Moto3, Portimao 3. antrenman: Masia en hızlısı, Deniz 5. oldu

Sezonun bitimine sadece bir yarış kaldı ve şampiyona lideri Albert Arenas için işler oldukça iyi gidiyor.

Portimao'da gerçekleştirilen antrenman turlarında Jaume Masia oldukça iyi bir performans sergiledi ve 1:47.398'lik zaman turuyla birlikte en hızlı isim olmayı başardı.

Ancak şampiyona lideri Arenas, şampiyonadaki rakiplerinin gerilerde kaldığı seansta 1:47.701'lik derecesiyle Masia'nin 0.303 saniye gerisinde ikinci en iyi derece yaptı.

Jeremy Alcoba, 1:47.851'lik zaman turuyla lider Masia'nin 0.453 saniye ardında üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Gabriel Rodrigo 1:47.918'le dördüncü oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü için harika geçen hafta sonu üçüncü seansla devam etti. Deniz, cuma günkü her iki seansı da yedinci sırada bitirmişti.

Bugün yapılan antrenman seansını da 1:47.948'lik derecesiyle beşinci sırada tamamladı. Deniz'in turu lider Masia'dan 0.550 sanyie daha yavaştı.

Deniz'i Andrea Migno, Kaito Toba, Sergio Garcia ve Raul Ferandez takip etti. İlk onu ise Celestino Vietti tamamladı.

Öte yandan şampiyona ikincisi Ai Ogura ancak 15. olurken, şampiyona üçüncüsü Tony Arbolino 27. sırada yer aldı ve hayal kırıklığı yaşadı.

Seans sonucu: