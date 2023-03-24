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Moto3 / Portimao Antrenman raporu

Moto3 Portimao 1. antrenman: Moreira lider, Deniz dördüncü

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Portekiz Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını çaylak sürücü Diogo Moreira ilk sırada tamamlarken, temscilimiz Deniz Öncü 4. en hızlı isim oldu.

Can Çarpıcı
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Moto3 Portimao 1. antrenman: Moreira lider, Deniz dördüncü
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Takımlar ve sürücüler, sezon öncesinde gerçekleştirdikleri birçok testin ardından sezonun ilk yarışı için Portimao Pisti'ne geldiler ve 2023 Moto3 sezonu, Portimao'da gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile resmen başlamış oldu.

Sezonun ilk rekabetçi seansı, son dakikalarına kadar nispeten olaysız ve temiz geçti ancak son saniyelerde sürücüler biraz daha zorlamaya başladığında birkaç sürücünün düştüğünü gördük. Riccardo Rossi, Fillipo Farioli ve Matteo Bertelle kaza yaptılar. Neyse ki üç sürücünün durumu da iyiydi.

Seansın en hızlı derecesi ise 18 yaşındaki Brezilyalı sürücüsü Diogo Moreira'dan geldi.

Aslında seansın büyük çoğunluğunda Daniel Holgado'nun liderliği söz konusuydu ancak Moreira, seansın son bölümlerinde kaydettiği hızlı turlar sayesinde neredeyse 0.3 saniyelik bir farkla en hızlı isim olmayı başardı.

Böylelikle seansın büyük çoğunluğunu lider geçiren Holgado ikinci sıraya gerilemiş oldu ve seansı da orada tamamladı. Çaylak sürücü David Alonso da güçlü bir performans sergiledi ve ilk 3'ü tamamladı.

Bu yıl Red Bull KTM Ajo ekibiyle yarışacak olan temsilcimiz Deniz Öncü, seans boyunca hızlıydı ve sürekli olarak lidere yakın turlar attı. Deniz, sezonun ilk seansını liderin yarım saniye kadar gerisinde 4. sırada tamamladı.

Tatsuki Suzuki, Jaume Masia, Ayumu Sasaki, David Munoz gibi favori isimler ise ilk 10'da kendilerine yer bulamadılar. 

1. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Brazil Diogo Moreira 14 1'48.006     156.124
2 Spain Daniel Holgado 16 1'48.305 0.299 0.299 155.693
3 David Alonso 15 1'48.400 0.394 0.095 155.557
4 Turkey Deniz Öncü 16 1'48.584 0.578 0.184 155.293
5 Spain Xavier Artigas 15 1'48.591 0.585 0.007 155.283
6 Jose Antonio 15 1'48.747 0.741 0.156 155.060
7 Australia Joel Kelso 15 1'48.801 0.795 0.054 154.983
8 Italy Stefano Nepa 15 1'48.897 0.891 0.096 154.847
9 Italy Riccardo Rossi 11 1'48.899 0.893 0.002 154.844
10 Japan Ryusei Yamanaka 12 1'48.937 0.931 0.038 154.790
11 David Salvador 13 1'48.940 0.934 0.003 154.786
12 Japan Tatsuki Suzuki 14 1'48.941 0.935 0.001 154.784
13 Collin Veijer 15 1'48.991 0.985 0.050 154.713
14 Italy Romano Fenati 12 1'48.999 0.993 0.008 154.702
15 Japan Ayumu Sasaki 12 1'49.009 1.003 0.010 154.688
16 Spain Ana Carrasco 13 1'49.090 1.084 0.081 154.573
17 Ivan Ortola 14 1'49.103 1.097 0.013 154.554
18 Indonesia Mario Suryo Aji 15 1'49.104 1.098 0.001 154.553
19 United Kingdom Scott Ogden 15 1'49.136 1.130 0.032 154.508
20 Italy Matteo Bertelle 13 1'49.223 1.217 0.087 154.385
21 Spain Jaume Masia 14 1'49.340 1.334 0.117 154.219
22 Filippo Farioli 14 1'49.390 1.384 0.050 154.149
23 Syarifuddin Azman 14 1'49.648 1.642 0.258 153.786
24 Spain David Munoz 14 1'49.820 1.814 0.172 153.545
25 Japan Kaito Toba 10 1'49.929 1.923 0.109 153.393
26 United Kingdom Joshua Whatley 12 1'50.606 2.600 0.677 152.454
27 France Lorenzo Fellon 14 1'50.820 2.814 0.214 152.160
28 Japan Taiyo Furusato 15 1'51.007 3.001 0.187 151.903
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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