1. antrenman seansının en hızlısı Andrea Locatelli oldu.
İkinci seansın başlangıcında da koşullar pek farklı değildi, güçlü rüzgara ek olarak yağmur da çiseliyordu.
İlk olarak Yamaha sürücüsü Jonathan Rea garajından ayrılarak koşullara baktı ve sadece bir turun ardından garajına geri döndü.
İlk 10 dakika geride kalırken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu garajından ayrıldı ve koşullara göz atmak istedi. Tıpkı Rea gibi Toprak da tek turun ardından pite geri döndü.
Sonrasında iste vahşi bir kazın girmesiyle kırmızı bayraklar sallandı ve seans durduruldu.
Bu ufak aranın aradan dönüldüğünde koşullar çok daha iyiydi ve seansın yeniden başlamasıyla daha çok sürücü piste çıkmaya başladı. Bu noktada hiçbir sürücü zaman turu tamamlamıştı.
Michael Rinaldi, seansın orta noktasında 1:29'lara inen ilk isim oldu ve liderliği aldı. Ardından Locatelli 1:29.660 yaptı ve lider oldu. Sonrasında Locatelli'nin takım arkadaşı Rea da bir tur zamanı kaydetti. Bu noktada sadece Rinaldi, Locatelli ve Rea zaman turu kaydetmişti.
Birkaç dakika sonra Kawasaki sürücüsü Alex Lowes ilk sırayı aldı. Britanyalı sürücü 1:29.042'lik derecesiyle tur rekorunu da kırmış oldu. Seansın geri kalanında da bu dereceyi geçebilen olmadı ve Cuma gününü Lowes ilk sırada tamamladı.
Fabrika Ducati'nin çaylak sürücüsü Nicolo Bulega ise 0.059 saniye geride kaldı ve ikinci oldu. Danilo Petrucci ilk 3'ü tamamlarken,
Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark, dördüncü sırayı aldı. Toprak ise liderin 0.365 saniye gerisinde 9. sırada yer aldı ancak bahsettiğimiz gibi koşullar kötü olduğundan Toprak ve diğer favoriler fazla zorlamadılar.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|14
|
1'29.042
|179.712
|2
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|13
|
+0.059
1'29.101
|0.059
|179.593
|3
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|15
|
+0.195
1'29.237
|0.136
|179.320
|4
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|13
|
+0.222
1'29.264
|0.027
|179.265
|5
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|14
|
+0.250
1'29.292
|0.028
|179.209
|6
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|13
|
+0.281
1'29.323
|0.031
|179.147
|7
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|16
|
+0.301
1'29.343
|0.020
|179.107
|8
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|16
|
+0.307
1'29.349
|0.006
|179.095
|9
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|13
|
+0.365
1'29.407
|0.058
|178.979
|10
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|16
|
+0.472
1'29.514
|0.107
|178.765
|11
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|17
|
+0.480
1'29.522
|0.008
|178.749
|12
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|11
|
+0.530
1'29.572
|0.050
|178.649
|13
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|15
|
+0.581
1'29.623
|0.051
|178.547
|14
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|13
|
+0.773
1'29.815
|0.192
|178.166
|15
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|15
|
+1.043
1'30.085
|0.270
|177.632
|16
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|12
|
+1.055
1'30.097
|0.012
|177.608
|17
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|10
|
+1.711
1'30.753
|0.656
|176.324
|18
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|6
|
+2.113
1'31.155
|0.402
|175.547
|19
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|13
|
+2.189
1'31.231
|0.076
|175.400
|20
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|10
|
+2.273
1'31.315
|0.084
|175.239
|21
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|17
|
+2.299
1'31.341
|0.026
|175.189
|22
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|12
|
+2.821
1'31.863
|0.522
|174.194
|23
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|14
|
+3.607
1'32.649
|0.786
|172.716
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"
Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde" Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"
Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?
Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı? Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?
Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"
Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz" Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"
2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler
2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler 2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar