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Moto3 / Austin Sıralama turları raporu

Moto3 Amerika: Migno pole pozisyonunda, Deniz 4. oldu!

Andrea Migno, Amerika'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Moto3 Amerika: Migno pole pozisyonunda, Deniz 4. oldu!
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Amerika Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak COTA'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu 2:15.814'lük turuyla Andrea Migno'nun olurken, Dennis Foggia ilk pole pozisyonunu 0.067 saniye ile kaçırdı.

Migno, böylelikle geçen yılki Le Mans yarışından bu yana ilk kez pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Migno, "Harika bir turdu. Foggia ve diğer sürücülerin yarın çok hızlı olacağını biliyoruz. Tüm antrenmanlarda en tepedeydik ve bu yüzden hep mücadelenin içerisindeydik. Yarışa hazırız." diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Foggia ise pole pozisyonuna yaklaşsa da, bir kez daha mutlu sona ulaşamadı ve ikinciliğin sahibi oldu.

İki Honda sürücüsünün arkasında PrüstelGP sürücüsü Xavi Artigas yer aldı. Artigas, ilk bölümde mücadele etmek zorunda kaldı ve 2:16.719 yaparak o bölümü lider tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü için güzel bir sıralama turları oldu. İyi bir tur çıkaran Deniz, 2:16.330'la 0.5 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaptı ve kariyerinin en iyi sıralama seanslarından birisini geride bırakmış oldu.

İlk beşi Jaume Masia tamamlarken, Diogo Moreira altıncı, Daniel Holgado yedinci, Kaito Toba sekizinci ve Ayumu Sasaki dokuzuncu oldu.

Izan Guevara ancak 10. en iyi zamanı yapabildi. Şampiyona lideri Sergio Garcia iyi bir gün geçirememesinin ardından 15. sırada yer alırken, Carlos Tatay da yine gerilerde kalıp 14. oldu.

Alberto Surra 3. antrenman seansında ciddi bir kaza geçirmesinin ardından sıralama turlarında ve yarışta yer alamayacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Andrea Migno 6 2'15.814     146.132
2 Italy Dennis Foggia 7 2'15.881 0.067 0.067 146.060
3 Spain Xavier Artigas 5 2'16.066 0.252 0.185 145.861
4 Turkey Deniz Öncü 6 2'16.330 0.516 0.264 145.579
5 Spain Jaume Masia 6 2'16.409 0.595 0.079 145.494
6 Brazil Diogo Moreira 6 2'16.416 0.602 0.007 145.487
7 Spain Daniel Holgado 6 2'16.551 0.737 0.135 145.343
8 Japan Kaito Toba 6 2'16.582 0.768 0.031 145.310
9 Japan Ayumu Sasaki 6 2'16.604 0.790 0.022 145.287
10 Spain Izan Guevara 5 2'16.609 0.795 0.005 145.281
11 Italy Stefano Nepa 6 2'16.727 0.913 0.118 145.156
12 United Kingdom Scott Ogden 6 2'16.856 1.042 0.129 145.019
13 Italy Elia Bartolini 6 2'16.907 1.093 0.051 144.965
14 Spain Carlos Tatay 5 2'16.946 1.132 0.039 144.924
15 Spain Sergio Garcia Dols 6 2'17.114 1.300 0.168 144.746
16 Japan Tatsuki Suzuki 6 2'17.515 1.701 0.401 144.324
17 Italy Riccardo Rossi 6 2'17.651 1.837 0.136 144.182
18 Australia Joel Kelso 6 2'17.771 1.957 0.120 144.056
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Xavier Artigas CF MOTO 6 2'16.719  
2 United Kingdom Scott Ogden Honda 7 2'16.871 0.152
3 Italy Stefano Nepa KTM 6 2'17.054 0.335
4 Italy Elia Bartolini KTM 6 2'17.590 0.871
5 Mexico Adrian Fernandez KTM 6 2'17.659 0.940
6 Italy Matteo Bertelle KTM 5 2'17.672 0.953
7 Japan Ryusei Yamanaka KTM 7 2'17.877 1.158
8 Ivan Ortola KTM 6 2'18.005 1.286
9 Spain Gerard Riu KTM 7 2'18.345 1.626
10 David Salvador   6 2'18.407 1.688
11 Japan Taiyo Furusato Honda 7 2'18.481 1.762
12 Spain Ana Carrasco KTM 7 2'19.699 2.980
13 United Kingdom Joshua Whatley Honda 6 2'19.935 3.216
  France Lorenzo Fellon Honda 0    
  Indonesia Mario Suryo Aji Honda 0    
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