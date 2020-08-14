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Moto3 / Spielberg / Antrenman raporu

Moto3, Red Bull Ring 2. antrenman: McPhee lider, Deniz 17. oldu

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Moto3, Red Bull Ring 2. antrenman: McPhee lider, Deniz 17. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Ağu 2020 13:25

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman turlarında John McPhee zirvede yer aldı.

Moto3 antrenman turları oldukça tuhaf şartlarda gerçekleştirildi.

Beklendiği üzere Red Bull Ring'e yağmur geldi ancak sadece üçüncü ve altıncı virajın olduğu bölümlerde sağanak yağmur vardı.

Pistin geri kalanı kuruydu. Bu yüzden sürücüler epey zorlandılar.

Karmaşık şartlarda John McPhee 1:37.060 yaparak en hızlı isim olmayı başardı. Ancak seans yakındı ve Gabriel Rodrigo 0.019 saniye geride ikinci ve Jaume Masia 0.063 saniye geride üçüncü oldu.

Diğer Honda motosikleti kullanan sürücüler Dennis Foggia ile Tony Arbolino ilke beşi tamamladılar.

Raul Fernandez altıncı, Celestino Vietti yedinci, Tatsuki Suzuki sekizinci ve Albert Arenas dokuzuncu oldu.

İlk onu Niccolo Antonelli tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü daha iyi bir seans geçirdi ve toplamda 14 tu attığı seansı 1:38.078'le 1 saniye geride 17. bitirdi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom John McPhee Honda 10 1'37.060     160.453
2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 9 1'37.079 0.019 0.019 160.421
3 Spain Jaume Masia Honda 11 1'37.123 0.063 0.044 160.349
4 Italy Dennis Foggia Honda 11 1'37.269 0.209 0.146 160.108
5 Italy Tony Arbolino Honda 11 1'37.403 0.343 0.134 159.888
6 Spain Raul Fernandez KTM 7 1'37.489 0.429 0.086 159.747
7 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 13 1'37.592 0.532 0.103 159.578
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 11 1'37.663 0.603 0.071 159.462
9 Spain Albert Arenas KTM 10 1'37.679 0.619 0.016 159.436
10 Italy Niccolò Antonelli Honda 9 1'37.736 0.676 0.057 159.343
11 Japan Ayumu Sasaki KTM 13 1'37.757 0.697 0.021 159.309
12 Japan Kaito Toba KTM 8 1'37.842 0.782 0.085 159.170
13 Czech Republic Filip Salač Honda 10 1'37.876 0.816 0.034 159.115
14 Italy Stefano Nepa KTM 10 1'37.897 0.837 0.021 159.081
15 Japan Ai Ogura Honda 9 1'37.989 0.929 0.092 158.932
16 Italy Andrea Migno KTM 12 1'37.996 0.936 0.007 158.920
17 Turkey Deniz Öncü KTM 14 1'38.078 1.018 0.082 158.787
18 Japan Ryusei Yamanaka Honda 11 1'38.165 1.105 0.087 158.647
19 Italy Riccardo Rossi KTM 8 1'38.358 1.298 0.193 158.335
20 Spain Jeremy Alcoba Honda 9 1'38.403 1.343 0.045 158.263
21 South Africa Darryn Binder KTM 10 1'38.413 1.353 0.010 158.247
22 Spain Carlos Tatay KTM 13 1'38.453 1.393 0.040 158.183
23 Spain Alonso Lopez Husqvarna 11 1'38.490 1.430 0.037 158.123
24 Italy Romano Fenati Husqvarna 10 1'38.515 1.455 0.025 158.083
25 Spain Sergio Garcia Dols Honda 13 1'38.521 1.461 0.006 158.073
26 Japan Yuki Kunii Honda 10 1'38.663 1.603 0.142 157.846
27 Malaysia Khairul Pawi Honda 10 1'38.693 1.633 0.030 157.798
28 Italy Davide Pizzoli KTM 10 1'39.088 2.028 0.395 157.169
29 Belgium Barry Baltus KTM 11 1'39.220 2.160 0.132 156.960
30 Switzerland Jason Dupasquier KTM 12 1'39.481 2.421 0.261 156.548
31 Austria Maximilian Kofler KTM 8 1'39.545 2.485 0.064 156.447
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Moto3, Red Bull Ring 1. atrenman: Arbolino lider, Deniz 19. oldu

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Moto3, Red Bull Ring 1. atrenman: Arbolino lider, Deniz 19. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Spielberg
Alt-etkinlik FP2
Lokasyon Brno Circuit
Pilotlar Gabriel Rodrigo , John McPhee , Jaume Masia
Takımlar Gresini Racing , Leopard Racing
Editör Matteo Nugnes

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