Diğer Haberler
Verstappen Racing, ilk GT3 zaferine ulaştı!
GT Grand Finals heyecanı Kasım’da İstanbul Park’ta
Eski Formula 3 pilotu Zdeněk Chovanec 21 yaşında hayatını kaybetti
AAIMC'nin Brono ayağında meydana gelen kazada iki sürücü hayatını kaybetti
Seyahat Planınıza Göre Doğru Araç Tipi Nasıl Seçilir?
ELMS sıralama: Masson üst üste ikinci pole'ünü aldı, Cem’in takımı LMP2 Pro/Am kategorisinde 4. sırada
GTWC Spa 24 Saat Sıralama: Mercedes genel klasmanda zirvede, Ayhancan 14. sırada
Türk heykel sanatçısı, Silverstone'dan davet aldı!
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı açıkladı: QMMF ile iş birliği anlaşması imzalandı
TOSFED Başkanı'ndan WEC ve MotoGP'ye yeşil ışık: "Bu iki seriyi ülkemizde görmek istiyoruz"
Jeremy Clarkson, kanser teşhisi aldığını açıkladı
Isle of Man TT sürücüsü antrenman kazasında hayatını kaybetti
Ferrari ilk tam elektrikli aracını tanıttı, hisse senetleri düşüşe geçti
Manthey: "Max’ın önünde saygıyla eğilmeliyiz"
Nürburgring 24 Saat: Lider Mercedes; Verstappen’in takımı son saatlerde arıza yaşadı, Ayhancan yarışa erken veda etti
Verstappen: "2027’de Nürburgring’e geri dönmek istiyorum"
Eski F1 pilotu Nürburgring 24 Saat yarışından diskalifiye edildi
Le Mans, Nürburgring ve Daytona: En zorlu 24 saat yarışı hangisi?
Nürburgring 24 Saat: Gün doğumuyla Verstappen’in takımı zafere çok yakın
Ayhancan’ın takımı Manthey Racing Nürburgring 24 Saat’e erken veda etti
Mercedes: "Verstappen tamamen başka bir seviye"
Verstappen: "Araçta kendimi rahat hissettim"
Nürburgring 24 Saat son sıralama turları: 24 saatlik yarışa Verstappen 4., Ayhancan 8. sıradan başlayacak
Verstappen, Nürburgring 24 Saat'in açılış etkinliklerine katılmayacak
Winkelhock: “Max'in Nürburgring yarışını kazanması gerçekçi bir ihtimal”
Verstappen, F1 takvimi izin verirse farklı serilerde daha fazla mücadele edecek
Verstappen ve Ayhancan pistte: Nürburgring 24 Saat için tüm biletler satıldı
Verstappen, Super GT testinde herkesi şaşırttı
Villeneuve, Porsche Supercup için direksiyon başına geçiyor
Ayhancan, Nürburgring 24 Saat’te Verstappen'e karşı mücadele edecek
2026 Türkiye Drift Şampiyonası İstanbul Park’ta başlıyor
Nordschleife’deki trajedi, pilotları derinden etkiledi
Haase: “Verstappen’i durdurmak imkânsızdı”
Verstappen, fazla hızlı olduğu gerekçesiyle direksiyon başına geçemedi
Arjantin Rallisi’nde trajedi
Verstappen’in takımı Nürburgring elemelerinde gerilerde kaldı
Nürburgring’deki kural ihlali pilotun lisansına mâl oldu
Verstappen, Nürburgring trajedisinin ardından açıklama yaptı
Nürburgring’de trajedi: Çoklu kazada bir pilot hayatını kaybetti
Verstappen’in takımına ceza verildi!
Verstappen Nürburgring 24 Saat elemelerinde: Bilmeniz gerekenler
İstanbul’da sezonun ilk F1 Watch Party’si başlıyor: Padok Club, Miami GP gecesine hazırlanıyor
Verstappen: “F1 dışında yeniden keyif buldum, Nürburgring bana iyi geliyor”
Verstappen Nürburgring’de tekrardan piste çıkacak!
Kvyat, Super GT'deki ilk yarışında altıncı oldu
Lance Stroll’ün GT takımı 8 dakikayı aşan ceza aldı
GT4 Avrupa sıralamaları: Nefes kesen turların ardından Borusan’dan Piana lider, Yağız 26., Batı Ege 13. sırada
NLS3: Wittmann kazandı, Ayhancan harika bir performansla ikinci, Mustafa yedinci sırada!
NLS3 Sıralama: KCMG liderliğindeki nefes kesici seansın ardından Ayhancan 16. Mustafa 6. sırada
Verstappen neden bu hafta NLS3’te yarışmayacak?
Verstappen, bir sonraki Nürburgring yarışını açıkladı
Anthony Hamilton, HybridV10 adlı yeni yarış serisinin planlarını açıkladı
Max Verstappen, Nürburgring’de Kurallara Saygısıyla Takdir Topladı: “Kural kuraldır”
Mohammed Ben Sulayem, FIA başkanlık seçimlerini kazandı
FIA GT World Cup Makao sıralama yarışı: Fuoco ilk sırada, Ayhancan altıncı
FIA GT World Cup Makau sıralama: Fuoco ilk sırada, Ayhancan yedinci!
Padok Club’tan yeni heyecan: “F1 2025 Challenge” başlıyor
GT4 Almanya 1. Yarış: Rennhofer kazandı, Berkay Besler ve Piana 8. sırada
Max Verstappen GT3 zaferinin ardından Nürburgring’de “Top Gear” meşalesini taşıyor
Şampanya açamayan Verstappen hayranlarını güldürdü