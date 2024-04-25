Yamaha, Jerez'de tamamen yeni bir MotoGP motosikleti test edecek

Iwata merkezli üretici, Quartararo'yu rakip bir takımda daha iyi olmayacağına ikna etmek için her şeyi yaptı ve padoğun yarısını şaşırtan bir hareketle Fransız sürücüyle sözleşmesini yenilemeyi başardı.

Quartararo'nun Yamaha'da kalma kararında 12 milyon €'luk mali teklifin önemli bir rol oynadığı açık olsa da, fabrikanın tepki sürelerindeki köklü değişiklikler de onu 2026 sezonunun sonuna kadar devam edecek bir sözleşme imzalamaya itti.

Quartararo'yu Yamaha ile ilişkisini sürdürmeye ikna etmek için takım patronu Lin Jarvis, 25 yaşındaki sürücüye bu Pazartesi 2024'ün ilk resmi sezon içi testi olan Jerez'de deneyebileceği tamamen yeni bir motosiklet teklif etti.

Konuya yakın bir takım üyesi Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Yamaha Pazartesi günü testte yeni bir motor, yeni bir şasi, yeni bir salıncak kolu ve bazı aerodinamikleri test edecek." şeklinde konuştu.

Bu parçalardan bazıları Japon markanın test ve geliştirme sürücüsü Cal Crutchlow tarafından geçen hafta Barselona'da yapılan özel bir testte zaten denenmişti.

Aynı kişi o test için, "Kötü bir testti. Yine kötü hava [birkaç gün yağmur yağdı] bize bir oyun oynadı." dedi.

Portekiz GP'den sonra, markanın yarış sürücüleri Portimao'da özel bir test günü için pistte kaldılar, ancak kötü hava ve rüzgar Quartararo ve Rins'in altı turdan fazla tamamlamasını engelledi.

Bu testte Fransız üreticinin elinde sadece bir güç ünitesi vardı, ancak Pazartesi günü hem Quartararo hem de Rins, motor, şasi, salıncak kolu ve aero parçaları da dahil olmak üzere tüm yeni ekipmanlara sahip olacak. Bu gelişme, İtalya merkezli ekibin birlikte hareket ettiğini gösteriyor.

Pazartesi günkü test sırasında, motor mevcut spec-A prototipi ile test edilerek net bir gelişme olup olmadığına bakılacak, ardından diğer güncellemeler yavaş yavaş tanıtılacak ve hangilerinin fayda sağlayıp hangilerinin sağlamadığı anlaşılacak.