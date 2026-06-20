Türk heykel sanatçısı, Silverstone'dan davet aldı!

Eskişehirli bir heykel sanatçısı olan Taylan Türkmen'in metal atıkları bir araya getirerek yaptığı 450 kilogramlık Formula 1 aracı, İngiltere'deki Silverstone Pisti'nde sergilenmek üzere özel davet aldı.

'Art Cars Series' kapsamında yapılan ve tamamlanması yaklaşık 5.5 ay süren bu eser, gerçek bir Formula 1 aracıyla benzer ölçülere (5 m 20 cm boy, 1 m 85 cm en ve 1 m 35 cm yükseklik) sahip.

Taylan Türkmen, çalışmalarının devamının geleceğini ve bu seride üç araç olmasını planladığını da dile getirdi.