Moto3, Red Bull Ring 2. antrenman: McPhee lider, Deniz 17. oldu
Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman turlarında John McPhee zirvede yer aldı.
Moto3 antrenman turları oldukça tuhaf şartlarda gerçekleştirildi.
Beklendiği üzere Red Bull Ring'e yağmur geldi ancak sadece üçüncü ve altıncı virajın olduğu bölümlerde sağanak yağmur vardı.
Pistin geri kalanı kuruydu. Bu yüzden sürücüler epey zorlandılar.
Karmaşık şartlarda John McPhee 1:37.060 yaparak en hızlı isim olmayı başardı. Ancak seans yakındı ve Gabriel Rodrigo 0.019 saniye geride ikinci ve Jaume Masia 0.063 saniye geride üçüncü oldu.
Diğer Honda motosikleti kullanan sürücüler Dennis Foggia ile Tony Arbolino ilke beşi tamamladılar.
Raul Fernandez altıncı, Celestino Vietti yedinci, Tatsuki Suzuki sekizinci ve Albert Arenas dokuzuncu oldu.
İlk onu Niccolo Antonelli tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü daha iyi bir seans geçirdi ve toplamda 14 tu attığı seansı 1:38.078'le 1 saniye geride 17. bitirdi.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|John McPhee
|Honda
|10
|1'37.060
|160.453
|2
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|9
|1'37.079
|0.019
|0.019
|160.421
|3
|Jaume Masia
|Honda
|11
|1'37.123
|0.063
|0.044
|160.349
|4
|Dennis Foggia
|Honda
|11
|1'37.269
|0.209
|0.146
|160.108
|5
|Tony Arbolino
|Honda
|11
|1'37.403
|0.343
|0.134
|159.888
|6
|Raul Fernandez
|KTM
|7
|1'37.489
|0.429
|0.086
|159.747
|7
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|13
|1'37.592
|0.532
|0.103
|159.578
|8
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|11
|1'37.663
|0.603
|0.071
|159.462
|9
|Albert Arenas
|KTM
|10
|1'37.679
|0.619
|0.016
|159.436
|10
|Niccolò Antonelli
|Honda
|9
|1'37.736
|0.676
|0.057
|159.343
|11
|Ayumu Sasaki
|KTM
|13
|1'37.757
|0.697
|0.021
|159.309
|12
|Kaito Toba
|KTM
|8
|1'37.842
|0.782
|0.085
|159.170
|13
|Filip Salač
|Honda
|10
|1'37.876
|0.816
|0.034
|159.115
|14
|Stefano Nepa
|KTM
|10
|1'37.897
|0.837
|0.021
|159.081
|15
|Ai Ogura
|Honda
|9
|1'37.989
|0.929
|0.092
|158.932
|16
|Andrea Migno
|KTM
|12
|1'37.996
|0.936
|0.007
|158.920
|17
|Deniz Öncü
|KTM
|14
|1'38.078
|1.018
|0.082
|158.787
|18
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|11
|1'38.165
|1.105
|0.087
|158.647
|19
|Riccardo Rossi
|KTM
|8
|1'38.358
|1.298
|0.193
|158.335
|20
|Jeremy Alcoba
|Honda
|9
|1'38.403
|1.343
|0.045
|158.263
|21
|Darryn Binder
|KTM
|10
|1'38.413
|1.353
|0.010
|158.247
|22
|Carlos Tatay
|KTM
|13
|1'38.453
|1.393
|0.040
|158.183
|23
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|11
|1'38.490
|1.430
|0.037
|158.123
|24
|Romano Fenati
|Husqvarna
|10
|1'38.515
|1.455
|0.025
|158.083
|25
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|13
|1'38.521
|1.461
|0.006
|158.073
|26
|Yuki Kunii
|Honda
|10
|1'38.663
|1.603
|0.142
|157.846
|27
|Khairul Pawi
|Honda
|10
|1'38.693
|1.633
|0.030
|157.798
|28
|Davide Pizzoli
|KTM
|10
|1'39.088
|2.028
|0.395
|157.169
|29
|Barry Baltus
|KTM
|11
|1'39.220
|2.160
|0.132
|156.960
|30
|Jason Dupasquier
|KTM
|12
|1'39.481
|2.421
|0.261
|156.548
|31
|Maximilian Kofler
|KTM
|8
|1'39.545
|2.485
|0.064
|156.447
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Spielberg
|Alt-etkinlik
|FP2
|Lokasyon
|Brno Circuit
|Pilotlar
|Gabriel Rodrigo , John McPhee , Jaume Masia
|Takımlar
|Gresini Racing , Leopard Racing
|Editör
|Matteo Nugnes