TEXACO Team AMS sezonu Macaristan’ın yeni pisti Balaton Park’ta açıyor!
TEXACO Team AMS bu hafta sonu TCR European Endurance’ta piste çıkıyor.
TCR European Endurance’ta 3 Audi RS3 yarış otomobili ile, 3 farklı kategoride, 6 pilotla start alacak takımın ekiplerine bir göz atalım…
Barkın Pınar-Zekai Özen:
2023’te biri Türkiye, diğeri İtalya şampiyonu olan pilotlar, şampiyonayı Gen 1 otomobille takip edecek.
Seda Kaçan-İbrahim Okyay:
Bir çok ilke imza atan kadın pilot, deneyimli sporcu İbrahim Okyay ile DSG otomobili paylaşacak.
Turgut Konukoğlu-Eric Brigliadori:
2021-2022 Türkiye Şampiyonumuz ve ekip arkadaşı, Gen 2 otomobil ile şampiyonanın en iddialı ekibi olarak yarışacak.
Birer saatlik pilot değişimli iki dayanıklılık yarışının koşulacağı hafta sonunun programı (Tsi) şöyle:
Sıralama: 26 Nisan, Cuma, 16:50
Yarış 1: 27 Nisan, Cumartesi, 13:15
Yarış 2: 28 Nisan, Pazar, 12:10
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