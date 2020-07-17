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Moto3 / Jerez / Antrenman raporu

Moto3, Jerez 2. antrenman: Rodrigo yine lider, Deniz 21. oldu

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Moto3, Jerez 2. antrenman: Rodrigo yine lider, Deniz 21. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Tem 2020 14:09

Gresini Racing sürücüsü Gabriel Rodrigo, Jerez'de gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman turlarını da zirvede tamamladı.

Sıcaklığın artmasıyla birlikte dereceler yaklaşık bir saniye civarında gerilerken, Gresini Racing sürücüsü Gabriel Rodrigo 1:46.656'lık derecesiyle yine seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Rodrigo, böylelikle hem birinci hem de ikinci seansı zirvede tamamlayarak hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Arjantinli sürücünün en yakın rakibi 0.029 saniye arkasında kalan Tatsuki Suzuki'ydi. Japon sürücüyü de Andrea Migno takip etti.

Dennis Foggia'nın dördüncü olduğu seansta Vietti Ramus beşinci, John McPhee altıncı ve Ayumu Sasaki yedinci oldu.

Raul Fernandez, Jaume Masia ve Sergio Garcia ilk onu tamamladılar.

İlk seansı 25. sırada bitiren Deniz Öncü, ikinci seansta 21. sırada yer aldı.

2. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 1'46.656     149.291
2 Japan Tatsuki Suzuki Honda 11 1'46.685 0.029 0.029 149.250
3 Italy Andrea Migno KTM 17 1'46.868 0.212 0.183 148.995
4 Italy Dennis Foggia Honda 13 1'47.038 0.382 0.170 148.758
5 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 17 1'47.109 0.453 0.071 148.659
6 United Kingdom John McPhee Honda 16 1'47.129 0.473 0.020 148.632
7 Japan Ayumu Sasaki KTM 13 1'47.154 0.498 0.025 148.597
8 Spain Raul Fernandez KTM 10 1'47.188 0.532 0.034 148.550
9 Spain Jaume Masia Honda 13 1'47.233 0.577 0.045 148.487
10 Spain Sergio Garcia Dols Honda 13 1'47.293 0.637 0.060 148.404
11 South Africa Darryn Binder KTM 14 1'47.299 0.643 0.006 148.396
12 Italy Tony Arbolino Honda 13 1'47.306 0.650 0.007 148.386
13 Japan Kaito Toba KTM 12 1'47.344 0.688 0.038 148.334
14 Japan Ai Ogura Honda 14 1'47.370 0.714 0.026 148.298
15 Italy Niccolò Antonelli Honda 10 1'47.383 0.727 0.013 148.280
16 Italy Romano Fenati Husqvarna 15 1'47.642 0.986 0.259 147.923
17 Italy Stefano Nepa KTM 13 1'47.682 1.026 0.040 147.868
18 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 1'47.729 1.073 0.047 147.804
19 Japan Ryusei Yamanaka Honda 15 1'47.836 1.180 0.107 147.657
20 Spain Albert Arenas KTM 13 1'47.866 1.210 0.030 147.616
21 Turkey Deniz Öncü KTM 14 1'48.050 1.394 0.184 147.365
22 Japan Yuki Kunii Honda 15 1'48.108 1.452 0.058 147.286
23 Spain Alonso Lopez Husqvarna 15 1'48.243 1.587 0.135 147.102
24 Czech Republic Filip Salač Honda 14 1'48.245 1.589 0.002 147.099
25 Malaysia Khairul Pawi Honda 16 1'48.453 1.797 0.208 146.817
26 Carlos Tatay KTM 15 1'48.552 1.896 0.099 146.683
27 Austria Maximilian Kofler KTM 16 1'48.596 1.940 0.044 146.624
28 Barry Baltus KTM 14 1'48.691 2.035 0.095 146.496
29 Jason Dupasquier KTM 13 1'48.715 2.059 0.024 146.463
30 Italy Davide Pizzoli KTM 12 1'48.992 2.336 0.277 146.091
31 Italy Riccardo Rossi KTM 13 1'49.493 2.837 0.501 145.422
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Jerez
Lokasyon Yarış Pisti de Jerez
Pilotlar Andrea Migno , Gabriel Rodrigo , Tatsuki Suzuki
Takımlar Gresini Racing , Team VR46 , SIC58 Squadra Corse
Editör Matteo Nugnes

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