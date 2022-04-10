Moto3 Amerika: Migno pole pozisyonunda, Deniz 4. oldu!

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Amerika Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak COTA'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu 2:15.814'lük turuyla Andrea Migno'nun olurken, Dennis Foggia ilk pole pozisyonunu 0.067 saniye ile kaçırdı.

Migno, böylelikle geçen yılki Le Mans yarışından bu yana ilk kez pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Migno, "Harika bir turdu. Foggia ve diğer sürücülerin yarın çok hızlı olacağını biliyoruz. Tüm antrenmanlarda en tepedeydik ve bu yüzden hep mücadelenin içerisindeydik. Yarışa hazırız." diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Foggia ise pole pozisyonuna yaklaşsa da, bir kez daha mutlu sona ulaşamadı ve ikinciliğin sahibi oldu.

İki Honda sürücüsünün arkasında PrüstelGP sürücüsü Xavi Artigas yer aldı. Artigas, ilk bölümde mücadele etmek zorunda kaldı ve 2:16.719 yaparak o bölümü lider tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü için güzel bir sıralama turları oldu. İyi bir tur çıkaran Deniz, 2:16.330'la 0.5 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaptı ve kariyerinin en iyi sıralama seanslarından birisini geride bırakmış oldu.

İlk beşi Jaume Masia tamamlarken, Diogo Moreira altıncı, Daniel Holgado yedinci, Kaito Toba sekizinci ve Ayumu Sasaki dokuzuncu oldu.

Izan Guevara ancak 10. en iyi zamanı yapabildi. Şampiyona lideri Sergio Garcia iyi bir gün geçirememesinin ardından 15. sırada yer alırken, Carlos Tatay da yine gerilerde kalıp 14. oldu.

Alberto Surra 3. antrenman seansında ciddi bir kaza geçirmesinin ardından sıralama turlarında ve yarışta yer alamayacak.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: