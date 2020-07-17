Moto3, Jerez 2. antrenman: Rodrigo yine lider, Deniz 21. oldu

Sıcaklığın artmasıyla birlikte dereceler yaklaşık bir saniye civarında gerilerken, Gresini Racing sürücüsü Gabriel Rodrigo 1:46.656'lık derecesiyle yine seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Rodrigo, böylelikle hem birinci hem de ikinci seansı zirvede tamamlayarak hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Arjantinli sürücünün en yakın rakibi 0.029 saniye arkasında kalan Tatsuki Suzuki'ydi. Japon sürücüyü de Andrea Migno takip etti.

Dennis Foggia'nın dördüncü olduğu seansta Vietti Ramus beşinci, John McPhee altıncı ve Ayumu Sasaki yedinci oldu.

Raul Fernandez, Jaume Masia ve Sergio Garcia ilk onu tamamladılar.

İlk seansı 25. sırada bitiren Deniz Öncü, ikinci seansta 21. sırada yer aldı.

2. antrenman sonucu: