Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VI: Le Mans
01 Ağu
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VII: Circuit de Catalunya
15 Ağu
Yarış:
06 Saat
:
06 Dakika
:
32 Saniye
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
01 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Sıralama:
00 Saat
:
06 Dakika
:
32 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Warm Up:
18 Saat
:
46 Dakika
:
32 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Shakedown:
19 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Moto3 / Spielberg / Sıralama turları raporu

Red Bull Ring Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 10. oldu!

paylaşım
yorumlar
Red Bull Ring Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 10. oldu!
Ekleyen:
, Editör
15 Ağu 2020 12:21

2020 Moto3 sezonunun beşinci yarışı olan Avusturya GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Raul Fernandez’in olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 10. sırada yer aldı.

Sıralama turlarının ilk seansında ilk dört sırada yer alan Riccardo Rossi, Ayumu Sasaki, Jeremy Alcoba ve temsilcimiz Deniz Öncü ikinci seansa kalmayı başardı.

Geçtiğimiz hafta Brno’da Moto3 kariyerindeki ilk pole pozisyonunu alan Fernandez, takımı KTM’in kendi evinde de pole pozisyonunu almayı başardı.

Red Bull Ring’de 1:36.277’lik bir tur atan Fernandez’in 0.011 saniye arkasında, şampiyona lideri Albert Arenas yer aldı. İlk çizgiyi ise 0.029 saniye gerideki John McPhee tamamladı.

Jaume Masia’nın dördüncü olduğu sıralama turlarında Celestino Vietti beşinci, Tatsuki Suzuki altıncı sırada yer aldı.

Gabriel Rodrigo yedinci olurken, Tony Arbolino sekizinci, Riccardo Rossi dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u tamamlayan isim ise, 0.479 saniye gerideki temsilcimiz Deniz Öncü oldu.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Raul Fernandez KTM 7 1'36.277    
2 Spain Albert Arenas KTM 8 1'36.288 0.011 0.011
3 United Kingdom John McPhee Honda 7 1'36.306 0.029 0.018
4 Spain Jaume Masia Honda 8 1'36.371 0.094 0.065
5 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 8 1'36.462 0.185 0.091
6 Japan Tatsuki Suzuki Honda 8 1'36.495 0.218 0.033
7 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 7 1'36.571 0.294 0.076
8 Italy Tony Arbolino Honda 7 1'36.644 0.367 0.073
9 Italy Riccardo Rossi KTM 8 1'36.730 0.453 0.086
10 Turkey Deniz Öncü KTM 6 1'36.756 0.479 0.026
11 Italy Dennis Foggia Honda 7 1'36.857 0.580 0.101
12 Italy Andrea Migno KTM 8 1'36.891 0.614 0.034
13 Japan Ai Ogura Honda 6 1'36.937 0.660 0.046
14 Czech Republic Filip Salač Honda 6 1'37.064 0.787 0.127
15 Italy Niccolò Antonelli Honda 7 1'37.067 0.790 0.003
16 Japan Ayumu Sasaki KTM 5 1'37.143 0.866 0.076
17 Japan Kaito Toba KTM 6 1'37.398 1.121 0.255
18 Spain Jeremy Alcoba Honda 7 1'37.565 1.288 0.167
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Riccardo Rossi KTM 8 1'37.032    
2 Japan Ayumu Sasaki KTM 8 1'37.111 0.079 0.079
3 Spain Jeremy Alcoba Honda 7 1'37.159 0.127 0.048
4 Turkey Deniz Öncü KTM 8 1'37.232 0.200 0.073
5 Italy Stefano Nepa KTM 6 1'37.300 0.268 0.068
6 Spain Sergio Garcia Dols Honda 6 1'37.424 0.392 0.124
7 Japan Ryusei Yamanaka Honda 7 1'37.502 0.470 0.078
8 South Africa Darryn Binder KTM 7 1'37.504 0.472 0.002
9 Belgium Barry Baltus KTM 6 1'37.552 0.520 0.048
10 Japan Yuki Kunii Honda 7 1'37.662 0.630 0.110
11 Spain Carlos Tatay KTM 8 1'37.758 0.726 0.096
12 Austria Maximilian Kofler KTM 7 1'37.899 0.867 0.141
13 Italy Davide Pizzoli KTM 6 1'37.923 0.891 0.024
14 Malaysia Khairul Pawi Honda 7 1'38.094 1.062 0.171
15 Switzerland Jason Dupasquier KTM 7 1'38.402 1.370 0.308
16 Italy Romano Fenati Husqvarna 6 1'38.537 1.505 0.135
17 Spain Alonso Lopez Husqvarna 6 1'38.827 1.795 0.290
Tüm sonuçları görüntüle
Moto3, Red Bull Ring 3. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu

Önceki haber

Moto3, Red Bull Ring 3. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Spielberg
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"

İspanya GP 3. antrenman: Hamilton ve Mercedes yine lider
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu
1s

İspanya GP 3. antrenman: Hamilton ve Mercedes yine lider

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber
7dk

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!

Horner: "Motor modu yasağı, F1 ve üreticiler için iyi haber"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
23dk

Horner: "Motor modu yasağı, F1 ve üreticiler için iyi haber"

Vettel: "Şasi değişiklikliğinin ardından araç 'biraz daha mantıklı' hale geldi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Vettel: "Şasi değişiklikliğinin ardından araç 'biraz daha mantıklı' hale geldi"

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"

Mercedes, İspanya'da lastikleri yönetme konusunda daha iyi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Mercedes, İspanya'da lastikleri yönetme konusunda daha iyi

Canlı Anlatım: İspanya GP 3. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
3s

Canlı Anlatım: İspanya GP 3. antrenman seansı

Son Haberler

Red Bull Ring Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 10. oldu!
MOT3 Moto3 / Sıralama turları raporu
32dk

Red Bull Ring Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 10. oldu!

Moto3, Red Bull Ring 3. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu
MOT3 Moto3 / Antrenman raporu

Moto3, Red Bull Ring 3. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu

Moto3, Red Bull Ring 2. antrenman: McPhee lider, Deniz 17. oldu
MOT3 Moto3 / Antrenman raporu

Moto3, Red Bull Ring 2. antrenman: McPhee lider, Deniz 17. oldu

Moto3, Red Bull Ring 1. atrenman: Arbolino lider, Deniz 19. oldu
MOT3 Moto3 / Antrenman raporu

Moto3, Red Bull Ring 1. atrenman: Arbolino lider, Deniz 19. oldu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"

1s
2
Formula 1

İspanya GP 3. antrenman: Hamilton ve Mercedes yine lider

1s
3
Formula 1

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!

7dk
4
Formula 1

Horner: "Motor modu yasağı, F1 ve üreticiler için iyi haber"

23dk
5
Formula 1

Vettel: "Şasi değişiklikliğinin ardından araç 'biraz daha mantıklı' hale geldi"

3s

Son Haberler

Red Bull Ring Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 10. oldu!
MOT3

Red Bull Ring Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 10. oldu!

Moto3, Red Bull Ring 3. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu
MOT3

Moto3, Red Bull Ring 3. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu

Moto3, Red Bull Ring 2. antrenman: McPhee lider, Deniz 17. oldu
MOT3

Moto3, Red Bull Ring 2. antrenman: McPhee lider, Deniz 17. oldu

Moto3, Red Bull Ring 1. atrenman: Arbolino lider, Deniz 19. oldu
MOT3

Moto3, Red Bull Ring 1. atrenman: Arbolino lider, Deniz 19. oldu

Brno Moto3: Foggia kazandı, Deniz 15. oldu!
MOT3

Brno Moto3: Foggia kazandı, Deniz 15. oldu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.