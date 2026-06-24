Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Avusturya GP

Marko, Avusturya GP'yi değerlendirdi: “Red Bull ilk kez minimum ağırlık limitinde yarışacak"

Red Bull'un eski danışmanı Helmut Marko, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Avusturya Grand Prix'si öncesinde güç dengelerini değerlendirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Helmut Marko: 2026 Formula 1 sezonu öncesinde Red Bull'dan ayrılıyor

Helmut Marko: 2026 Formula 1 sezonu öncesinde Red Bull'dan ayrılıyor

Fotoğraf: circuitpics.de

Avusturya basını Kleine Zeitung’a konuşan 83 yaşındaki Marko, Red Bull Ring’deki yarış için Brackley merkezli Mercedes takımını favori olarak öne çıkardı. Ancak deneyimli isim, Gümüş Oklar’ın son dönemde yaşadığı güç ünitesi dayanıklılık sorunlarının burada da baş ağrıtabileceğinin altını çizdi.

Marko ayrıca, mevcut kurallar döneminde güncellemelerin ne kadar büyük farklar yaratabileceğine değinerek, bu hafta sonu araca getireceği yeniliklerin ardından Red Bull ve Max Verstappen ikilisinin galibiyet mücadelesine dahil olabileceğini belirtti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Avusturya GP öncesinde tahminlerde bulunan Marko, şu ifadeleri kullandı: "Yeni kurallar Mercedes'i net şekilde favori konumuna yerleştiriyor. Ancak şimdiden bu sezonki ikinci motor arızalarını yaşadılar, ki bu onlar için alışılmadık bir durum.” 

“Genel olarak konuşmak gerekirse, kuralların bu aşamasında güncellemeler kesinlikle çok daha etkili; aracınızdaki tek bir güncellemeyle yarım saniye kazanmanız mümkün."

Eski takımının bu hafta sonu teknik anlamda önemli adım attığını söyleyen Marko, sözlerini şöyle tamamladı: "Red Bull bu hafta sonu ilk kez tam olarak minimum ağırlık limitinde bir araçla piste çıkacak, bu yüzden kesinlikle ön gruptaki mücadelenin içinde olacaklardır.” 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

“Max'in yeniden zirvede yer almasını umuyorum. Kısacası Mercedes favori, ancak gridin geri kalanı da bir o kadar ilginç ve merak uyandırıcı."

Helmut Marko, Spielberg’de en hızlı ekibin Mercedes olacağını öngörürken; McLaren takım patronu Andrea Stella da bu görüşe katılmış, fakat Ferrari'nin viraj performansıyla öne çıkmasını beklediğini de ifade etmişti.

İzle: F1 Gündem: Red Bull'dan büyük güncelleme, Verstappen ve Russell'ın kontratındaki çıkış maddesi!

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Stella, Kanada'da kullanılmayan ön kanadın İspanya'da nasıl başarıya ulaştığını açıkladı
Sonraki haber Red Bull Ring’in coğrafi yapısı, Aston Martin’in performansını etkileyebilir

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

McLaren, ‘Macarena’ arka kanat tasarımını Avusturya'da test edecek

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
McLaren, ‘Macarena’ arka kanat tasarımını Avusturya'da test edecek

Resmi: Bagnaia ve Ducati, 2026 sezonunun sonunda yollarını ayırıyor!

MotoGP
MotoGP
Çek GP
Resmi: Bagnaia ve Ducati, 2026 sezonunun sonunda yollarını ayırıyor!

Ferrari’den karar: Carlo Santi'nin görevine devam edeceği kesinleşti

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Ferrari’den karar: Carlo Santi'nin görevine devam edeceği kesinleşti

Son Haberler

Resmi: Acosta, 2027'de Ducati'ye katılıyor

MotoGP
MGP MotoGP
Çek GP
Resmi: Acosta, 2027'de Ducati'ye katılıyor

McLaren, ‘Macarena’ arka kanat tasarımını Avusturya'da test edecek

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren, ‘Macarena’ arka kanat tasarımını Avusturya'da test edecek

Resmi: Bagnaia ve Ducati, 2026 sezonunun sonunda yollarını ayırıyor!

MotoGP
MGP MotoGP
Çek GP
Resmi: Bagnaia ve Ducati, 2026 sezonunun sonunda yollarını ayırıyor!

Ferrari’den karar: Carlo Santi'nin görevine devam edeceği kesinleşti

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Ferrari’den karar: Carlo Santi'nin görevine devam edeceği kesinleşti

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle