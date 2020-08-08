Moto3, Brno 3. antrenman: Fernandez ilk sırada, Deniz 20. oldu
Raul Fernandez, Brno'da gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman turlarını zirvede tamamladı.
Brno'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansı 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve ilk dakikalarda Gabriel Rodrigo ilk sıradaydı.
Sonrasında liderlik Ai Ogura'ya geçti.
Son dakikaya girilirken Tatsuki Suzuki motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak seansa erken veda etti.
Son saniyelerde Ogura'yı Raul Fernandez ve Romano Fenati ikilisi geçmeyi başardı. Fernandez 2:08'in altına inebilen tek isim olarak seansı zirvede noktaladı.
Fernandez'in turu, Fenati'den tam 0.559 saniye daha iyiydi. Ogura 0.6 saniye geride üçüncü en iyi dereceyi yaptı.
KTM motosikleti kullanan Albert Arenas, Stefano Nepa ve Kaito Toba ilk altıyı tamamlayan sürücüler oldular.
John McPhee yedinci, Jeremy Alcoba sekizinci, Suzuki dokuzuncu ve Ryusei Yamanaka onuncu oldu.
Temsilcimiz Deniz Öncü, temposunu yükseltmeye devam etse de, 2:09.365'lik derecesiyle 1.5 saniye geride kalarak 20. oldu.
Üçüncü antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Raul Fernandez
|KTM
|9
|2'07.838
|152.151
|2
|Romano Fenati
|Husqvarna
|12
|2'08.397
|0.559
|0.559
|151.489
|3
|Ai Ogura
|Honda
|11
|2'08.438
|0.600
|0.041
|151.441
|4
|Albert Arenas
|KTM
|8
|2'08.444
|0.606
|0.006
|151.434
|5
|Stefano Nepa
|KTM
|11
|2'08.544
|0.706
|0.100
|151.316
|6
|Kaito Toba
|KTM
|12
|2'08.661
|0.823
|0.117
|151.178
|7
|John McPhee
|Honda
|10
|2'08.675
|0.837
|0.014
|151.162
|8
|Jeremy Alcoba
|Honda
|13
|2'08.739
|0.901
|0.064
|151.087
|9
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|7
|2'08.854
|1.016
|0.115
|150.952
|10
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|11
|2'08.950
|1.112
|0.096
|150.839
|11
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|10
|2'09.016
|1.178
|0.066
|150.762
|12
|Yuki Kunii
|Honda
|12
|2'09.107
|1.269
|0.091
|150.656
|13
|Niccolò Antonelli
|Honda
|8
|2'09.113
|1.275
|0.006
|150.649
|14
|Jason Dupasquier
|KTM
|12
|2'09.131
|1.293
|0.018
|150.628
|15
|Dennis Foggia
|Honda
|12
|2'09.160
|1.322
|0.029
|150.594
|16
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|11
|2'09.263
|1.425
|0.103
|150.474
|17
|Khairul Pawi
|Honda
|10
|2'09.266
|1.428
|0.003
|150.471
|18
|Andrea Migno
|KTM
|11
|2'09.287
|1.449
|0.021
|150.446
|19
|Tony Arbolino
|Honda
|9
|2'09.301
|1.463
|0.014
|150.430
|20
|Deniz Öncü
|KTM
|12
|2'09.365
|1.527
|0.064
|150.355
|21
|Barry Baltus
|KTM
|11
|2'09.529
|1.691
|0.164
|150.165
|22
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|12
|2'09.571
|1.733
|0.042
|150.116
|23
|Davide Pizzoli
|KTM
|9
|2'09.578
|1.740
|0.007
|150.108
|24
|Jaume Masia
|Honda
|9
|2'09.853
|2.015
|0.275
|149.790
|25
|Darryn Binder
|KTM
|11
|2'09.968
|2.130
|0.115
|149.658
|26
|Filip Salač
|Honda
|9
|2'10.042
|2.204
|0.074
|149.573
|27
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|10
|2'10.244
|2.406
|0.202
|149.341
|28
|Maximilian Kofler
|KTM
|12
|2'10.569
|2.731
|0.325
|148.969
|29
|Carlos Tatay
|KTM
|13
|2'10.848
|3.010
|0.279
|148.651
|30
|Ayumu Sasaki
|KTM
|9
|2'12.096
|4.258
|1.248
|147.247
|31
|Riccardo Rossi
|KTM
|7
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Brno
|Lokasyon
|Brno Circuit
|Pilotlar
|Romano Fenati , Raul Fernandez , Ai Ogura
|Takımlar
|Idemitsu Honda Team Asia , Red Bull KTM Factory Racing , Max Racing Team
|Editör
|Matteo Nugnes