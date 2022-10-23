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Moto3 / Sepang Yarış raporu

Moto3 Malezya: McPhee 22. sıradan kazandı, Deniz 25'ten 10. oldu

2022 Moto3 şampiyonasının Malezya'da gerçekleştirilen sondan ikinci yarışında zafer 22. sıradan muhteşem bir yükseliş gerçekleştiren John McPhee'nin oldu.

Abdullah Çelik
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Moto3 Malezya: McPhee 22. sıradan kazandı, Deniz 25'ten 10. oldu
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Sterilgarda Husqvarna sürücüsü McPhee, gridde 22. sıradan olağanüstü bir yükseliş gerçekleştirdi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek 2020 San Marino GP'den sonraki ilk yarış zaferini elde etti.

Yarışa 7. sıradan başlayan Ayumu Sasaki'nin ikinci olması sayesinde Sterilgarda Husqvarna takımı, Malezya'da duble yapmış oldu. 

Yarışa 3. sıradan başlayan GASGAS sürücüsü Sergio Garcia 3. olarak podyumu tamamladı ve şampiyonada ikincilik mücadelesinde Dennis Foggia'ya karşı avantaj sağlamış oldu.

Gece yağan yağmur nedeniyle yarışın başında pist üstünde ıslak bölümler vardı ancak tüm sürücüler yarışa kuru zemin lastikleriyle başladılar. 

Yarışın başında şampiyona Izan Guevara liderliğe yükselirken kopma olmadı. Yarışın ikinci turunda Stefano Nepa bir kaza yaşarken diğer sürücüler ona çarpmaktan kurtuldular.

Yarışın bitmesine 12 tur varken liderlik mücadelesinde Garcia, Diogo Moreira, Jaume Masia, pole pozisyonundan başlayan Foggia, Daniel Holgado, Ayumu Sasaki, Guevara ve Ivan Ortola vardı. Çok geçmeden bu isimlere McPhee ve Ivan Ortola da dahil oldular ve böylece 10 motosikletli bir mücadele oluştu.

17 turluk yarışın 13. turunda Guevara, Sasaki'nin motosikletinin arkasıyla temas yaşadı. Pist dışına çıkan şampiyon sürücü ayakta kalmayı başardı ancak podyum mücadelesinin dışına çıktı.

16. turda lider Garcia'yken onu Sasaki, Masia, Foggia, Moreira ve McPhee takip ediyordu. Sondan ikinci turun son virajında Foggia, Masia ve Sasaki'ye atak yaptı. Bu sayede Garcia biraz nefes alabildi.

Son tur tam olarak Moto3 standartlarındaydı ve mücadeleden zaferle ayrılan isim McPhee oldu. Jaume Masia; Sasaki ve Garcia'nın arkasında podyumu kıl payı kaçırarak 4. olurken onu Moreira ve Foggia takip ettiler. İlk 6 sürücü damalı bayrağı 0.371 sn içerisinde geçti.

İlk 10'u tamamlayan isimler Daniel Holgado, Ryuseki Yamanaka, Ivan Ortola ve Deniz Öncü oldular. Bu hafta sonu pek rahat hissetmediğini söyleyen temsilcimiz, dünkü sıralamaların ardından yarışa 25. sıradan başlamıştı. Deniz yarışı 10. sırada tamamlayarak puanlar almayı başardı. Deniz bu sayede sürücüler şampiyonasında Masia'nın önünde 5. sırada kalmayı başardı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 United Kingdom John McPhee 17 38'04.589     148.4 25
2 Japan Ayumu Sasaki 17 38'04.637 0.048 0.048 148.4 20
3 Spain Sergio Garcia Dols 17 38'04.735 0.146 0.098 148.4 16
4 Spain Jaume Masia 17 38'04.834 0.245 0.099 148.4 13
5 Brazil Diogo Moreira 17 38'04.908 0.319 0.074 148.4 11
6 Italy Dennis Foggia 17 38'04.960 0.371 0.052 148.4 10
7 Spain Daniel Holgado 17 38'10.406 5.817 5.446 148.1 9
8 Japan Ryusei Yamanaka 17 38'10.623 6.034 0.217 148.0 8
9 Ivan Ortola 17 38'10.819 6.230 0.196 148.0 7
10 Turkey Deniz Öncü 17 38'11.321 6.732 0.502 148.0 6
11 Spain Xavier Artigas 17 38'11.378 6.789 0.057 148.0 5
12 Spain Izan Guevara 17 38'13.737 9.148 2.359 147.8 4
13 Italy Elia Bartolini 17 38'18.005 13.416 4.268 147.6 3
14 Italy Andrea Migno 17 38'18.271 13.682 0.266 147.6 2
15 Mexico Adrian Fernandez 17 38'19.248 14.659 0.977 147.5 1
16 Syarifuddin Azman 17 38'19.401 14.812 0.153 147.5  
17 Japan Kaito Toba 17 38'19.579 14.990 0.178 147.5  
18 Australia Joel Kelso 17 38'25.119 20.530 5.540 147.1  
19 France Lorenzo Fellon 17 38'32.829 28.240 7.710 146.6  
20 Nicola Fabio 17 38'32.874 28.285 0.045 146.6  
21 Indonesia Mario Suryo Aji 17 38'47.644 43.055 14.770 145.7  
22 Spain Ana Carrasco 17 38'47.839 43.250 0.195 145.7  
23 United Kingdom Joshua Whatley 17 38'58.699 54.110 10.860 145.0  
  Japan Taiyo Furusato 15 33'48.267 2 Laps 2 Laps 147.5  
  Italy Riccardo Rossi 12 26'55.027 5 Laps 3 Laps 148.2  
  Spain Carlos Tatay 12 27'20.601 5 Laps 25.574 145.9  
  Italy Alberto Surra 8 18'16.636 9 Laps 4 Laps 145.5  
  Japan Tatsuki Suzuki 4 10'06.422 13 Laps 4 Laps 131.6  
  Spain David Munoz 3 6'49.081 14 Laps 1 Lap 146.3  
  Italy Stefano Nepa 1 2'22.043 16 Laps 2 Laps 140.4  
  United Kingdom Scott Ogden 1 2'26.199 16 Laps 4.156 136.4  
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