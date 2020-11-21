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Moto3 / Algarve / Antrenman raporu

Moto3, Portimao 3. antrenman: Masia en hızlısı, Deniz 5. oldu

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Moto3, Portimao 3. antrenman: Masia en hızlısı, Deniz 5. oldu
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Portimao'da gerçekleştirilen 3. MotoGP antrenman seansının en hızlı ismi Jaume Masia oldu.

Sezonun bitimine sadece bir yarış kaldı ve şampiyona lideri Albert Arenas için işler oldukça iyi gidiyor.

Portimao'da gerçekleştirilen antrenman turlarında Jaume Masia oldukça iyi bir performans sergiledi ve 1:47.398'lik zaman turuyla birlikte en hızlı isim olmayı başardı.

Ancak şampiyona lideri Arenas, şampiyonadaki rakiplerinin gerilerde kaldığı seansta 1:47.701'lik derecesiyle Masia'nin 0.303 saniye gerisinde ikinci en iyi derece yaptı.

Jeremy Alcoba, 1:47.851'lik zaman turuyla lider Masia'nin 0.453 saniye ardında üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Gabriel Rodrigo 1:47.918'le dördüncü oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü için harika geçen hafta sonu üçüncü seansla devam etti. Deniz, cuma günkü her iki seansı da yedinci sırada bitirmişti.

Bugün yapılan antrenman seansını da 1:47.948'lik derecesiyle beşinci sırada tamamladı. Deniz'in turu lider Masia'dan 0.550 sanyie daha yavaştı.

Deniz'i Andrea Migno, Kaito Toba, Sergio Garcia ve Raul Ferandez takip etti. İlk onu ise Celestino Vietti tamamladı.

Öte yandan şampiyona ikincisi Ai Ogura ancak 15. olurken, şampiyona üçüncüsü Tony Arbolino 27. sırada yer aldı ve hayal kırıklığı yaşadı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Jaume Masia Honda 15 1'47.398     157.008
2 Spain Albert Arenas KTM 14 1'47.701 0.303 0.303 156.566
3 Spain Jeremy Alcoba Honda 15 1'47.851 0.453 0.150 156.349
4 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 1'47.918 0.520 0.067 156.251
5 Turkey Deniz Öncü KTM 15 1'47.948 0.550 0.030 156.208
6 Italy Andrea Migno KTM 16 1'47.975 0.577 0.027 156.169
7 Japan Kaito Toba KTM 16 1'48.001 0.603 0.026 156.131
8 Spain Sergio Garcia Dols Honda 15 1'48.050 0.652 0.049 156.061
9 Spain Raul Fernandez KTM 16 1'48.072 0.674 0.022 156.029
10 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 16 1'48.110 0.712 0.038 155.974
11 Italy Dennis Foggia Honda 14 1'48.119 0.721 0.009 155.961
12 Japan Ayumu Sasaki KTM 15 1'48.125 0.727 0.006 155.952
13 Belgium Barry Baltus KTM 17 1'48.215 0.817 0.090 155.823
14 Japan Yuki Kunii Honda 15 1'48.271 0.873 0.056 155.742
15 Japan Ai Ogura Honda 15 1'48.298 0.900 0.027 155.703
16 United Kingdom John McPhee Honda 15 1'48.310 0.912 0.012 155.686
17 Italy Romano Fenati Husqvarna 18 1'48.328 0.930 0.018 155.660
18 Japan Ryusei Yamanaka Honda 16 1'48.403 1.005 0.075 155.552
19 Italy Niccolò Antonelli Honda 15 1'48.406 1.008 0.003 155.548
20 Italy Stefano Nepa KTM 15 1'48.423 1.025 0.017 155.524
21 Italy Riccardo Rossi KTM 14 1'48.581 1.183 0.158 155.297
22 Malaysia Khairul Pawi Honda 15 1'48.760 1.362 0.179 155.042
23 Spain Carlos Tatay KTM 16 1'48.857 1.459 0.097 154.904
24 Japan Tatsuki Suzuki Honda 12 1'48.882 1.484 0.025 154.868
25 Mexico Adrian Fernandez Honda 15 1'49.237 1.839 0.355 154.365
26 South Africa Darryn Binder KTM 16 1'49.427 2.029 0.190 154.097
27 Italy Tony Arbolino Honda 14 1'49.487 2.089 0.060 154.012
28 Spain Alonso Lopez Husqvarna 15 1'49.643 2.245 0.156 153.793
29 Italy Davide Pizzoli KTM 14 1'49.683 2.285 0.040 153.737
30 Switzerland Jason Dupasquier KTM 15 1'50.204 2.806 0.521 153.010
31 Austria Maximilian Kofler KTM 15 1'50.671 3.273 0.467 152.365
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Moto3, Portimao 2. antrenman: Arenas lider, Deniz yine 7. oldu

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Moto3, Portimao 2. antrenman: Arenas lider, Deniz yine 7. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Algarve
Lokasyon Algarve International Circuit
Pilotlar Albert Arenas , Tony Arbolino , Jaume Masia , Ai Ogura
Takımlar Idemitsu Honda Team Asia , Leopard Racing , Snipers Team , Aspar Team
Editör Matteo Nugnes

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