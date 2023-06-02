Sainz: "Yarış çok yakın olacak"
Carlos Sainz cuma gününün ardından net bir şey söylemekten kaçınsa da, mücadelenin çok sıkı olacağına vurgu yaptı.
Ferrari'nin yeni güncelleme paketini ilk kez Carlos Sainz kullandı. Ferrari, eski paketle kıyaslama yapmak istediği için Charles Leclerc'i eski paketle piste çıkardı.
Her ikisi de yeni paketle devam etmek isterken, Sainz günün sonunda bu paket hakkında net bir yorum yapmaktan kaçındı.
Sainz, "Yeni paketi denedik, elbette bir karşılaştırma yapmak imkansız, sadece Charles arka arkaya test yapabildi."
"Benim için daha çok araca koyduk ve test ettik. Sadece aracı doğru dengeye getirmeye çalıştık."
"Hafta sonunun kalanı için, her zaman olduğu gibi yarış temposuna odaklanmalıyız. Tempoyu geliştirmeye devam ettiğimizden emin olmalıyız çünkü bu noktada zorlanabileceğimizi biliyoruz ve buna odaklanıyoruz."
Carlos Sainz Sr e Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Sainz, cuma günü gördüklerine dayanarak yoğun bir cumartesi ve pazar günü bekliyor.
"Çok yakın bir yarış olacak. Bugün mücadele çok yakındı ama elbette diğerlerinin yakıt miktarlarını ya da motor modunu bilmiyoruz."
"Ancak en iyi takımlara katılan bazı orta grup takımları vardı. Şahsen Monako ile benzer olmasını bekliyorum, ki bu da grubun birbirine yaklaştığını ve çok yakın bir mücadele olacağını gösteriyor."
Son şikandaki değişiklikle ilgili Sainz, "Bence pist şu anda çok daha eğlenceli ama aynı zamanda fiziksel olarak daha zorlayıcı."
"Araçları burada kullanmak pek kolay değil. Çıkılan yüksek süratler, hepimizin karşı karşıya olduğu zıplama -ki en azından bizde çok fazla var- araçları öngörülemez ve zor kılıyor."
"Fakat bu bu zorlu mücadeleyi kabullenmiş durumdayız." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
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