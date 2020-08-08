Moto3, Brno 3. antrenman: Fernandez ilk sırada, Deniz 20. oldu

Brno'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansı 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve ilk dakikalarda Gabriel Rodrigo ilk sıradaydı.

Sonrasında liderlik Ai Ogura'ya geçti.

Son dakikaya girilirken Tatsuki Suzuki motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak seansa erken veda etti.

Son saniyelerde Ogura'yı Raul Fernandez ve Romano Fenati ikilisi geçmeyi başardı. Fernandez 2:08'in altına inebilen tek isim olarak seansı zirvede noktaladı.

Fernandez'in turu, Fenati'den tam 0.559 saniye daha iyiydi. Ogura 0.6 saniye geride üçüncü en iyi dereceyi yaptı.

KTM motosikleti kullanan Albert Arenas, Stefano Nepa ve Kaito Toba ilk altıyı tamamlayan sürücüler oldular.

John McPhee yedinci, Jeremy Alcoba sekizinci, Suzuki dokuzuncu ve Ryusei Yamanaka onuncu oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, temposunu yükseltmeye devam etse de, 2:09.365'lik derecesiyle 1.5 saniye geride kalarak 20. oldu.

Üçüncü antrenman sonucu: