Moto3, Red Bull Ring 3. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu
Celestino Vietti Ramus, ıslak zeminde gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansının en hızlı ismi olmayı başardı.
40 dakikalık Moto3 antrenman turu ıslak zeminde gerçekleştirildi İlk on dakika geride kalırken Romano Fenati liderliği almayı başardı.
Son bölüme doğru dereceler gelişmeyi başardı ve Celestino Vietti 1:43.506 yaparak liderliğe oturdu.
Son bölümde dereceler gelişmeye devam etti ve Vietti, en hızlı dereceyi 1:42.775'e çekerek seansı zirvede tamamladı.
Ai Ogura ikinci olurken, Raul Fernandez üçüncü ve Maximilian Kofler dördüncü oldu.
Andre Migno beşinci, Tatsuki Suzuki altıncı, Kaito Toba yedinci ve Jaume Masia sekizinci oldu.
İlk onu Darryn Binder ve Tony Arbolino tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü 1.3 saniye geride 17. sırada yer alabildi. Kaito Toba seansın son bölümünde kaza yaptı.
Ayrıca Tony Arobolino ve Jason Dupasquier temas yaşadılar.
Antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Celestino Vietti Ramus
|20
|1'42.775
|2
|Ai Ogura
|17
|1'43.251
|0.476
|3
|Raul Fernandez
|20
|1'43.300
|0.525
|4
|Maximilian Kofler
|21
|1'43.477
|0.702
|5
|Andrea Migno
|20
|1'43.583
|0.808
|6
|Tatsuki Suzuki
|18
|1'43.657
|0.882
|7
|Kaito Toba
|18
|1'43.724
|0.949
|8
|Jaume Masia
|17
|1'43.737
|0.962
|9
|Darryn Binder
|21
|1'43.901
|1.126
|10
|Tony Arbolino
|17
|1'43.906
|1.131
|11
|Filip Salač
|20
|1'43.934
|1.159
|12
|Sergio Garcia Dols
|19
|1'43.969
|1.194
|13
|Gabriel Rodrigo
|17
|1'43.976
|1.201
|14
|John McPhee
|17
|1'43.988
|1.213
|15
|Jason Dupasquier
|18
|1'44.124
|1.349
|16
|Albert Arenas
|18
|1'44.156
|1.381
|17
|Deniz Öncü
|14
|1'44.167
|1.392
|18
|Ryusei Yamanaka
|23
|1'44.214
|1.439
|19
|Barry Baltus
|21
|1'44.337
|1.562
|20
|Alonso Lopez
|18
|1'44.508
|1.733
|21
|Carlos Tatay
|21
|1'44.588
|1.813
|22
|Yuki Kunii
|19
|1'44.588
|1.813
|23
|Riccardo Rossi
|18
|1'44.596
|1.821
|24
|Jeremy Alcoba
|19
|1'44.649
|1.874
|25
|Dennis Foggia
|22
|1'44.749
|1.974
|26
|Khairul Pawi
|19
|1'44.818
|2.043
|27
|Romano Fenati
|20
|1'45.043
|2.268
|28
|Stefano Nepa
|18
|1'45.115
|2.340
|29
|Ayumu Sasaki
|19
|1'45.242
|2.467
|30
|Davide Pizzoli
|17
|1'45.972
|3.197
|31
|Niccolò Antonelli
|17
|1'46.288
|3.513
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Spielberg
|Alt-etkinlik
|FP3
|Lokasyon
|Red Bull Ring
|Pilotlar
|Raul Fernandez , Ai Ogura , Celestino Vietti Ramus
|Takımlar
|Idemitsu Honda Team Asia , Red Bull KTM Factory Racing , Team VR46
|Editör
|Matteo Nugnes