Moto3, Endülüs 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 13. sırada
paylaşım
yorumlar
Sky Racing Team VR46 pilotu Andrea Migno, Jerez'de gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında zirvede yer aldı.
Aynı pistte iki yarış yapılması, sürücülerin de temposunu arttırmasına izin verdi ve dereceler 1:45 barajının altına inmeye çok yakındı.
Andrea Migno, 15 tur attığı seansta 1:45.165 yaprak en hızlı isim olmayı başardı ve sıralama turları öncesinde iyi bir performans sergiledi.
John McPhee, Migno'nun en yakın takipçisiydi ve 1:45.346'lık zaman turuyla 0.181 saniye geride ikinci oldu.
Jeremy Alcoba, 0.256 saniye geride üçüncü ve Ai Ogura 0.350 saniye geride dördüncü oldu.
Raul Fernandez, Kaito Toba, Tatsuki Suzuki, Toy Arbolino, Jaume Masia ve Albert Arenas ilk onu tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü, düne kıyasla çok daha iyi bir tempoya sahipti ve 1:45.848'lik zaman turuyla 13. sırada yer aldı.
Antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Andrea Migno
|KTM
|15
|1'45.165
|151.407
|2
|John McPhee
|Honda
|16
|1'45.346
|0.181
|0.181
|151.147
|3
|Jeremy Alcoba
|Honda
|13
|1'45.421
|0.256
|0.075
|151.040
|4
|Ai Ogura
|Honda
|13
|1'45.515
|0.350
|0.094
|150.905
|5
|Raul Fernandez
|KTM
|13
|1'45.540
|0.375
|0.025
|150.869
|6
|Kaito Toba
|KTM
|13
|1'45.635
|0.470
|0.095
|150.734
|7
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|10
|1'45.669
|0.504
|0.034
|150.685
|8
|Tony Arbolino
|Honda
|13
|1'45.691
|0.526
|0.022
|150.654
|9
|Jaume Masia
|Honda
|12
|1'45.757
|0.592
|0.066
|150.560
|10
|Albert Arenas
|KTM
|12
|1'45.767
|0.602
|0.010
|150.546
|11
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|15
|1'45.787
|0.622
|0.020
|150.517
|12
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|12
|1'45.829
|0.664
|0.042
|150.457
|13
|Deniz Öncü
|KTM
|13
|1'45.848
|0.683
|0.019
|150.430
|14
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|13
|1'45.864
|0.699
|0.016
|150.408
|15
|Ayumu Sasaki
|KTM
|11
|1'45.870
|0.705
|0.006
|150.399
|16
|Carlos Tatay
|KTM
|17
|1'45.910
|0.745
|0.040
|150.342
|17
|Filip Salač
|Honda
|11
|1'45.937
|0.772
|0.027
|150.304
|18
|Yuki Kunii
|Honda
|13
|1'45.945
|0.780
|0.008
|150.293
|19
|Niccolò Antonelli
|Honda
|14
|1'46.094
|0.929
|0.149
|150.082
|20
|Darryn Binder
|KTM
|14
|1'46.122
|0.957
|0.028
|150.042
|21
|Dennis Foggia
|Honda
|14
|1'46.140
|0.975
|0.018
|150.016
|22
|Romano Fenati
|Husqvarna
|11
|1'46.150
|0.985
|0.010
|150.002
|23
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|13
|1'46.344
|1.179
|0.194
|149.729
|24
|Jason Dupasquier
|KTM
|12
|1'46.462
|1.297
|0.118
|149.563
|25
|Khairul Pawi
|Honda
|13
|1'46.464
|1.299
|0.002
|149.560
|26
|Stefano Nepa
|KTM
|12
|1'46.671
|1.506
|0.207
|149.270
|27
|Davide Pizzoli
|KTM
|13
|1'46.791
|1.626
|0.120
|149.102
|28
|Riccardo Rossi
|KTM
|12
|1'46.828
|1.663
|0.037
|149.050
|29
|Barry Baltus
|KTM
|14
|1'46.984
|1.819
|0.156
|148.833
|30
|Maximilian Kofler
|KTM
|12
|1'46.993
|1.828
|0.009
|148.820
|Tüm sonuçları görüntüle
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Jerez II
|Lokasyon
|Yarış Pisti de Jerez
|Pilotlar
|Andrea Migno , John McPhee , Ai Ogura
|Takımlar
|Idemitsu Honda Team Asia , Team VR46
|Editör
|Matteo Nugnes
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Moto3, Endülüs 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 13. sırada
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov