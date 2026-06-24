Red Bull Ring’in coğrafi yapısı, Aston Martin’in performansını etkileyebilir
Honda’nın baş mühendisi Shintaro Orihara, Avusturya öncesinde Red Bull Ring'in yüksek rakımlı yapısının ve yeni motor kurallarının Aston Martin'i zorlayabileceğini söyledi.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Silverstone merkezli Aston Martin, hem güç ünitesi hem de şasi sorunlarıyla boğuştuğu 2026 sezonuna oldukça zorlu bir başlangıç yaptı. Hafta sonu öncesinde temkinli bir dil kullanan Honda Racing Pist Üstü Genel Müdürü ve Baş Mühendisi Shintaro Orihara, Red Bull Ring'in karakteristik yapısının özellikle “turboşarj” etrafındaki zayıflıkları daha da gün yüzüne çıkarabileceğini belirtti.
Pistin yüksek rakımlı yapısının güç ünitesine fazladan yük bindireceğini vurgulayan Japon mühendis, Honda'nın yayınladığı basın bülteninde şu ifadelere yer verdi: "Red Bull Ring dağların arasında, yüksek rakımlı bir bölgede yer alıyor. Bu da turboşarjın diğer yarışlara kıyasla çok daha fazla çalışması gerektiği anlamına geliyor.”
“Geçmişte MGU-H varken, bu pistte enerji geri kazanımını büyük ölçüde destekliyordu. Ancak 2026 kurallarıyla MGU-H artık sistemin bir parçası değil ve turboşarja destek olamıyor.”
Shintaro Orihara
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Bu durum hem turboşarjı hem de motoru yüksek rakımda doğru bir şekilde çalıştırmayı zorlaştırabilir. 1. antrenman seansında yapacağımız ilk iş, turboşarjın ve motorun verdiği tepkileri yakından incelemek olacak."
Pist sıcaklığının da belirleyici bir faktör olacağına dikkat çeken Orihara, soğutma sistemlerinin hafta sonu boyunca güç ünitesi performansı üzerinde kritik bir rol oynayacağını belirtti.
Pist düzeninin kendileri için dezavantaj yaratabileceğini açıkça dile getiren mühendis, ellerindeki paketi en üst düzeye çıkarmaya odaklanacaklarını söyledi: "Ayrıca bu hafta sonu pistte yüksek sıcaklıklar bekliyoruz, dolayısıyla soğutma da hesaba katılması gereken çok önemli bir konu olacak.”
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Pistin bir diğer özelliği de kısa yapısı. Kısa bir tur olmasına rağmen üç büyük düzlük barındırıyor ve bu düzlükler güç ünitesini fazlasıyla yoruyor.”
“Gerçek şu ki, burada diğer motor üreticilerine kıyasla bir dezavantaj yaşayabiliriz; ancak hafta sonu boyunca paketimizden maksimum verimi alabilmek adına enerji yönetimi stratejimiz ve sürülebilirlik gibi unsurları adapte edeceğiz."
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