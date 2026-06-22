Domenicali: "F1'in Alonso gibi 'kahramanlara' ihtiyacı var"

Fernando Alonso, sezon sonunda Aston Martin ile olan sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle 2027 sezonu öncesinde geleceğini değerlendiriyor. Bu süreçte İspanyol pilotun adı Alpine ile anılıyor.

Alonso, Renault adıyla mücadele eden ve iki dünya şampiyonluğunu kazandığı takımın yeniden markalaşmış hali olan Alpine ile iki yıllık aranın ardından 2021'de Formula 1'e dönmüş, daha sonra üçüncü dünya şampiyonluğu hedefiyle Aston Martin projesine katılmıştı.

Ancak Aston Martin'deki dört sezonun ardından 44 yaşındaki pilotun kariyerindeki 33. Grand Prix zaferine ulaşması hâlâ oldukça uzak görünüyor. Zira Aston Martin'in 2026 sezonundaki performansı beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

Takım, yedi yarış hafta sonunda yalnızca Monako'da Alonso'nun elde ettiği 10. sıra sayesinde 1 puan alabildi. Bunun yanı sıra takımda sekiz kez yarıştan çekilme yaşandı.

Bu tablo, Alonso'nun kariyerindeki bir sonraki adımı ciddi şekilde değerlendirmesine neden oluyor.

Stefano Domenicali, Formula One Group CEO Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

Alonso, Barselona Grand Prix'sinde yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Şu anda aklımda net bir şey yok. Yaz arasından sonra kararımı vereceğim."

Görünüşe göre İspanyol pilotun önünde üç seçenek bulunuyor: Aston Martin'de kalmak, emekli olmak ya da Alpine'e geri dönmek.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ise gelecek yıl gridde Alonso'yu görme isteğini dile getiriyor.

Domenicali, AS gazetesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Alonso için gerçekten üzülüyorum çünkü ona çok saygı duyuyorum ve ne kadar olağanüstü biri olduğunu biliyorum."

"Ancak onun dirençli bir insan olduğunu da biliyorum."

"Umarım ona iyi bir araç verirler ve yeteneğini yeniden gösterme fırsatı bulur. Zihniyeti her seviyede korkusuz bir adanmışlığa dayanıyor. Doğru projeye ihtiyacı var."

"Umarım burada kalır ve sadece bir yıl değil, uzun yıllar boyunca Formula 1'de yer almaya devam eder."

"Bu sporlarda kahramanlara ihtiyaç duyduğumuz bir sır değil. Bu yüzden Fernando'nun uzun süre burada kalmasını bekliyorum. Doğru araca sahip olduğunda güçlü yanı ortaya çıkacaktır. Onu uzun yıllar boyunca F1'de görmek istiyorum."

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