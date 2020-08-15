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Moto3 / Spielberg / Antrenman raporu

Moto3, Red Bull Ring 3. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu

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Moto3, Red Bull Ring 3. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Ağu 2020 08:23

Celestino Vietti Ramus, ıslak zeminde gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansının en hızlı ismi olmayı başardı.

40 dakikalık Moto3 antrenman turu ıslak zeminde gerçekleştirildi İlk on dakika geride kalırken Romano Fenati liderliği almayı başardı.

Son bölüme doğru dereceler gelişmeyi başardı ve Celestino Vietti 1:43.506 yaparak liderliğe oturdu.

Son bölümde dereceler gelişmeye devam etti ve Vietti, en hızlı dereceyi 1:42.775'e çekerek seansı zirvede tamamladı.

Ai Ogura ikinci olurken, Raul Fernandez üçüncü ve Maximilian Kofler dördüncü oldu.

Andre Migno beşinci, Tatsuki Suzuki altıncı, Kaito Toba yedinci ve Jaume Masia sekizinci oldu.

İlk onu Darryn Binder ve Tony Arbolino tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü 1.3 saniye geride 17. sırada yer alabildi. Kaito Toba seansın son bölümünde kaza yaptı.

Ayrıca Tony Arobolino ve Jason Dupasquier temas yaşadılar.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark
1 Italy Celestino Vietti Ramus 20 1'42.775  
2 Japan Ai Ogura 17 1'43.251 0.476
3 Spain Raul Fernandez 20 1'43.300 0.525
4 Austria Maximilian Kofler 21 1'43.477 0.702
5 Italy Andrea Migno 20 1'43.583 0.808
6 Japan Tatsuki Suzuki 18 1'43.657 0.882
7 Japan Kaito Toba 18 1'43.724 0.949
8 Spain Jaume Masia 17 1'43.737 0.962
9 South Africa Darryn Binder 21 1'43.901 1.126
10 Italy Tony Arbolino 17 1'43.906 1.131
11 Czech Republic Filip Salač 20 1'43.934 1.159
12 Spain Sergio Garcia Dols 19 1'43.969 1.194
13 Argentina Gabriel Rodrigo 17 1'43.976 1.201
14 United Kingdom John McPhee 17 1'43.988 1.213
15 Switzerland Jason Dupasquier 18 1'44.124 1.349
16 Spain Albert Arenas 18 1'44.156 1.381
17 Turkey Deniz Öncü 14 1'44.167 1.392
18 Japan Ryusei Yamanaka 23 1'44.214 1.439
19 Belgium Barry Baltus 21 1'44.337 1.562
20 Spain Alonso Lopez 18 1'44.508 1.733
21 Spain Carlos Tatay 21 1'44.588 1.813
22 Japan Yuki Kunii 19 1'44.588 1.813
23 Italy Riccardo Rossi 18 1'44.596 1.821
24 Spain Jeremy Alcoba 19 1'44.649 1.874
25 Italy Dennis Foggia 22 1'44.749 1.974
26 Malaysia Khairul Pawi 19 1'44.818 2.043
27 Italy Romano Fenati 20 1'45.043 2.268
28 Italy Stefano Nepa 18 1'45.115 2.340
29 Japan Ayumu Sasaki 19 1'45.242 2.467
30 Italy Davide Pizzoli 17 1'45.972 3.197
31 Italy Niccolò Antonelli 17 1'46.288 3.513
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Moto3, Red Bull Ring 2. antrenman: McPhee lider, Deniz 17. oldu

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Moto3, Red Bull Ring 2. antrenman: McPhee lider, Deniz 17. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Spielberg
Alt-etkinlik FP3
Lokasyon Red Bull Ring
Pilotlar Raul Fernandez , Ai Ogura , Celestino Vietti Ramus
Takımlar Idemitsu Honda Team Asia , Red Bull KTM Factory Racing , Team VR46
Editör Matteo Nugnes

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