Moto3 Ricardo Tormo: Guevara, Deniz'in önünde pole pozisyonunda!
Temsilcimiz Izan Guevara, Deniz Öncü ve Sergio Garcia'nın önünde bu yılki son pole pozisyonunu kazandı.
Dünya Şampiyonu Izan Guevara, Valensiya'daki (İspanya) Moto3 sezon final öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim oldu. GasGas sürücüsü sıralama turlarında Deniz Öncü'yü (KTM) 0.046 saniye farkla geçerken, Sergio Garcia ilk çizgiyi tamamladı.
3. antrenman seansındaki kazanın ardından Ayumu Sasaki (Husqvarna) ilk bölümde piste çıkmak zorunda kaldı. Japon sürücü 1:38.857 ile Q1'deki en iyi zamanı yaptı. Jaume Masia (KTM), David Munoz (KTM) ve Nicola Carraro (KTM) da ikinci bölüme kalan diğer isimler oldular.
Q1'in sonunda, yarış hakemleri iki ceza açıkladı. Masia ve Q1'i 11. sırada tamamlayan Kaito Toba (KTM) yarışa pit yolundan başlama ve uzun tur cezası aldılar. Ayrıca her ikisi de bin euro ödemek zorunda kalacak.
Sabah antrenmanında temas yaşayan ikili, sonrasında hararetli bir tartışmaya girmişti. Toba, Masia'nın kaskına tokat atarken, Masia da ona karşılık vermişti. Cezaya rağmen Masia'nın ikinci bölümde piste çıkmasına izin verildi.
Q2'nin başında, Sasaki motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu. Husqvarna'sı çakıl bölüme savruldu fakat piste dönmeyi başardı. Mekanikerler hasarı hızla onarmayı başardı ve Sasaki yarışın sonunda piste geri döndü.
Heyecanlı final bölümünde son dünya şampiyonu galip geldi ve 1:38.479 ile bu yılki beşinci pole pozisyonunu kazandı. İspanyol sürücü bu yıl Jerez, Barselona ve Aragon'da yapılan yarışları kazanmayı başarmıştı.
Temsilcimiz Deniz, bu yıl birden fazla kez olduğu gibi harika bir performans sergiledi ve 0.046 saniye geride ikinci oldu. Garcia ilk çizgiyi tamamlarken, onu Diogo Moreira (KTM), Sasaki ve Ivan Ortola (KTM) takip etti.
Foggia, Leopard'dan takım arkadaşı Suzuki ve Ryusei Yamanaka (KTM) ile üçüncü çizgiyi paylaşıyor. İlk onu ise Sepang yarışının galibi John McPhee (Husqvarna) tamamlıyor.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Izan Guevara
|GASGAS
|6
|1'38.479
|2
|Deniz Öncü
|KTM
|7
|1'38.525
|0.046
|3
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|8
|1'38.654
|0.175
|4
|Diogo Moreira
|KTM
|6
|1'38.697
|0.218
|5
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|5
|1'38.761
|0.282
|6
|Ivan Ortola
|KTM
|6
|1'38.797
|0.318
|7
|Dennis Foggia
|Honda
|6
|1'38.856
|0.377
|8
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|6
|1'38.875
|0.396
|9
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|6
|1'38.927
|0.448
|10
|John McPhee
|Husqvarna
|6
|1'38.949
|0.470
|11
|Jaume Masia
|KTM
|7
|1'39.016
|0.537
|12
|Riccardo Rossi
|Honda
|6
|1'39.018
|0.539
|13
|David Salvador
|KTM
|6
|1'39.021
|0.542
|14
|David Munoz
|KTM
|6
|1'39.039
|0.560
|15
|Daniel Holgado
|KTM
|8
|1'39.146
|0.667
|16
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|6
|1'39.167
|0.688
|17
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|8
|1'39.262
|0.783
|18
|Nicola Fabio
|KTM
|6
|1'39.307
|0.828
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Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|6
|1'38.857
|2
|Jaume Masia
|KTM
|7
|1'39.096
|0.239
|3
|David Munoz
|KTM
|6
|1'39.180
|0.323
|4
|Nicola Fabio
|KTM
|7
|1'39.268
|0.411
|5
|Joel Kelso
|KTM
|8
|1'39.486
|0.629
|6
|Filippo Farioli
|GASGAS
|6
|1'39.513
|0.656
|7
|Elia Bartolini
|KTM
|7
|1'39.579
|0.722
|8
|David Almansa
|KTM
|7
|1'39.626
|0.769
|9
|Lorenzo Fellon
|Honda
|7
|1'39.781
|0.924
|10
|Andrea Migno
|Honda
|7
|1'39.788
|0.931
|11
|Kaito Toba
|KTM
|7
|1'39.836
|0.979
|12
|Adrian Fernandez
|KTM
|5
|1'39.958
|1.101
|13
|Scott Ogden
|Honda
|7
|1'40.049
|1.192
|14
|Alberto Surra
|Honda
|6
|1'40.064
|1.207
|15
|Taiyo Furusato
|Honda
|7
|1'40.191
|1.334
|16
|Mario Suryo Aji
|Honda
|7
|1'40.498
|1.641
|17
|Joshua Whatley
|Honda
|7
|1'40.735
|1.878
|18
|Ana Carrasco
|KTM
|7
|1'41.384
|2.527
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