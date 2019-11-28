Türkiye'yi tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ayhancan Güven ve Salih Yoluç temsil edeceği 2019 FIA Motor Sporları Oyunları GT Kupası yarın başlıyor. Geçen sene GT Uluslar Kupası olarak adlandırılan mücadele, bu sene FIA Motor Sporları Oyunları'nın bir sınıfı olacak. Yarışları buradan izleyebilirsiniz.