Marko, Avusturya GP'yi değerlendirdi: “Red Bull ilk kez minimum ağırlık limitinde yarışacak"

Avusturya basını Kleine Zeitung’a konuşan 83 yaşındaki Marko, Red Bull Ring’deki yarış için Brackley merkezli Mercedes takımını favori olarak öne çıkardı. Ancak deneyimli isim, Gümüş Oklar’ın son dönemde yaşadığı güç ünitesi dayanıklılık sorunlarının burada da baş ağrıtabileceğinin altını çizdi.

Marko ayrıca, mevcut kurallar döneminde güncellemelerin ne kadar büyük farklar yaratabileceğine değinerek, bu hafta sonu araca getireceği yeniliklerin ardından Red Bull ve Max Verstappen ikilisinin galibiyet mücadelesine dahil olabileceğini belirtti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Avusturya GP öncesinde tahminlerde bulunan Marko, şu ifadeleri kullandı: "Yeni kurallar Mercedes'i net şekilde favori konumuna yerleştiriyor. Ancak şimdiden bu sezonki ikinci motor arızalarını yaşadılar, ki bu onlar için alışılmadık bir durum.”

“Genel olarak konuşmak gerekirse, kuralların bu aşamasında güncellemeler kesinlikle çok daha etkili; aracınızdaki tek bir güncellemeyle yarım saniye kazanmanız mümkün."

Eski takımının bu hafta sonu teknik anlamda önemli adım attığını söyleyen Marko, sözlerini şöyle tamamladı: "Red Bull bu hafta sonu ilk kez tam olarak minimum ağırlık limitinde bir araçla piste çıkacak, bu yüzden kesinlikle ön gruptaki mücadelenin içinde olacaklardır.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

“Max'in yeniden zirvede yer almasını umuyorum. Kısacası Mercedes favori, ancak gridin geri kalanı da bir o kadar ilginç ve merak uyandırıcı."

Helmut Marko, Spielberg’de en hızlı ekibin Mercedes olacağını öngörürken; McLaren takım patronu Andrea Stella da bu görüşe katılmış, fakat Ferrari'nin viraj performansıyla öne çıkmasını beklediğini de ifade etmişti.

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