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MotoGP Katar GP

Marquez: "Podyum için zorlamayı ön lastiğimi bitirdiğim için bıraktım"

Marc Marquez, Katar Grand Prix'sinde Gresini Ducati ile ilk MotoGP podyumunu zorlamaktan "vazgeçtiğini" çünkü ön lastiğini "bitirdiğini" söyledi.

Lewis Duncan Oriol Puigdemont
Güncel:
Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Altı kez MotoGP şampiyonu olan Marquez, 2023 spesifikasyonlu Ducati ile Katar'da güçlü bir başlangıç yaparak sprint yarışını beşinci sırada tamamladıktan sonra ana yarışta daha iyi bir derece elde ederek 4. oldu.

Marquez, yarışın ikinci yarısında Pramac'tan Jorge Martin'i üçüncülük için baskı altına aldı ve bir noktada İspanyol pilota 0.4 saniye kadar yaklaştı.

Ancak ön lastikle mücadele eden Marquez, son turlarda biraz daha zorlarsa kaza yapabileceğini düşündüğünü söyledi.

Gresini sürücüsü Marquez, "Startı yönetmek için takımla birlikte pek çok şeyi analiz ettik, bugün daha iyiydi."

"Bu da yarışa çok yardımcı oldu. Daha sonra lastikleri iyi yönetebildim."

"Dün zorlandım ve bugün sürücülerin çoğu arka lastiği  kontrol ediyordu ama ben önü arkadan daha fazla kontrol ediyordum çünkü önceki yıllarda Honda ile burada ön lastikle biraz zorlanıyordum."

"Her neyse, bazı noktalarda sürüş stilimi geliştirmem gerekiyor çünkü hâlâ iyi sürmüyorum. Ama bugün yarış istikrarlı ve sağlamdı."

"Son sekiz turda atak yaptım. Atak yaptığımda ön tarafı daha fazla zorlamaya başladım ve ön lastiği bitirdim. Son iki turda vazgeçtim çünkü kaza yapma şansını ve iki puan daha, üç puan daha alma şansını gördüm..."

"Dördüncü bitirmeyi ve Portimao'daki yarışı beklemeyi tercih ettim." dedi.

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez sürüş stilinin yavaş yavaş Ducati'nin ihtiyaçlarına uyum sağladığını düşünüyor. Ancak Portekiz'deki ikinci yarış için alışma sürecinin "sıfırdan başlayacağı" konusunda uyardı. Çünkü  Marquez Katar GP'sine Losail pistindeki testten elde ettiği verilerle geldiği için daha rahat olduğunu düşünüyor.

"Portimao önemli bir hafta sonu olacak çünkü normalde testlerde, Malezya'da ve burada, iyi tur zamanlarına ulaşmam zaman alıyor." 

"Dolayısıyla, iki hafta önce burada bir test yapmış olmamız bu hafta sonu bana çok yardımcı oldu."

"Portimao'da sıfırdan başlayacağız. Nerede olduğumuzu anlamamız gereken bir yer var. Ancak bunun dışında, sürüş stilimi adım adım geliştirdiğimi hissediyorum."

"Öyle bir noktaya geleceğiz ki, orada bir duvar olacak. O zaman sadece birkaç ondalık saniye avantajı yakalamak için küçük bir delik bulmanız gerekir."

"Ama şu anda Bagnaia ve Martin bugün benden daha hızlıydı ve onlardan bir şeyler öğrenmeliyim." dedi.

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