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Giorgio Piola, SHIFT Koleksiyonu’nu Kickstarter’da piyasaya sürdü
GENEL / Özel Haber

Giorgio Piola, SHIFT Koleksiyonu’nu Kickstarter’da piyasaya sürdü

Teknik çizim uzmanı Giorgio Piola tarafından tasarlanan ve Formula 1’den ilham alınan bu saat, sadece 315 Dolar’a sizin olabilir.

Ford Mustang tabanlı elektrikli SUV Mach-E nihayet tanıtıldı!
OTOMOBİL / Son dakika

Ford Mustang tabanlı elektrikli SUV Mach-E nihayet tanıtıldı!

Ford'un uzun süredir merakla beklenen elektrikli SUV modeli Mustang Mach-E, nihayet resmi olarak tanıtıldı.
2019 Ford Ranger Wildtrak ve Raptor! | İlk Sürüş
OTOMOBİL / Son dakika

2019 Ford Ranger Wildtrak ve Raptor! | İlk Sürüş

Ford'un makyajladığı Ranger modelleri segmentteki en iddialı motor seçeneğiyle satışa sunuldu.

2019 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Geyik ve Slalom Testi
OTOMOBİL / Son dakika

2019 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Geyik ve Slalom Testi

Honda Civic, bu sefer de turbo benzinli motor ve manuel şanzımanla geyik testinde konuğumuz oldu. Dinamik Japon performansıyla göz doldurdu.

15-17 Kasım Yarış Programı
GENEL / Ön Bakış

15-17 Kasım Yarış Programı

Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

2020 Skoda Octavia: Daha Pratik, Daha Teknolojik
OTOMOBİL / Son dakika

2020 Skoda Octavia: Daha Pratik, Daha Teknolojik

Selefinden daha uzun ve geniş gövdesiyle yeni Octavia, kompakt sınıfın en iddialıları arasındaki yerini pekiştirmeye geliyor.
2020 yılındaki MTV fiyatları belli oldu!
OTOMOBİL / Son dakika

2020 yılındaki MTV fiyatları belli oldu!

2020 yılında vatandaşı bekleyen motorlu taşıtlar vergisi zamları belli oldu.

FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup: Ana yarışı Japonya kazandı, Türkiye 12. oldu FIA Motorsport Games
GENEL / Yarış raporu

FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup: Ana yarışı Japonya kazandı, Türkiye 12. oldu

FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup'ta ana yarışın galibi Japon olurken, Türkiye 12. oldu.

GT Cup: İkinci yarışta zafer Japonya'nın, Türkiye 16. oldu FIA Motorsport Games
GENEL / Yarış raporu

GT Cup: İkinci yarışta zafer Japonya'nın, Türkiye 16. oldu

Türkiye'nin de mücadele ettiği FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup'ta ikinci yarışı Japonya kazandı.

GT Cup: İlk yarışı Almanya kazandı, Türkiye 13. oldu FIA Motorsport Games
GENEL / Yarış raporu

GT Cup: İlk yarışı Almanya kazandı, Türkiye 13. oldu

Türkiye'nin de mücadele ettiği FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup'ta ilk yarışın galibi Almanya oldu.

Asya Talent Cup sürücüsü Munandar, Sepang'daki kazada hayatını kaybetti
Other bike / Son dakika

Asya Talent Cup sürücüsü Munandar, Sepang'daki kazada hayatını kaybetti

MotoGP'nin destek serisi Asya Talent Cup'ta mücadele eden Endonezyalı sürücü Afridza Munandar, cumartesi günü Malezya'da yapılan yarıştaki kazanın ardından hayatını kaybetti.

GT Cup sıralama turları: Salih 2. Ayhancan 16. Oldu FIA Motorsport Games
GENEL / Sıralama turları raporu

GT Cup sıralama turları: Salih 2. Ayhancan 16. Oldu

FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup'ta Türkiye adına mücadele eden Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, sıralama turların ikinci ve 16. sıralarda yer aldılar.

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Canlı izle: FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup
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Canlı izle: FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup

Türkiye'nin de mücadele ettiği FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup'ın canlı yayını.

2019 FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup - Türkiye ekibine başarılar
GT / Son dakika

2019 FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup - Türkiye ekibine başarılar

Türkiye'yi tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ayhancan Güven ve Salih Yoluç temsil edeceği 2019 FIA Motor Sporları Oyunları GT Kupası yarın başlıyor. Geçen sene GT Uluslar Kupası olarak adlandırılan mücadele, bu sene FIA Motor Sporları Oyunları'nın bir sınıfı olacak. Yarışları buradan izleyebilirsiniz.

1-3 Kasım Yarış Programı
GENEL / Ön Bakış

1-3 Kasım Yarış Programı

Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

200 bin dolar ödüllü Le Mans Espor Serisi 2. sezonu başlıyor
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200 bin dolar ödüllü Le Mans Espor Serisi 2. sezonu başlıyor

Tamamen yeni formata ve 200.000 dolar ödüle sahip olacak Le Mans Espor Serisi'nin 2. sezonu başlıyor.

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Kapaklı farlara sahip en şık 10 otomobil | Bilgin Olsun

2000’li yılların gelişiyle birlikte ortadan kalkan kapaklı farlar 80 ve 90’lı yılların en gözde tasarım detayları arasındaydı.

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Ford Tourneo Custom | Geyik Testi ve Slalom | Dünyada İlk!

Bakalım sınıfının en ağırı olan Tourneo Custom engelleri nasıl geçebilmiş.

Button, 2019 sonunda Super GT'den ayrılacağını doğruladı
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Button, 2019 sonunda Super GT'den ayrılacağını doğruladı

Jenson Button, bu hafta sonu Motegi'de düzenlenecek Super GT finalinin ardından seriden ayrılacağını doğruladı.

Makyajlı Skoda Superb 1.6 TDI DSG Prestige | İlk Sürüş
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Makyajlı Skoda Superb 1.6 TDI DSG Prestige | İlk Sürüş

Çekyanın amiral gemisi artık daha şık ve daha teknolojik.

Yeni Ford Focus ile 3 gün geçirme sansı
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Yeni Ford Focus ile 3 gün geçirme sansı

Bugüne kadar biz anlatıyor siz izliyordunuz. Şimdi anlatma sırası sizde. Anlat Bakalım başlasın...

MIVUE Drive 50 LM navigasyon cihazı kazanma şansı!
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MIVUE Drive 50 LM navigasyon cihazı kazanma şansı!

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2020 Volkswagen Golf 8 teknoloji yağmuru ve yeni stiliyle geldi

Üçü hafif, ikisi plug-in olmak üzere 5 hibrit seçeneği var.

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Galeri: Ayhancan ve Salih'in Motor sporları olimpiyatlarında kullanacakları araç

Salih Yoluç, Motor Sporları Oyunları adlı olimpiyatlar tarzı organizasyonunda Ayhancan Güven ile ortak yarışacakları Aston Martin aracının görüntüsünü tanıttı.

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