FIA, Avusturya GP'deki kavurucu sıcaklar için özel protokolünü devreye sokabilir

Hava sıcaklığının 30’lu derecelerin ortasına, pist sıcaklığının ise 50°C’nin üzerine çıkmasının beklendiği Red Bull Ring’de, pilotlar için zorlu bir yarış hafta sonu öngörülüyor. F1, 2023 Katar Grand Prix’sinde yaşanan aşırı sıcaklık ve sürücülerin yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 2025 sezonu itibarıyla bu düzenlemeyi yürürlüğe sokmuştu.

Aşırı sıcaklık protokolü, hava sıcaklığının 31°C’nin üzerine çıkmasıyla ve bu şartların yalnızca konforu değil, aynı zamanda pilot sağlığını da etkileyebileceği durumlarda devreye giriyor.

Protokol ilk kez 2025 Singapur Grand Prix’sinde uygulanmış ve FIA yarış direktörü Rui Marques, yarış öncesi yaptığı açıklamada durumu resmen ilan etmişti.

Bu uygulama kapsamında takımlar, araçlara pilot soğutma sistemleri eklemek zorunda kalırken, fazladan ekipman nedeniyle minimum araç ağırlığı da artırılıyor. Pilotlar soğutma yeleği kullanıp kullanmama konusunda serbest bırakılırken, kullanmayanlar için denge amacıyla araçlara fazladan ağırlık ekleniyor.

FIA sportif kurallarına göre, pilot soğutma sistemine ait ekipmanların kullanılmaması durumunda ağırlık farkı 0.5 kg ile telafi ediliyor.

Avrupa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, ‘ısı kubbesi’ olarak bilinen meteorolojik bir olaydan kaynaklanıyor. Bu olay, atmosferin üst katmanlarında yer alan, geniş ve kalıcı bir yüksek basınç alanının oluşmasına neden oluyor ve ısıyı hapsederek soğumayı önlüyor.

FIA ayrıca bu hafta başında, sprint hafta sonlarını ilgilendiren sıcaklık protokolüyle ilgili bir güncellemeye gitti: Yeni düzenlemeye göre sıcaklık protokolü artık sprint ve yarış için ayrı ayrı ilan edilebilecek. Böylece bir hafta sonunda sadece sprint veya sadece yarış için protokol uygulanabilecek.

Ancak Avusturya GP’nin sprint hafta sonu olmaması nedeniyle bu değişiklik bu yarış için doğrudan bir etki yaratmayacak.

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