Moto3, Red Bull Ring 3. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu

40 dakikalık Moto3 antrenman turu ıslak zeminde gerçekleştirildi İlk on dakika geride kalırken Romano Fenati liderliği almayı başardı.

Son bölüme doğru dereceler gelişmeyi başardı ve Celestino Vietti 1:43.506 yaparak liderliğe oturdu.

Son bölümde dereceler gelişmeye devam etti ve Vietti, en hızlı dereceyi 1:42.775'e çekerek seansı zirvede tamamladı.

Ai Ogura ikinci olurken, Raul Fernandez üçüncü ve Maximilian Kofler dördüncü oldu.

Andre Migno beşinci, Tatsuki Suzuki altıncı, Kaito Toba yedinci ve Jaume Masia sekizinci oldu.

İlk onu Darryn Binder ve Tony Arbolino tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü 1.3 saniye geride 17. sırada yer alabildi. Kaito Toba seansın son bölümünde kaza yaptı.

Ayrıca Tony Arobolino ve Jason Dupasquier temas yaşadılar.

Antrenman sonucu: