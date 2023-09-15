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Sainz: "Red Bull yarın pole pozisyonu için savaşacak"

Carlos Sainz, performansıyla herkesi şaşırtan Ferrari'siyle Cuma günü Singapur'da en hızlı isim oldu. Madalyonun diğer yüzünde beklentilerin kesinlikle altında kalan bir Red Bull var, ancak Sainz Milton Keynes takımının yarın eski haline döneceğine inanıyor.

Matteo Nugnes
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ferrari için Singapur'da Cuma günü harika geçti. İtalyan takım, Marina Bay pistindeki hafta sonunun kendileri için kötü geçmesini bekliyordu ancak şaşırtıcı bir şekilde SF-23'ler kendilerini ilk iki sırada buldular.

Bu sonuç Sainz'ı oldukça şaşırttı ve bu pistin sık sık sürprizler yaşatan bir pist olduğunu açıkladı: "Singapur'a her zaman çok açık fikirli bir şekilde gelmeniz gerekiyor."

"Geçmişte bu pistte çok garip performans dalgalanmaları gördük. Şimdilik bu pist aracımıza iyi uyuyor gibi görünüyor ve ilk antrenmanda başladığımız şekilde iyi gidiyor. Ancak pistin yarın için değişeceğini düşünüyorum, yol tutuşu çok artıracak ve her şey mükemmel ayarı bulmakla ilgili olacak." 

Ancak Sainz, sahip oldukları bu performansı diğer takımların arkalarına yaslanıp izleyeceklerini düşünmüyor.

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Ferrari pilotu, "Gerçekten de çok fazla güncelleme yapan takımlar var gibi görünüyor, bu yüzden yarın ince ayarlar yapıp aracı daha iyi anlayacaklar ve performans bulacaklar."

"Bize gelince, buraya özel bir şey getirmedik; sadece ön kanatta ufak bir değişikliğimiz var. Burada aracı anlamaya odaklanıyoruz."

"Bu tür bir pistte denemek istediğim birkaç ayar denedik. Görünüşe göre işe yaradı ve doğru yönde ilerliyor. Bakalım yarın iyi bir tur atıp ilk çizgide yer alabilecek miyiz?" dedi.

Marina Bay pistinde, sıralama turlarında bile lastik yönetimi her zaman çok önemli olmuştur çünkü üçüncü viraj öncesinde lastiklerin çok fazla ısınmasını önlemeniz gerekir. Pistte yapılan son değişikliklerle stadyum yakınındaki çift şikan ortadan kaldırılsa da bu durum çok fazla değişmedi.

Sainz bu konuda, "Her zaman zorluyorsunuz ama aynı zamanda turu mümkün olduğunca temiz tutmaya çalışıyorsunuz ve Singapur'daki en büyük zorluk da bu."

"Sıralama turları söz konusu olduğunda çok zorlarsınız ama temiz bir tur olması gerekir, hata yaptığınızda bunun bedelini her zaman son sektörde ödersiniz. Sanırım aynı şey olacak, belki lastikler için biraz daha kolay olacak ama yine de böyle olacak ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Günün olumlu sürprizi Ferrari olurken, olumsuz sürprizi Sergio Perez ve Max Verstappen'in bir türlü ritimlerini bulamaması ve sonunda yedinci ve sekizinci bitirmeleriyle Red Bull oldu.

Ancak Sainz'a göre, Red Bull rekabetçi olmanın tekrar bir yolunu bulacak.

"Red Bull'un uzun vadedeki hızlarına bakarsanız, zaten en güçlü araç gibi görünüyorlar, bu yüzden tur zamanı sorunlarını çözdüklerinde pole pozisyonu için savaşacaklar."

"Umarım çekişme içinde olabiliriz. Ayrıca Aston, McLaren ve Mercedes de çekişme içinde olacak gibi görünüyor, bu yüzden yarın önümüzde heyecan verici bir gün var ve umarım bunu en iyi şekilde değerlendirebiliriz." 

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