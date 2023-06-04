Alonso: "Zor bir hafta sonunda bile Ferrari'den daha fazla puan aldık"
Fernando Alonso, bu yılki en kötü sonucunu almasına rağmen Ferrari'den daha ha fazla puan almalarından memnun.
Fernando Alonso, galibiyet için savaştığı Monako'dan kısa bir süre sonra İspanya'da, bu yılki en kötü sonucunu aldı.
Cumartesi günkü sıralama turlarında araçtaki hasar ve yaptığı hata nedeniyle geride kalan Alonso, pazar günkü yarışta ancak yedinci olabildi.
Yarışın ardından konuşan Alonso, "Şu noktada ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok."
"En zayıf yarışımız olduğu için yaşananları incelemeliyiz. Fakat zor bir hafta sonunda bile şampiyonada Ferrari'den daha fazla puan aldık."
"Mercedes'e biraz puan kaybettik ama Kanada'da bunları telafi etmeyi umuyoruz." dedi.
Alonso, rakip takımların ilerlemesine rağmen kendi ekibine ve mühendislerine güveniyor.
"Araç gelişimi anlamında yapılan çalışmalar, bu kadar yakın bir gridde her zaman önemli olacaktır."
"Mercedes Monaco'da ve burada büyük bir güncelleme yaptı fakat biz de Kanada ve Silverstone'da bir şeyler yapacağız, o yüzden sakinim."
Alonso, en büyük problemin strateji ya da lastikler değil, hız eksikliği olduğunu söylüyor.
"Hızımız yeterli değildi, yani en büyük sorun buydu. Şanssız olduğumuzdan ya da farklı stratejiler uyguladığımızdan falan değil, bence Mercedes'e kıyasla yavaştık. Yumuşak lastik yavaştık, sert lastikte yavaştık ve sadece Alpine'lere, AlphaTauri'lere konsantre olup, Ferrari'lere ayak uydurduk."
"Mercedes bu hafta sonu daha iyi olan taraftı."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
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