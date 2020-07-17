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Moto3 / Jerez / Antrenman raporu

Moto3, Jerez, 1. antrenman: Rodrigo lider, Deniz 25.

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Moto3, Jerez, 1. antrenman: Rodrigo lider, Deniz 25.
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Tem 2020 09:00

Gresini Racing sürücüsü Gabriel Rodrigo, bugün Jerez'de gerçekleştirilen birinci Moto3 antrenman seansını zirvede noktaladı.

Moto3 sürücüleri, sezonun ilk yarışına koronavirüs pandemisinden hemen önce çıktılar. Fakat bu yarışın üzerinden uzun zaman geçti.

Gresini Racing Honda sürücüsü Gabriel Rodrigo, seansın öne çıkan isimlerinden bir tanesiydi ve 1:45.663'lük derecesiyle ilk antrenman seansını zirvede noktaladı.

Arjantinli sürücünün derecesi en yakın rakibi Raul Fernandez'den tam 0.430 saniye daha iyiydi.

Petronas Sprinta Racing Honda'dan Jochn McPhee üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Andrea Migno dördüncü sırada yer aldı.

Jeremy Alcoba'nın  beşinci olduğu seansta, Celestino Vietti Ramus altıncı, Kaito Toba yedinci ve Albert Arenas sekizinci oldu.

İlk onu Jaume Masia ile Tony Arbolino tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Jerez'de 25. en iyi zamanı yaptı.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 1'45.663     150.694
2 Spain Raul Fernandez KTM 15 1'46.093 0.430 0.430 150.083
3 United Kingdom John McPhee Honda 15 1'46.102 0.439 0.009 150.070
4 Italy Andrea Migno KTM 16 1'46.165 0.502 0.063 149.981
5 Spain Jeremy Alcoba Honda 15 1'46.189 0.526 0.024 149.947
6 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 15 1'46.294 0.631 0.105 149.799
7 Japan Kaito Toba KTM 15 1'46.299 0.636 0.005 149.792
8 Spain Albert Arenas KTM 15 1'46.459 0.796 0.160 149.567
9 Spain Jaume Masia Honda 14 1'46.523 0.860 0.064 149.477
10 Italy Tony Arbolino Honda 13 1'46.549 0.886 0.026 149.441
11 Italy Romano Fenati Husqvarna 11 1'46.552 0.889 0.003 149.436
12 Spain Sergio Garcia Dols Honda 9 1'46.657 0.994 0.105 149.289
13 Japan Ai Ogura Honda 14 1'46.706 1.043 0.049 149.221
14 Japan Ryusei Yamanaka Honda 16 1'46.713 1.050 0.007 149.211
15 Italy Niccolò Antonelli Honda 15 1'46.797 1.134 0.084 149.094
16 Japan Tatsuki Suzuki Honda 12 1'46.890 1.227 0.093 148.964
17 Italy Stefano Nepa KTM 14 1'46.940 1.277 0.050 148.894
18 Czech Republic Filip Salač Honda 14 1'46.946 1.283 0.006 148.886
19 Italy Riccardo Rossi KTM 14 1'47.040 1.377 0.094 148.755
20 Carlos Tatay KTM 17 1'47.059 1.396 0.019 148.729
21 Japan Yuki Kunii Honda 16 1'47.088 1.425 0.029 148.688
22 Malaysia Khairul Pawi Honda 14 1'47.089 1.426 0.001 148.687
23 Spain Alonso Lopez Husqvarna 16 1'47.293 1.630 0.204 148.404
24 Italy Dennis Foggia Honda 14 1'47.505 1.842 0.212 148.112
25 Turkey Deniz Öncü KTM 15 1'47.674 2.011 0.169 148.245
26 Italy Davide Pizzoli KTM 13 1'47.944 2.281 0.270 147.509
27 Austria Maximilian Kofler KTM 12 1'48.005 2.342 0.061 147.426
28 South Africa Darryn Binder KTM 9 1'48.147 2.484 0.142 147.232
29 Barry Baltus KTM 15 1'48.587 2.924 0.440 146.636
30 Jason Dupasquier KTM 13 1'48.645 2.982 0.058 146.558
31 Japan Ayumu Sasaki KTM 7 1'48.776 3.113 0.131 146.381
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Jerez
Pilotlar Gabriel Rodrigo , John McPhee , Raul Fernandez
Takımlar Gresini Racing , Red Bull KTM Factory Racing
Editör Matteo Nugnes

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