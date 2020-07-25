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Moto3 / Jerez II / Antrenman raporu

Moto3, Endülüs 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 13. sırada

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Moto3, Endülüs 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 13. sırada
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Tem 2020 08:27

Sky Racing Team VR46 pilotu Andrea Migno, Jerez'de gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında zirvede yer aldı.

Aynı pistte iki yarış yapılması, sürücülerin de temposunu arttırmasına izin verdi ve dereceler 1:45 barajının altına inmeye çok yakındı.

Andrea Migno, 15 tur attığı seansta 1:45.165 yaprak en hızlı isim olmayı başardı ve sıralama turları öncesinde iyi bir performans sergiledi.

John McPhee, Migno'nun en yakın takipçisiydi ve 1:45.346'lık zaman turuyla 0.181 saniye geride ikinci oldu.

Jeremy Alcoba, 0.256 saniye geride üçüncü ve Ai Ogura 0.350 saniye geride dördüncü oldu.

Raul Fernandez, Kaito Toba, Tatsuki Suzuki, Toy Arbolino, Jaume Masia ve Albert Arenas ilk onu tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, düne kıyasla çok daha iyi bir tempoya sahipti ve 1:45.848'lik zaman turuyla 13. sırada yer aldı.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Andrea Migno KTM 15 1'45.165     151.407
2 United Kingdom John McPhee Honda 16 1'45.346 0.181 0.181 151.147
3 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 1'45.421 0.256 0.075 151.040
4 Japan Ai Ogura Honda 13 1'45.515 0.350 0.094 150.905
5 Spain Raul Fernandez KTM 13 1'45.540 0.375 0.025 150.869
6 Japan Kaito Toba KTM 13 1'45.635 0.470 0.095 150.734
7 Japan Tatsuki Suzuki Honda 10 1'45.669 0.504 0.034 150.685
8 Italy Tony Arbolino Honda 13 1'45.691 0.526 0.022 150.654
9 Spain Jaume Masia Honda 12 1'45.757 0.592 0.066 150.560
10 Spain Albert Arenas KTM 12 1'45.767 0.602 0.010 150.546
11 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 15 1'45.787 0.622 0.020 150.517
12 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 12 1'45.829 0.664 0.042 150.457
13 Turkey Deniz Öncü KTM 13 1'45.848 0.683 0.019 150.430
14 Spain Sergio Garcia Dols Honda 13 1'45.864 0.699 0.016 150.408
15 Japan Ayumu Sasaki KTM 11 1'45.870 0.705 0.006 150.399
16 Carlos Tatay KTM 17 1'45.910 0.745 0.040 150.342
17 Czech Republic Filip Salač Honda 11 1'45.937 0.772 0.027 150.304
18 Japan Yuki Kunii Honda 13 1'45.945 0.780 0.008 150.293
19 Italy Niccolò Antonelli Honda 14 1'46.094 0.929 0.149 150.082
20 South Africa Darryn Binder KTM 14 1'46.122 0.957 0.028 150.042
21 Italy Dennis Foggia Honda 14 1'46.140 0.975 0.018 150.016
22 Italy Romano Fenati Husqvarna 11 1'46.150 0.985 0.010 150.002
23 Japan Ryusei Yamanaka Honda 13 1'46.344 1.179 0.194 149.729
24 Jason Dupasquier KTM 12 1'46.462 1.297 0.118 149.563
25 Malaysia Khairul Pawi Honda 13 1'46.464 1.299 0.002 149.560
26 Italy Stefano Nepa KTM 12 1'46.671 1.506 0.207 149.270
27 Italy Davide Pizzoli KTM 13 1'46.791 1.626 0.120 149.102
28 Italy Riccardo Rossi KTM 12 1'46.828 1.663 0.037 149.050
29 Barry Baltus KTM 14 1'46.984 1.819 0.156 148.833
30 Austria Maximilian Kofler KTM 12 1'46.993 1.828 0.009 148.820
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Endülüs Moto3: İkinci antrenman seansında McPhee lider, Deniz 12.

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Endülüs Moto3: İkinci antrenman seansında McPhee lider, Deniz 12.
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Jerez II
Lokasyon Yarış Pisti de Jerez
Pilotlar Andrea Migno , John McPhee , Ai Ogura
Takımlar Idemitsu Honda Team Asia , Team VR46
Editör Matteo Nugnes

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