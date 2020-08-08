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Moto3 / Brno / Antrenman raporu

Moto3, Brno 3. antrenman: Fernandez ilk sırada, Deniz 20. oldu

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Moto3, Brno 3. antrenman: Fernandez ilk sırada, Deniz 20. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Ağu 2020 08:15

Raul Fernandez, Brno'da gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman turlarını zirvede tamamladı.

Brno'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansı 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve ilk dakikalarda Gabriel Rodrigo ilk sıradaydı.

Sonrasında liderlik Ai Ogura'ya geçti.

Son dakikaya girilirken Tatsuki Suzuki motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak seansa erken veda etti.

Son saniyelerde Ogura'yı Raul Fernandez ve Romano Fenati ikilisi geçmeyi başardı. Fernandez 2:08'in altına inebilen tek isim olarak seansı zirvede noktaladı.

Fernandez'in turu, Fenati'den tam 0.559 saniye daha iyiydi. Ogura 0.6 saniye geride üçüncü en iyi dereceyi yaptı.

KTM motosikleti kullanan Albert Arenas, Stefano Nepa ve Kaito Toba ilk altıyı tamamlayan sürücüler oldular.

John McPhee yedinci, Jeremy Alcoba sekizinci, Suzuki dokuzuncu ve Ryusei Yamanaka onuncu oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, temposunu yükseltmeye devam etse de, 2:09.365'lik derecesiyle 1.5 saniye geride kalarak 20. oldu.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Raul Fernandez KTM 9 2'07.838     152.151
2 Italy Romano Fenati Husqvarna 12 2'08.397 0.559 0.559 151.489
3 Japan Ai Ogura Honda 11 2'08.438 0.600 0.041 151.441
4 Spain Albert Arenas KTM 8 2'08.444 0.606 0.006 151.434
5 Italy Stefano Nepa KTM 11 2'08.544 0.706 0.100 151.316
6 Japan Kaito Toba KTM 12 2'08.661 0.823 0.117 151.178
7 United Kingdom John McPhee Honda 10 2'08.675 0.837 0.014 151.162
8 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 2'08.739 0.901 0.064 151.087
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 7 2'08.854 1.016 0.115 150.952
10 Japan Ryusei Yamanaka Honda 11 2'08.950 1.112 0.096 150.839
11 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 10 2'09.016 1.178 0.066 150.762
12 Japan Yuki Kunii Honda 12 2'09.107 1.269 0.091 150.656
13 Italy Niccolò Antonelli Honda 8 2'09.113 1.275 0.006 150.649
14 Switzerland Jason Dupasquier KTM 12 2'09.131 1.293 0.018 150.628
15 Italy Dennis Foggia Honda 12 2'09.160 1.322 0.029 150.594
16 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 11 2'09.263 1.425 0.103 150.474
17 Malaysia Khairul Pawi Honda 10 2'09.266 1.428 0.003 150.471
18 Italy Andrea Migno KTM 11 2'09.287 1.449 0.021 150.446
19 Italy Tony Arbolino Honda 9 2'09.301 1.463 0.014 150.430
20 Turkey Deniz Öncü KTM 12 2'09.365 1.527 0.064 150.355
21 Belgium Barry Baltus KTM 11 2'09.529 1.691 0.164 150.165
22 Spain Sergio Garcia Dols Honda 12 2'09.571 1.733 0.042 150.116
23 Italy Davide Pizzoli KTM 9 2'09.578 1.740 0.007 150.108
24 Spain Jaume Masia Honda 9 2'09.853 2.015 0.275 149.790
25 South Africa Darryn Binder KTM 11 2'09.968 2.130 0.115 149.658
26 Czech Republic Filip Salač Honda 9 2'10.042 2.204 0.074 149.573
27 Spain Alonso Lopez Husqvarna 10 2'10.244 2.406 0.202 149.341
28 Austria Maximilian Kofler KTM 12 2'10.569 2.731 0.325 148.969
29 Spain Carlos Tatay KTM 13 2'10.848 3.010 0.279 148.651
30 Japan Ayumu Sasaki KTM 9 2'12.096 4.258 1.248 147.247
31 Italy Riccardo Rossi KTM 7        
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Moto3, Brno 2. antrenman: Fernandez lider, Deniz 22. sırada

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Moto3, Brno 2. antrenman: Fernandez lider, Deniz 22. sırada
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Brno
Lokasyon Brno Circuit
Pilotlar Romano Fenati , Raul Fernandez , Ai Ogura
Takımlar Idemitsu Honda Team Asia , Red Bull KTM Factory Racing , Max Racing Team
Editör Matteo Nugnes

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