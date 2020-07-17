Moto3, Jerez 2. antrenman: Rodrigo yine lider, Deniz 21. oldu
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Gresini Racing sürücüsü Gabriel Rodrigo, Jerez'de gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman turlarını da zirvede tamamladı.
Sıcaklığın artmasıyla birlikte dereceler yaklaşık bir saniye civarında gerilerken, Gresini Racing sürücüsü Gabriel Rodrigo 1:46.656'lık derecesiyle yine seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
Rodrigo, böylelikle hem birinci hem de ikinci seansı zirvede tamamlayarak hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.
Arjantinli sürücünün en yakın rakibi 0.029 saniye arkasında kalan Tatsuki Suzuki'ydi. Japon sürücüyü de Andrea Migno takip etti.
Dennis Foggia'nın dördüncü olduğu seansta Vietti Ramus beşinci, John McPhee altıncı ve Ayumu Sasaki yedinci oldu.
Raul Fernandez, Jaume Masia ve Sergio Garcia ilk onu tamamladılar.
İlk seansı 25. sırada bitiren Deniz Öncü, ikinci seansta 21. sırada yer aldı.
2. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|15
|1'46.656
|149.291
|2
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|11
|1'46.685
|0.029
|0.029
|149.250
|3
|Andrea Migno
|KTM
|17
|1'46.868
|0.212
|0.183
|148.995
|4
|Dennis Foggia
|Honda
|13
|1'47.038
|0.382
|0.170
|148.758
|5
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|17
|1'47.109
|0.453
|0.071
|148.659
|6
|John McPhee
|Honda
|16
|1'47.129
|0.473
|0.020
|148.632
|7
|Ayumu Sasaki
|KTM
|13
|1'47.154
|0.498
|0.025
|148.597
|8
|Raul Fernandez
|KTM
|10
|1'47.188
|0.532
|0.034
|148.550
|9
|Jaume Masia
|Honda
|13
|1'47.233
|0.577
|0.045
|148.487
|10
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|13
|1'47.293
|0.637
|0.060
|148.404
|11
|Darryn Binder
|KTM
|14
|1'47.299
|0.643
|0.006
|148.396
|12
|Tony Arbolino
|Honda
|13
|1'47.306
|0.650
|0.007
|148.386
|13
|Kaito Toba
|KTM
|12
|1'47.344
|0.688
|0.038
|148.334
|14
|Ai Ogura
|Honda
|14
|1'47.370
|0.714
|0.026
|148.298
|15
|Niccolò Antonelli
|Honda
|10
|1'47.383
|0.727
|0.013
|148.280
|16
|Romano Fenati
|Husqvarna
|15
|1'47.642
|0.986
|0.259
|147.923
|17
|Stefano Nepa
|KTM
|13
|1'47.682
|1.026
|0.040
|147.868
|18
|Jeremy Alcoba
|Honda
|13
|1'47.729
|1.073
|0.047
|147.804
|19
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|15
|1'47.836
|1.180
|0.107
|147.657
|20
|Albert Arenas
|KTM
|13
|1'47.866
|1.210
|0.030
|147.616
|21
|Deniz Öncü
|KTM
|14
|1'48.050
|1.394
|0.184
|147.365
|22
|Yuki Kunii
|Honda
|15
|1'48.108
|1.452
|0.058
|147.286
|23
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|15
|1'48.243
|1.587
|0.135
|147.102
|24
|Filip Salač
|Honda
|14
|1'48.245
|1.589
|0.002
|147.099
|25
|Khairul Pawi
|Honda
|16
|1'48.453
|1.797
|0.208
|146.817
|26
|Carlos Tatay
|KTM
|15
|1'48.552
|1.896
|0.099
|146.683
|27
|Maximilian Kofler
|KTM
|16
|1'48.596
|1.940
|0.044
|146.624
|28
|Barry Baltus
|KTM
|14
|1'48.691
|2.035
|0.095
|146.496
|29
|Jason Dupasquier
|KTM
|13
|1'48.715
|2.059
|0.024
|146.463
|30
|Davide Pizzoli
|KTM
|12
|1'48.992
|2.336
|0.277
|146.091
|31
|Riccardo Rossi
|KTM
|13
|1'49.493
|2.837
|0.501
|145.422
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Jerez
|Lokasyon
|Yarış Pisti de Jerez
|Pilotlar
|Andrea Migno , Gabriel Rodrigo , Tatsuki Suzuki
|Takımlar
|Gresini Racing , Team VR46 , SIC58 Squadra Corse
|Editör
|Matteo Nugnes
Moto3, Jerez 2. antrenman: Rodrigo yine lider, Deniz 21. oldu
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