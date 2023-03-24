Moto3 Portimao 1. antrenman: Moreira lider, Deniz dördüncü
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Portekiz Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını çaylak sürücü Diogo Moreira ilk sırada tamamlarken, temscilimiz Deniz Öncü 4. en hızlı isim oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Diogo Moreira
|14
|1'48.006
|156.124
|2
|Daniel Holgado
|16
|1'48.305
|0.299
|0.299
|155.693
|3
|David Alonso
|15
|1'48.400
|0.394
|0.095
|155.557
|4
|Deniz Öncü
|16
|1'48.584
|0.578
|0.184
|155.293
|5
|Xavier Artigas
|15
|1'48.591
|0.585
|0.007
|155.283
|6
|Jose Antonio
|15
|1'48.747
|0.741
|0.156
|155.060
|7
|Joel Kelso
|15
|1'48.801
|0.795
|0.054
|154.983
|8
|Stefano Nepa
|15
|1'48.897
|0.891
|0.096
|154.847
|9
|Riccardo Rossi
|11
|1'48.899
|0.893
|0.002
|154.844
|10
|Ryusei Yamanaka
|12
|1'48.937
|0.931
|0.038
|154.790
|11
|David Salvador
|13
|1'48.940
|0.934
|0.003
|154.786
|12
|Tatsuki Suzuki
|14
|1'48.941
|0.935
|0.001
|154.784
|13
|Collin Veijer
|15
|1'48.991
|0.985
|0.050
|154.713
|14
|Romano Fenati
|12
|1'48.999
|0.993
|0.008
|154.702
|15
|Ayumu Sasaki
|12
|1'49.009
|1.003
|0.010
|154.688
|16
|Ana Carrasco
|13
|1'49.090
|1.084
|0.081
|154.573
|17
|Ivan Ortola
|14
|1'49.103
|1.097
|0.013
|154.554
|18
|Mario Suryo Aji
|15
|1'49.104
|1.098
|0.001
|154.553
|19
|Scott Ogden
|15
|1'49.136
|1.130
|0.032
|154.508
|20
|Matteo Bertelle
|13
|1'49.223
|1.217
|0.087
|154.385
|21
|Jaume Masia
|14
|1'49.340
|1.334
|0.117
|154.219
|22
|Filippo Farioli
|14
|1'49.390
|1.384
|0.050
|154.149
|23
|Syarifuddin Azman
|14
|1'49.648
|1.642
|0.258
|153.786
|24
|David Munoz
|14
|1'49.820
|1.814
|0.172
|153.545
|25
|Kaito Toba
|10
|1'49.929
|1.923
|0.109
|153.393
|26
|Joshua Whatley
|12
|1'50.606
|2.600
|0.677
|152.454
|27
|Lorenzo Fellon
|14
|1'50.820
|2.814
|0.214
|152.160
|28
|Taiyo Furusato
|15
|1'51.007
|3.001
|0.187
|151.903
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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