Moto3, Endülüs 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 13. sırada

Aynı pistte iki yarış yapılması, sürücülerin de temposunu arttırmasına izin verdi ve dereceler 1:45 barajının altına inmeye çok yakındı.

Andrea Migno, 15 tur attığı seansta 1:45.165 yaprak en hızlı isim olmayı başardı ve sıralama turları öncesinde iyi bir performans sergiledi.

John McPhee, Migno'nun en yakın takipçisiydi ve 1:45.346'lık zaman turuyla 0.181 saniye geride ikinci oldu.

Jeremy Alcoba, 0.256 saniye geride üçüncü ve Ai Ogura 0.350 saniye geride dördüncü oldu.

Raul Fernandez, Kaito Toba, Tatsuki Suzuki, Toy Arbolino, Jaume Masia ve Albert Arenas ilk onu tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, düne kıyasla çok daha iyi bir tempoya sahipti ve 1:45.848'lik zaman turuyla 13. sırada yer aldı.

Antrenman sonucu: