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Formula 1

F1, ABD'de 7/24 yayın yapacak kanalını duyurdu

Formula 1, Amerika Birleşik Devletleri'nde F1 ve destek serilerinin yarış tekrarlarını ve önemli anlarını yayınlayacak yeni bir ücretsiz yayın kanalını duyurdu.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 leads at the start

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Motorsport Business

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Formula 1 Kanalı olarak adlandırılan kanal, ABD'li izleyicilerin F1, F2, F3 ve F1 Academy'den yarış tekrarlarına ve önemli anlara erişebilecekleri 7/24 yayın yapan bir kanal olacak.

Kanalda ayrıca klasik Grand Prix'lerin tekrarları ve yarış belgeselleri gibi içerikler de yer alacak.

Abonelik gerektirmeyen ancak reklam içeren yeni kanalın, 2024 takvimindeki üç ABD yarışından ilki olan gelecek haftaki Miami Grand Prix'sinden önce yayına başlaması planlanıyor.

F1, kanalın ortağı C15 Studio tarafından işletileceğini ve Samsung TV Plus, Amazon Freevee ve Pluto TV gibi platformlar aracılığıyla dağıtılacağını açıkladı.

F1'in Medya Hakları ve İçerik Üretme Direktörü Ian Holmes, "Formula 1 Kanalı, F1'in taraftarlar için içerik deneyimimizi daha da geliştirmek ve yükseltmek için tasarladığı en son gelişme." 

"Bu hizmet, ABD'deki hayran kitlemizin farklı izleme alışkanlıklarına hitap ediyor ve yeni hayranları spora çekme amacı güdüyor."

"C15 Studio ile birlikte Formula 1 Kanalını, ESPN ve F1 TV ile sunduğumuz mevcut canlı yayın ile birlikte hizmet veren ve hayran kitlesine haftanın yedi günü, günün 24 saati kapsamlı bir F1 deneyimi sunacak bir ürün haline getirmeyi umuyoruz."

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, chase the pack at the start

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, startta sürüyü kovalıyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

F1'in 24 saat yayın yapacak hizmetinin içeriği, ülkede F1'i yayınlamak için mevcut anlaşması 2025'in sonuna kadar devam eden hak sahibi ESPN'den ayrı şekilde düzenleniyor. F1 ayrıca ABD'de doğrudan tüketiciye yönelik F1 TV hizmetini de işletiyor.

Bu nedenle, en son yarış hafta sonu yayını Formula 1 Kanalında beş günlük bir gecikmeyle sunulacak.

F1'in sahibi Liberty Media, 2017'de satın alınmasından bu yana seriyi ülkede büyütmek için önemli çabalar sarf etti ve son yıllarda büyük bir pazarlama ve sosyal medya atağının yanı sıra Miami ve Las Vegas da takvimde Austin'e katıldı.

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Filip Cleeren
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