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GENEL

Türk heykel sanatçısı, Silverstone'dan davet aldı!

Türk heykel sanatçısı Taylan Türkmen'in yaptığı 450 kilogramlık Formula 1 aracı, Silverstone'da sergilenecek.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
heykel

Eskişehirli bir heykel sanatçısı olan Taylan Türkmen'in metal atıkları bir araya getirerek yaptığı 450 kilogramlık Formula 1 aracı, İngiltere'deki Silverstone Pisti'nde sergilenmek üzere özel davet aldı.

'Art Cars Series' kapsamında yapılan ve tamamlanması yaklaşık 5.5 ay süren bu eser, gerçek bir Formula 1 aracıyla benzer ölçülere (5 m 20 cm boy, 1 m 85 cm en ve 1 m 35 cm yükseklik) sahip.

Taylan Türkmen, çalışmalarının devamının geleceğini ve bu seride üç araç olmasını planladığını da dile getirdi. 

 

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Zeynep Taş

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