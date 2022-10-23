Moto3 Malezya: McPhee 22. sıradan kazandı, Deniz 25'ten 10. oldu

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Sterilgarda Husqvarna sürücüsü McPhee, gridde 22. sıradan olağanüstü bir yükseliş gerçekleştirdi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek 2020 San Marino GP'den sonraki ilk yarış zaferini elde etti.

Yarışa 7. sıradan başlayan Ayumu Sasaki'nin ikinci olması sayesinde Sterilgarda Husqvarna takımı, Malezya'da duble yapmış oldu.

Yarışa 3. sıradan başlayan GASGAS sürücüsü Sergio Garcia 3. olarak podyumu tamamladı ve şampiyonada ikincilik mücadelesinde Dennis Foggia'ya karşı avantaj sağlamış oldu.

Gece yağan yağmur nedeniyle yarışın başında pist üstünde ıslak bölümler vardı ancak tüm sürücüler yarışa kuru zemin lastikleriyle başladılar.

Yarışın başında şampiyona Izan Guevara liderliğe yükselirken kopma olmadı. Yarışın ikinci turunda Stefano Nepa bir kaza yaşarken diğer sürücüler ona çarpmaktan kurtuldular.

Yarışın bitmesine 12 tur varken liderlik mücadelesinde Garcia, Diogo Moreira, Jaume Masia, pole pozisyonundan başlayan Foggia, Daniel Holgado, Ayumu Sasaki, Guevara ve Ivan Ortola vardı. Çok geçmeden bu isimlere McPhee ve Ivan Ortola da dahil oldular ve böylece 10 motosikletli bir mücadele oluştu.

17 turluk yarışın 13. turunda Guevara, Sasaki'nin motosikletinin arkasıyla temas yaşadı. Pist dışına çıkan şampiyon sürücü ayakta kalmayı başardı ancak podyum mücadelesinin dışına çıktı.

16. turda lider Garcia'yken onu Sasaki, Masia, Foggia, Moreira ve McPhee takip ediyordu. Sondan ikinci turun son virajında Foggia, Masia ve Sasaki'ye atak yaptı. Bu sayede Garcia biraz nefes alabildi.

Son tur tam olarak Moto3 standartlarındaydı ve mücadeleden zaferle ayrılan isim McPhee oldu. Jaume Masia; Sasaki ve Garcia'nın arkasında podyumu kıl payı kaçırarak 4. olurken onu Moreira ve Foggia takip ettiler. İlk 6 sürücü damalı bayrağı 0.371 sn içerisinde geçti.

İlk 10'u tamamlayan isimler Daniel Holgado, Ryuseki Yamanaka, Ivan Ortola ve Deniz Öncü oldular. Bu hafta sonu pek rahat hissetmediğini söyleyen temsilcimiz, dünkü sıralamaların ardından yarışa 25. sıradan başlamıştı. Deniz yarışı 10. sırada tamamlayarak puanlar almayı başardı. Deniz bu sayede sürücüler şampiyonasında Masia'nın önünde 5. sırada kalmayı başardı.