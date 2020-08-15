Red Bull Ring Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 10. oldu!
2020 Moto3 sezonunun beşinci yarışı olan Avusturya GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Raul Fernandez’in olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 10. sırada yer aldı.
Sıralama turlarının ilk seansında ilk dört sırada yer alan Riccardo Rossi, Ayumu Sasaki, Jeremy Alcoba ve temsilcimiz Deniz Öncü ikinci seansa kalmayı başardı.
Geçtiğimiz hafta Brno’da Moto3 kariyerindeki ilk pole pozisyonunu alan Fernandez, takımı KTM’in kendi evinde de pole pozisyonunu almayı başardı.
Red Bull Ring’de 1:36.277’lik bir tur atan Fernandez’in 0.011 saniye arkasında, şampiyona lideri Albert Arenas yer aldı. İlk çizgiyi ise 0.029 saniye gerideki John McPhee tamamladı.
Jaume Masia’nın dördüncü olduğu sıralama turlarında Celestino Vietti beşinci, Tatsuki Suzuki altıncı sırada yer aldı.
Gabriel Rodrigo yedinci olurken, Tony Arbolino sekizinci, Riccardo Rossi dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.
İlk 10’u tamamlayan isim ise, 0.479 saniye gerideki temsilcimiz Deniz Öncü oldu.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Raul Fernandez
|KTM
|7
|1'36.277
|2
|Albert Arenas
|KTM
|8
|1'36.288
|0.011
|0.011
|3
|John McPhee
|Honda
|7
|1'36.306
|0.029
|0.018
|4
|Jaume Masia
|Honda
|8
|1'36.371
|0.094
|0.065
|5
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|8
|1'36.462
|0.185
|0.091
|6
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|8
|1'36.495
|0.218
|0.033
|7
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|7
|1'36.571
|0.294
|0.076
|8
|Tony Arbolino
|Honda
|7
|1'36.644
|0.367
|0.073
|9
|Riccardo Rossi
|KTM
|8
|1'36.730
|0.453
|0.086
|10
|Deniz Öncü
|KTM
|6
|1'36.756
|0.479
|0.026
|11
|Dennis Foggia
|Honda
|7
|1'36.857
|0.580
|0.101
|12
|Andrea Migno
|KTM
|8
|1'36.891
|0.614
|0.034
|13
|Ai Ogura
|Honda
|6
|1'36.937
|0.660
|0.046
|14
|Filip Salač
|Honda
|6
|1'37.064
|0.787
|0.127
|15
|Niccolò Antonelli
|Honda
|7
|1'37.067
|0.790
|0.003
|16
|Ayumu Sasaki
|KTM
|5
|1'37.143
|0.866
|0.076
|17
|Kaito Toba
|KTM
|6
|1'37.398
|1.121
|0.255
|18
|Jeremy Alcoba
|Honda
|7
|1'37.565
|1.288
|0.167
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Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Riccardo Rossi
|KTM
|8
|1'37.032
|2
|Ayumu Sasaki
|KTM
|8
|1'37.111
|0.079
|0.079
|3
|Jeremy Alcoba
|Honda
|7
|1'37.159
|0.127
|0.048
|4
|Deniz Öncü
|KTM
|8
|1'37.232
|0.200
|0.073
|5
|Stefano Nepa
|KTM
|6
|1'37.300
|0.268
|0.068
|6
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|6
|1'37.424
|0.392
|0.124
|7
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|7
|1'37.502
|0.470
|0.078
|8
|Darryn Binder
|KTM
|7
|1'37.504
|0.472
|0.002
|9
|Barry Baltus
|KTM
|6
|1'37.552
|0.520
|0.048
|10
|Yuki Kunii
|Honda
|7
|1'37.662
|0.630
|0.110
|11
|Carlos Tatay
|KTM
|8
|1'37.758
|0.726
|0.096
|12
|Maximilian Kofler
|KTM
|7
|1'37.899
|0.867
|0.141
|13
|Davide Pizzoli
|KTM
|6
|1'37.923
|0.891
|0.024
|14
|Khairul Pawi
|Honda
|7
|1'38.094
|1.062
|0.171
|15
|Jason Dupasquier
|KTM
|7
|1'38.402
|1.370
|0.308
|16
|Romano Fenati
|Husqvarna
|6
|1'38.537
|1.505
|0.135
|17
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|6
|1'38.827
|1.795
|0.290
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Spielberg
|Alt-etkinlik
|Q2
|Pilotlar
|Deniz Öncü
|Editör
|Cem Özel