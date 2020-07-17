Moto3, Jerez, 1. antrenman: Rodrigo lider, Deniz 25.

Moto3 sürücüleri, sezonun ilk yarışına koronavirüs pandemisinden hemen önce çıktılar. Fakat bu yarışın üzerinden uzun zaman geçti.

Gresini Racing Honda sürücüsü Gabriel Rodrigo, seansın öne çıkan isimlerinden bir tanesiydi ve 1:45.663'lük derecesiyle ilk antrenman seansını zirvede noktaladı.

Arjantinli sürücünün derecesi en yakın rakibi Raul Fernandez'den tam 0.430 saniye daha iyiydi.

Petronas Sprinta Racing Honda'dan Jochn McPhee üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Andrea Migno dördüncü sırada yer aldı.

Jeremy Alcoba'nın beşinci olduğu seansta, Celestino Vietti Ramus altıncı, Kaito Toba yedinci ve Albert Arenas sekizinci oldu.

İlk onu Jaume Masia ile Tony Arbolino tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Jerez'de 25. en iyi zamanı yaptı.

1. antrenman sonucu: