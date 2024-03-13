Marquez, güçlü Katar MotoGP başlangıcına rağmen henüz Ducati'yi "limitlerinde" sürmüyor

Sekiz şampiyonluğu bulunan Marquez geçtiğimiz Pazar günü Losail'de düzenlenen yarışı dördüncü sırada tamamlamıştı.

Marquez'in yarış boyunca GP23 ile ortalama tur hızı, 2024 Ducati fabrika motosikletini kullanan Francesco Bagnaia'dan sadece 0.160 saniye yavaştı.

Marquez, Ducati'ye adaptasyon sürecinde sabırlı olunmasını istemeye devam etti ve motosikletin sınırlarına ulaşmaktan hâlâ çok uzak olduğunu belirtti.

"Ducati için ilk yarışım tıpkı sezon öncesi gibi oldukça sağlamdı. Sağlam günlerde abartmamaya çalışıyorum, hata yapmamaya çalışıyorum, her durumda sakin olmaya çalışıyorum, çılgınlık yapmıyorum."

"Perşembe günü de söylediğim gibi, beklentiler çok yüksek ama ben kendi tarzımla devam ediyorum."

"Bu yıl sabırlı olmak istiyorum, yine keyif almak istiyorum, ilk beş sıra için mücadele etmek istiyorum ve bu hafta sonu da bunu yaptım."

"Gerçekten keyif aldım. Yine de her gün sürüş stilimi geliştiriyorum, her gün bana daha da yardım eden birkaç şeyi değiştiriyorum."

"Yine de henüz motosikletin limitlerine gelmediğime inanıyorum."

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images



GP24'ün Marquez'in GP23'ünden daha iyi olduğu bilinmesine rağmen İspanyol sürücü, kaçan podyumu aradaki performans farkına bağlamıyor.

Bagnaia ve Martin için "Hayır, onlar daha hızlı."

"Biri dünya şampiyonu, diğeri ise geçen yılı ikinci bitirdi."

"Geçen yılın ikinci bölümünde diğerlerinden çok daha hızlılardı. Yani, bunun sadece GP24 meselesi olduğunu düşünmüyorum."

"Gerekli motosikletim var, ekipmanım var ve sözleşmemi imzaladığımda neye sahip olacağımı zaten biliyordum. Yani motosiklet iyi çalışıyor." dedi.