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Moto3 / Ricardo Tormo Antrenman raporu

Moto3 Ricardo Tormo: Guevara, Deniz'in önünde pole pozisyonunda!

Temsilcimiz Izan Guevara, Deniz Öncü ve Sergio Garcia'nın önünde bu yılki son pole pozisyonunu kazandı.

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Moto3 Ricardo Tormo: Guevara, Deniz'in önünde pole pozisyonunda!
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Dünya Şampiyonu Izan Guevara, Valensiya'daki (İspanya) Moto3 sezon final öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim oldu. GasGas sürücüsü sıralama turlarında Deniz Öncü'yü (KTM) 0.046 saniye farkla geçerken, Sergio Garcia ilk çizgiyi tamamladı.

3. antrenman seansındaki kazanın ardından Ayumu Sasaki (Husqvarna) ilk bölümde piste çıkmak zorunda kaldı. Japon sürücü 1:38.857 ile Q1'deki en iyi zamanı yaptı. Jaume Masia (KTM), David Munoz (KTM) ve Nicola Carraro (KTM) da ikinci bölüme kalan diğer isimler oldular.

Q1'in sonunda, yarış hakemleri iki ceza açıkladı. Masia ve Q1'i 11.  sırada tamamlayan Kaito Toba (KTM) yarışa pit yolundan başlama ve uzun tur cezası aldılar. Ayrıca her ikisi de bin euro ödemek zorunda kalacak.

Sabah antrenmanında temas yaşayan ikili, sonrasında hararetli bir tartışmaya girmişti. Toba, Masia'nın kaskına tokat atarken, Masia da ona karşılık vermişti. Cezaya rağmen Masia'nın ikinci bölümde piste çıkmasına izin verildi.

Q2'nin başında, Sasaki motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu. Husqvarna'sı çakıl bölüme savruldu fakat piste dönmeyi başardı. Mekanikerler hasarı hızla onarmayı başardı ve Sasaki yarışın sonunda piste geri döndü.

Heyecanlı final bölümünde son dünya şampiyonu galip geldi ve 1:38.479 ile bu yılki beşinci pole pozisyonunu kazandı. İspanyol sürücü bu yıl Jerez, Barselona ve Aragon'da yapılan yarışları kazanmayı başarmıştı.

Temsilcimiz Deniz, bu yıl birden fazla kez olduğu gibi harika bir performans sergiledi ve 0.046 saniye geride ikinci oldu. Garcia ilk çizgiyi tamamlarken, onu Diogo Moreira (KTM), Sasaki ve Ivan Ortola (KTM) takip etti.

Foggia, Leopard'dan takım arkadaşı Suzuki ve Ryusei Yamanaka (KTM) ile üçüncü çizgiyi paylaşıyor. İlk onu ise Sepang yarışının galibi John McPhee (Husqvarna) tamamlıyor.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Izan Guevara GASGAS 6 1'38.479  
2 Turkey Deniz Öncü KTM 7 1'38.525 0.046
3 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 8 1'38.654 0.175
4 Brazil Diogo Moreira KTM 6 1'38.697 0.218
5 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 5 1'38.761 0.282
6 Ivan Ortola KTM 6 1'38.797 0.318
7 Italy Dennis Foggia Honda 6 1'38.856 0.377
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 6 1'38.875 0.396
9 Japan Ryusei Yamanaka KTM 6 1'38.927 0.448
10 United Kingdom John McPhee Husqvarna 6 1'38.949 0.470
11 Spain Jaume Masia KTM 7 1'39.016 0.537
12 Italy Riccardo Rossi Honda 6 1'39.018 0.539
13 David Salvador KTM 6 1'39.021 0.542
14 Spain David Munoz KTM 6 1'39.039 0.560
15 Spain Daniel Holgado KTM 8 1'39.146 0.667
16 Spain Xavier Artigas CF MOTO 6 1'39.167 0.688
17 Spain Carlos Tatay CF MOTO 8 1'39.262 0.783
18 Nicola Fabio KTM 6 1'39.307 0.828
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 6 1'38.857  
2 Spain Jaume Masia KTM 7 1'39.096 0.239
3 Spain David Munoz KTM 6 1'39.180 0.323
4 Nicola Fabio KTM 7 1'39.268 0.411
5 Australia Joel Kelso KTM 8 1'39.486 0.629
6 Filippo Farioli GASGAS 6 1'39.513 0.656
7 Italy Elia Bartolini KTM 7 1'39.579 0.722
8 David Almansa KTM 7 1'39.626 0.769
9 France Lorenzo Fellon Honda 7 1'39.781 0.924
10 Italy Andrea Migno Honda 7 1'39.788 0.931
11 Japan Kaito Toba KTM 7 1'39.836 0.979
12 Mexico Adrian Fernandez KTM 5 1'39.958 1.101
13 United Kingdom Scott Ogden Honda 7 1'40.049 1.192
14 Italy Alberto Surra Honda 6 1'40.064 1.207
15 Japan Taiyo Furusato Honda 7 1'40.191 1.334
16 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 7 1'40.498 1.641
17 United Kingdom Joshua Whatley Honda 7 1'40.735 1.878
18 Spain Ana Carrasco KTM 7 1'41.384 2.527
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