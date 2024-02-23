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World Superbike Phillip Island
Antrenman raporu

WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu

2024 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Phillip Island hafta sonunda Cuma gününün en hızlı derecesi Alex Lowes'dan gelirken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu dokuzuncu sırayı aldı.

Can Çarpıcı
Can Çarpıcı
Güncel:
Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Gold and Goose / Motorsport Images

Büyük bir heyecanla beklenen 2024 World Superbike sezonu, Phillip Island'da gerçekleştirilen hafta sonu ile start alırken Cuma günü 2 antrenman seansı gerçekleştirildi. 

İlk antrenman seansının başlangıcında yağmur yağdığından çoğu sürücü garajında kalmayı tercih etti ve pek de temsili olmayan 1. antrenman seansının en hızlısı Andrea Locatelli oldu. 

İkinci seansın başlangıcında da koşullar pek farklı değildi, güçlü rüzgara ek olarak yağmur da çiseliyordu. 

İlk olarak Yamaha sürücüsü Jonathan Rea garajından ayrılarak koşullara baktı ve sadece bir turun ardından garajına geri döndü. 

İlk 10 dakika geride kalırken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu garajından ayrıldı ve koşullara göz atmak istedi. Tıpkı Rea gibi Toprak da tek turun ardından pite geri döndü. 

Sonrasında iste vahşi bir kazın girmesiyle kırmızı bayraklar sallandı ve seans durduruldu. 

 

Bu ufak aranın aradan dönüldüğünde koşullar çok daha iyiydi ve seansın yeniden başlamasıyla daha çok sürücü piste çıkmaya başladı. Bu noktada hiçbir sürücü zaman turu tamamlamıştı.

Michael Rinaldi, seansın orta noktasında 1:29'lara inen ilk isim oldu ve liderliği aldı. Ardından Locatelli 1:29.660 yaptı ve lider oldu. Sonrasında Locatelli'nin takım arkadaşı Rea da bir tur zamanı kaydetti. Bu noktada sadece Rinaldi, Locatelli ve Rea zaman turu kaydetmişti. 

Birkaç dakika sonra Kawasaki sürücüsü Alex Lowes ilk sırayı aldı. Britanyalı sürücü 1:29.042'lik derecesiyle tur rekorunu da kırmış oldu. Seansın geri kalanında da bu dereceyi geçebilen olmadı ve Cuma gününü Lowes ilk sırada tamamladı. 

Fabrika Ducati'nin çaylak sürücüsü Nicolo Bulega ise 0.059 saniye geride kaldı ve ikinci oldu. Danilo Petrucci ilk 3'ü tamamlarken, 

Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark, dördüncü sırayı aldı. Toprak ise liderin 0.365 saniye gerisinde 9. sırada yer aldı ancak bahsettiğimiz gibi koşullar kötü olduğundan Toprak ve diğer favoriler fazla zorlamadılar. 

Seans sonucu: 

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 14

1'29.042

   179.712
2 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 13

+0.059

1'29.101

 0.059 179.593
3 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 15

+0.195

1'29.237

 0.136 179.320
4 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 13

+0.222

1'29.264

 0.027 179.265
5 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 14

+0.250

1'29.292

 0.028 179.209
6 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 13

+0.281

1'29.323

 0.031 179.147
7 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 16

+0.301

1'29.343

 0.020 179.107
8 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 16

+0.307

1'29.349

 0.006 179.095
9 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 13

+0.365

1'29.407

 0.058 178.979
10 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 16

+0.472

1'29.514

 0.107 178.765
11 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 17

+0.480

1'29.522

 0.008 178.749
12 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 11

+0.530

1'29.572

 0.050 178.649
13 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 15

+0.581

1'29.623

 0.051 178.547
14 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 13

+0.773

1'29.815

 0.192 178.166
15 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 15

+1.043

1'30.085

 0.270 177.632
16 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 12

+1.055

1'30.097

 0.012 177.608
17
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 10

+1.711

1'30.753

 0.656 176.324
18 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 6

+2.113

1'31.155

 0.402 175.547
19 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 13

+2.189

1'31.231

 0.076 175.400
20 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 10

+2.273

1'31.315

 0.084 175.239
21 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 17

+2.299

1'31.341

 0.026 175.189
22 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 12

+2.821

1'31.863

 0.522 174.194
23 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 14

+3.607

1'32.649

 0.786 172.716
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