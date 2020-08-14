Moto3, Red Bull Ring 2. antrenman: McPhee lider, Deniz 17. oldu

Moto3 antrenman turları oldukça tuhaf şartlarda gerçekleştirildi.

Beklendiği üzere Red Bull Ring'e yağmur geldi ancak sadece üçüncü ve altıncı virajın olduğu bölümlerde sağanak yağmur vardı.

Pistin geri kalanı kuruydu. Bu yüzden sürücüler epey zorlandılar.

Karmaşık şartlarda John McPhee 1:37.060 yaparak en hızlı isim olmayı başardı. Ancak seans yakındı ve Gabriel Rodrigo 0.019 saniye geride ikinci ve Jaume Masia 0.063 saniye geride üçüncü oldu.

Diğer Honda motosikleti kullanan sürücüler Dennis Foggia ile Tony Arbolino ilke beşi tamamladılar.

Raul Fernandez altıncı, Celestino Vietti yedinci, Tatsuki Suzuki sekizinci ve Albert Arenas dokuzuncu oldu.

İlk onu Niccolo Antonelli tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü daha iyi bir seans geçirdi ve toplamda 14 tu attığı seansı 1:38.078'le 1 saniye geride 17. bitirdi.

Seans sonucu: