Piastri: "McLaren'in şaşırtıcı 'inişli çıkışlı' F1 formunu anlaması gerekiyor"

Takım sezona oldukça cesaret verici bir başlangıç yapmış olsa da, Red Bull'u takip eden grubun başında Ferrari ile mücadele ederken, formu istikrarlı değildi.

En kafa karıştırıcı olan ise McLaren'in Suzuka gibi iyi performans göstermeyi beklediği yerlerde zorlanırken, Şanghay gibi geri planda kalmayı beklediği pistlerde aslında oldukça güçlü olduğunu kanıtlamış olması.

Piastri, Ferrari'ye karşı nasıl durduğunun şaşırtıcı doğasının McLaren'in anlamaya odaklanması gereken bir şey olduğunu, çünkü bunun gelecekte daha iyi performansların kilidini açmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Piastri, "Neden belirli günlerde hızlı olduğumuzu ve diğer günlerde hızlı olmadığımızı anlamamız gerekiyor. Bence bazı iyi fikirlerimiz var, ama sadece neden iyi olduğumuzu düşündüğümüz nedenlerin gerçekten neden olduğundan emin olmamız gerekiyor."

"Burada [Çin'de] oldukça fazla zorlanacağımızı düşünüyorduk. Bu yüzden Lando'nun zorlanacağımızı düşündüğümüz bir pistte ikinci olabilmesi çok cesaret verici. Gelecekte olacaklar için heyecan verici ve araca gelen bazı yeni parçalarla birlikte cesaret verici işaretler." dedi.

McLaren'in formu her bir pistteki virajların hız aralığından etkilendiği gibi, virajların süresi de geçmişte sınırlayıcı bir faktör olmuştu.

İşte bu yüzden Çin performansı normalden daha şaşırtıcıydı, çünkü bazı virajların uzun olması bu aracı cezalandırması gereken bir şeydi.

McLaren'in Şanghay'da neden bu kadar iyi gittiği sorulduğunda Piastri şunları söyledi: "İşte anlamamız gereken de bu!"

"Açıkça görülüyor ki bazı günlerde çok iyiyiz ve diğer günlerde daha çok zorlanıyoruz, ve bu durum şu anda pist düzeniyle ilgili görünmüyor."

"Oldukça güçlü olacağımızı düşündüğümüz Japonya gibi bir yer, Bahreyn ile birlikte muhtemelen bu yılki en zayıf yarışımız oldu - ve en zayıf olacağımızı düşündüğümüz burası da muhtemelen en güçlü yarışımız oldu. Bu yüzden nedenini biraz daha anlamamız gerekiyor."

"Bence bu kadar inişli çıkışlı olmak biraz sinir bozucu. Bence düşmeyi beklerken yükselmek çok cesaret verici, bu yüzden nedenini tam olarak anlamamız gerekiyor. Ve eğer bunu yapabilirsek, o zaman neye odaklanmamız gerektiği konusunda bazı ilerlemeler kaydedeceğiz."

McLaren takım patronu Andrea Stella, takımının Çin'de bu kadar başarılı olmasının nedeninin pistin geçmişte olduğu gibi ön tarafla sınırlı olmaması ve hava koşullarının yarışta arka tarafa diğer yerler kadar zarar vermemesi olduğunu düşünüyor.

McLaren'in orada neden bu kadar başarılı olduğunu düşündüğü sorulduğunda Stella, "Bence çok fazla ön sınırlamanın olmadığı bir pistti."

"Geniş lastiklere geçtiğimizden beri, Çin ön lastikler için geçmişte olduğu kadar zor görünmüyor. Aynı zamanda, koşulların arka tarafta tutuşu korumaya yardımcı olduğunu düşünüyorum çünkü özellikle arka aks aşırı ısınmıyordu."

"Yani aracımızın performansına yardımcı olan faktörlerin bir kombinasyonuydu. Bence sprintten sonra ayarlarda yaptığımız bazı değişiklikler de yarış temposuna yardımcı oldu - çünkü aracı sıralamadan ziyade yarış temposunu iyileştirmek amacıyla değiştirdik."

"Aslında sıralamalarda hâlâ iyi olduğumuzu görmek bizi şaşırttı. Ancak yarışta yardımcı olmuş gibi görünüyor. Yani birden fazla faktör var. Tek bir sihirli değnek yok diyebiliriz."

