Toprak Razgatlıoğlu, Brno'da 850cc testine çıkacak
Yamaha, Crash.net'e yaptığı açıklamada Toprak Razgatlıoğlu ve Augusto Fernandez'in, Brno'da yarış sonrası pazartesi günü yapılacak 850cc/Pirelli testinde markanın sürücü kadrosunu oluşturacağını doğruladı.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
2027 sezonu için Yamaha ile kontratı bulunan tek mevcut yarış sürücüsü olan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin gelecekteki 850cc motosikletleri ve Pirelli lastiklerinin ilk grup testinde piste çıkacak.
850cc motosiklet ve lastik sayısının sınırlı olması nedeniyle üretici başına yalnızca iki sürücünün testte yer almasına izin verilirken, Yamaha'nın ikinci motosikleti için test ve wildcard pilotu Augusto Fernandez tercih edildi.
Bu gelişmeyle birlikte Fabio Quartararo, fabrika sürücüsü takım arkadaşı Álex Rins ve Pramac sürücüsü Jack Miller'ın testte yer almayacağı da kesinleşti.
Quartararo’nun gelecek sezon Honda’ya geçmesinin beklendiği, Rins’in ise Jorge Martín ve Ai Ogura'dan oluşması beklenen yeni fabrika Yamaha yapılanmasına yer açmak için takımdan ayrılacağı ifade ediliyor. Miller'ın koltuğu ise Pramac Moto2 sürücüsü Izan Guevara tarafından tehdit altında.
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Eric Alonso / Getty Images
Buna karşın HRC'nin, takımdan ayrılmaları beklenen Joan Mir veya Luca Marini'yi 850cc testine dahil etmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. KTM tarafında ise Brno test kadrosu henüz netleşmedi.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise Pirelli lastiklerine yabancı değil; Toprak, WorldSBK'de geçirdiği sekiz sezon ve kazandığı üç dünya şampiyonluğu boyunca bu lastiklerle yarıştı.
Brno'daki test özel olarak gerçekleştirilecek; medya erişimi olmayacak ve resmi zamanlamalar paylaşılmayacak.
Bir sonraki 850cc/Pirelli testi ise eylül ayında Red Bull Ring'de yapılacak.
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