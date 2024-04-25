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TEXACO Team AMS sezonu Macaristan’ın yeni pisti Balaton Park’ta açıyor!

TEXACO Team AMS bu hafta sonu TCR European Endurance’ta piste çıkıyor.

Burak Yasul
TexacoTeamAMS-2024-002

TCR European Endurance’ta 3 Audi RS3 yarış otomobili ile, 3 farklı kategoride, 6 pilotla start alacak takımın ekiplerine bir göz atalım…

Barkın Pınar-Zekai Özen:

2023’te biri Türkiye, diğeri İtalya şampiyonu olan pilotlar, şampiyonayı Gen 1 otomobille takip edecek.

Seda Kaçan-İbrahim Okyay:

Bir çok ilke imza atan kadın pilot, deneyimli sporcu İbrahim Okyay ile DSG otomobili paylaşacak.

Turgut Konukoğlu-Eric Brigliadori:

2021-2022 Türkiye Şampiyonumuz ve ekip arkadaşı, Gen 2 otomobil ile şampiyonanın en iddialı ekibi olarak yarışacak.

Birer saatlik pilot değişimli iki dayanıklılık yarışının koşulacağı hafta sonunun programı (Tsi) şöyle:

Sıralama: 26 Nisan, Cuma, 16:50

Yarış 1: 27 Nisan, Cumartesi, 13:15

Yarış 2: 28 Nisan, Pazar, 12:10

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