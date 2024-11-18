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Verstappen Racing, ilk GT3 zaferine ulaştı!

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GT GT
Verstappen Racing, ilk GT3 zaferine ulaştı!

GT Grand Finals heyecanı Kasım’da İstanbul Park’ta

GENEL
Genl GENEL
GT Grand Finals heyecanı Kasım’da İstanbul Park’ta

Eski Formula 3 pilotu Zdeněk Chovanec 21 yaşında hayatını kaybetti

GENEL
Genl GENEL
Eski Formula 3 pilotu Zdeněk Chovanec 21 yaşında hayatını kaybetti

AAIMC'nin Brono ayağında meydana gelen kazada iki sürücü hayatını kaybetti

GENEL
Genl GENEL
AAIMC'nin Brono ayağında meydana gelen kazada iki sürücü hayatını kaybetti

Seyahat Planınıza Göre Doğru Araç Tipi Nasıl Seçilir?

OTOMOBİL
OTO OTOMOBİL
Seyahat Planınıza Göre Doğru Araç Tipi Nasıl Seçilir?

ELMS sıralama: Masson üst üste ikinci pole'ünü aldı, Cem’in takımı LMP2 Pro/Am kategorisinde 4. sırada

GT
GT GT
ELMS sıralama: Masson üst üste ikinci pole'ünü aldı, Cem’in takımı LMP2 Pro/Am kategorisinde 4. sırada

GTWC Spa 24 Saat Sıralama: Mercedes genel klasmanda zirvede, Ayhancan 14. sırada

GT
GT GT
GTWC Spa 24 Saat Sıralama: Mercedes genel klasmanda zirvede, Ayhancan 14. sırada

Türk heykel sanatçısı, Silverstone'dan davet aldı!

GENEL
Genl GENEL
Türk heykel sanatçısı, Silverstone'dan davet aldı!

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı açıkladı: QMMF ile iş birliği anlaşması imzalandı

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı açıkladı: QMMF ile iş birliği anlaşması imzalandı

TOSFED Başkanı'ndan WEC ve MotoGP'ye yeşil ışık: "Bu iki seriyi ülkemizde görmek istiyoruz"

GENEL
Genl GENEL
TOSFED Başkanı'ndan WEC ve MotoGP'ye yeşil ışık: "Bu iki seriyi ülkemizde görmek istiyoruz"

Jeremy Clarkson, kanser teşhisi aldığını açıkladı

GENEL
Genl GENEL
Jeremy Clarkson, kanser teşhisi aldığını açıkladı

Isle of Man TT sürücüsü antrenman kazasında hayatını kaybetti

GENEL
Genl GENEL
Isle of Man TT sürücüsü antrenman kazasında hayatını kaybetti

Ferrari ilk tam elektrikli aracını tanıttı, hisse senetleri düşüşe geçti

GENEL
Genl GENEL
Ferrari ilk tam elektrikli aracını tanıttı, hisse senetleri düşüşe geçti

Manthey: "Max’ın önünde saygıyla eğilmeliyiz"

GT
GT GT
Manthey: "Max’ın önünde saygıyla eğilmeliyiz"

Nürburgring 24 Saat: Lider Mercedes; Verstappen’in takımı son saatlerde arıza yaşadı, Ayhancan yarışa erken veda etti

GT
GT GT
Nürburgring 24 Saat: Lider Mercedes; Verstappen’in takımı son saatlerde arıza yaşadı, Ayhancan yarışa erken veda etti

Verstappen: "2027’de Nürburgring’e geri dönmek istiyorum"

GT
GT GT
Verstappen: "2027’de Nürburgring’e geri dönmek istiyorum"

Eski F1 pilotu Nürburgring 24 Saat yarışından diskalifiye edildi

GT
GT GT
Eski F1 pilotu Nürburgring 24 Saat yarışından diskalifiye edildi

Le Mans, Nürburgring ve Daytona: En zorlu 24 saat yarışı hangisi?

GT
GT GT
Le Mans, Nürburgring ve Daytona: En zorlu 24 saat yarışı hangisi?

Nürburgring 24 Saat: Gün doğumuyla Verstappen’in takımı zafere çok yakın

Endurance
Endu Endurance
Nürburgring 24 Saat: Gün doğumuyla Verstappen’in takımı zafere çok yakın

Ayhancan’ın takımı Manthey Racing Nürburgring 24 Saat’e erken veda etti

GT
GT GT
Ayhancan’ın takımı Manthey Racing Nürburgring 24 Saat’e erken veda etti

Mercedes: "Verstappen tamamen başka bir seviye"

GT
GT GT
Mercedes: "Verstappen tamamen başka bir seviye"

Verstappen: "Araçta kendimi rahat hissettim"

GT
GT GT
Verstappen: "Araçta kendimi rahat hissettim"

Nürburgring 24 Saat son sıralama turları: 24 saatlik yarışa Verstappen 4., Ayhancan 8. sıradan başlayacak

GT
GT GT
Nürburgring 24 Saat son sıralama turları: 24 saatlik yarışa Verstappen 4., Ayhancan 8. sıradan başlayacak

Verstappen, Nürburgring 24 Saat'in açılış etkinliklerine katılmayacak

GT
GT GT
Verstappen, Nürburgring 24 Saat'in açılış etkinliklerine katılmayacak

Winkelhock: “Max'in Nürburgring yarışını kazanması gerçekçi bir ihtimal”

GT
GT GT
Winkelhock: “Max'in Nürburgring yarışını kazanması gerçekçi bir ihtimal”

Verstappen, F1 takvimi izin verirse farklı serilerde daha fazla mücadele edecek

Formula 1
F1 Formula 1
Verstappen, F1 takvimi izin verirse farklı serilerde daha fazla mücadele edecek

Verstappen ve Ayhancan pistte: Nürburgring 24 Saat için tüm biletler satıldı

GT
GT GT
Verstappen ve Ayhancan pistte: Nürburgring 24 Saat için tüm biletler satıldı

Verstappen, Super GT testinde herkesi şaşırttı

GT
GT GT
Verstappen, Super GT testinde herkesi şaşırttı

Villeneuve, Porsche Supercup için direksiyon başına geçiyor

GT
GT GT
Villeneuve, Porsche Supercup için direksiyon başına geçiyor

Ayhancan, Nürburgring 24 Saat’te Verstappen'e karşı mücadele edecek

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GT GT
Ayhancan, Nürburgring 24 Saat’te Verstappen'e karşı mücadele edecek

2026 Türkiye Drift Şampiyonası İstanbul Park’ta başlıyor

GENEL
Genl GENEL
2026 Türkiye Drift Şampiyonası İstanbul Park’ta başlıyor

Nordschleife’deki trajedi, pilotları derinden etkiledi

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GT GT
Nordschleife’deki trajedi, pilotları derinden etkiledi

Haase: “Verstappen’i durdurmak imkânsızdı”

GT
GT GT
Haase: “Verstappen’i durdurmak imkânsızdı”

Verstappen, fazla hızlı olduğu gerekçesiyle direksiyon başına geçemedi

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GT GT
Verstappen, fazla hızlı olduğu gerekçesiyle direksiyon başına geçemedi

Arjantin Rallisi’nde trajedi

GENEL
Genl GENEL
Arjantin Rallisi’nde trajedi

Verstappen’in takımı Nürburgring elemelerinde gerilerde kaldı

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GT GT
Verstappen’in takımı Nürburgring elemelerinde gerilerde kaldı

Nürburgring’deki kural ihlali pilotun lisansına mâl oldu

GT
GT GT
Nürburgring’deki kural ihlali pilotun lisansına mâl oldu

Verstappen, Nürburgring trajedisinin ardından açıklama yaptı

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GT GT
Verstappen, Nürburgring trajedisinin ardından açıklama yaptı

Nürburgring’de trajedi: Çoklu kazada bir pilot hayatını kaybetti

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Nürburgring’de trajedi: Çoklu kazada bir pilot hayatını kaybetti

Verstappen’in takımına ceza verildi!

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Verstappen’in takımına ceza verildi!

Verstappen Nürburgring 24 Saat elemelerinde: Bilmeniz gerekenler

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Verstappen Nürburgring 24 Saat elemelerinde: Bilmeniz gerekenler

İstanbul’da sezonun ilk F1 Watch Party’si başlıyor: Padok Club, Miami GP gecesine hazırlanıyor

GENEL
Genl GENEL
İstanbul’da sezonun ilk F1 Watch Party’si başlıyor: Padok Club, Miami GP gecesine hazırlanıyor

Verstappen: “F1 dışında yeniden keyif buldum, Nürburgring bana iyi geliyor”

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Verstappen: “F1 dışında yeniden keyif buldum, Nürburgring bana iyi geliyor”

Verstappen Nürburgring’de tekrardan piste çıkacak!

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Verstappen Nürburgring’de tekrardan piste çıkacak!

Kvyat, Super GT'deki ilk yarışında altıncı oldu

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Kvyat, Super GT'deki ilk yarışında altıncı oldu

Lance Stroll’ün GT takımı 8 dakikayı aşan ceza aldı

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Lance Stroll’ün GT takımı 8 dakikayı aşan ceza aldı

GT4 Avrupa sıralamaları: Nefes kesen turların ardından Borusan’dan Piana lider, Yağız 26., Batı Ege 13. sırada

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GT4 Avrupa sıralamaları: Nefes kesen turların ardından Borusan’dan Piana lider, Yağız 26., Batı Ege 13. sırada

NLS3: Wittmann kazandı, Ayhancan harika bir performansla ikinci, Mustafa yedinci sırada!

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NLS3: Wittmann kazandı, Ayhancan harika bir performansla ikinci, Mustafa yedinci sırada!

NLS3 Sıralama: KCMG liderliğindeki nefes kesici seansın ardından Ayhancan 16. Mustafa 6. sırada

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NLS3 Sıralama: KCMG liderliğindeki nefes kesici seansın ardından Ayhancan 16. Mustafa 6. sırada

Verstappen neden bu hafta NLS3’te yarışmayacak?

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Verstappen neden bu hafta NLS3’te yarışmayacak?

Verstappen, bir sonraki Nürburgring yarışını açıkladı

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Verstappen, bir sonraki Nürburgring yarışını açıkladı

Anthony Hamilton, HybridV10 adlı yeni yarış serisinin planlarını açıkladı

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Genl GENEL
Anthony Hamilton, HybridV10 adlı yeni yarış serisinin planlarını açıkladı

Max Verstappen, Nürburgring’de Kurallara Saygısıyla Takdir Topladı: “Kural kuraldır”

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Max Verstappen, Nürburgring’de Kurallara Saygısıyla Takdir Topladı: “Kural kuraldır”

Mohammed Ben Sulayem, FIA başkanlık seçimlerini kazandı

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Mohammed Ben Sulayem, FIA başkanlık seçimlerini kazandı

FIA GT World Cup Makao sıralama yarışı: Fuoco ilk sırada, Ayhancan altıncı

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FIA GT World Cup Makau sıralama: Fuoco ilk sırada, Ayhancan yedinci!

Padok Club’tan yeni heyecan: “F1 2025 Challenge” başlıyor

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Padok Club’tan yeni heyecan: “F1 2025 Challenge” başlıyor

GT4 Almanya 1. Yarış: Rennhofer kazandı, Berkay Besler ve Piana 8. sırada

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GT4 Almanya 1. Yarış: Rennhofer kazandı, Berkay Besler ve Piana 8. sırada

Max Verstappen GT3 zaferinin ardından Nürburgring’de “Top Gear” meşalesini taşıyor

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Max Verstappen GT3 zaferinin ardından Nürburgring’de “Top Gear” meşalesini taşıyor

Şampanya açamayan Verstappen hayranlarını güldürdü

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Şampanya açamayan Verstappen hayranlarını güldürdü
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