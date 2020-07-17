Moto3, Jerez, 1. antrenman: Rodrigo lider, Deniz 25.
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Gresini Racing sürücüsü Gabriel Rodrigo, bugün Jerez'de gerçekleştirilen birinci Moto3 antrenman seansını zirvede noktaladı.
Moto3 sürücüleri, sezonun ilk yarışına koronavirüs pandemisinden hemen önce çıktılar. Fakat bu yarışın üzerinden uzun zaman geçti.
Gresini Racing Honda sürücüsü Gabriel Rodrigo, seansın öne çıkan isimlerinden bir tanesiydi ve 1:45.663'lük derecesiyle ilk antrenman seansını zirvede noktaladı.
Arjantinli sürücünün derecesi en yakın rakibi Raul Fernandez'den tam 0.430 saniye daha iyiydi.
Petronas Sprinta Racing Honda'dan Jochn McPhee üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Andrea Migno dördüncü sırada yer aldı.
Jeremy Alcoba'nın beşinci olduğu seansta, Celestino Vietti Ramus altıncı, Kaito Toba yedinci ve Albert Arenas sekizinci oldu.
İlk onu Jaume Masia ile Tony Arbolino tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü, Jerez'de 25. en iyi zamanı yaptı.
1. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|15
|1'45.663
|150.694
|2
|Raul Fernandez
|KTM
|15
|1'46.093
|0.430
|0.430
|150.083
|3
|John McPhee
|Honda
|15
|1'46.102
|0.439
|0.009
|150.070
|4
|Andrea Migno
|KTM
|16
|1'46.165
|0.502
|0.063
|149.981
|5
|Jeremy Alcoba
|Honda
|15
|1'46.189
|0.526
|0.024
|149.947
|6
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|15
|1'46.294
|0.631
|0.105
|149.799
|7
|Kaito Toba
|KTM
|15
|1'46.299
|0.636
|0.005
|149.792
|8
|Albert Arenas
|KTM
|15
|1'46.459
|0.796
|0.160
|149.567
|9
|Jaume Masia
|Honda
|14
|1'46.523
|0.860
|0.064
|149.477
|10
|Tony Arbolino
|Honda
|13
|1'46.549
|0.886
|0.026
|149.441
|11
|Romano Fenati
|Husqvarna
|11
|1'46.552
|0.889
|0.003
|149.436
|12
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|9
|1'46.657
|0.994
|0.105
|149.289
|13
|Ai Ogura
|Honda
|14
|1'46.706
|1.043
|0.049
|149.221
|14
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|16
|1'46.713
|1.050
|0.007
|149.211
|15
|Niccolò Antonelli
|Honda
|15
|1'46.797
|1.134
|0.084
|149.094
|16
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|12
|1'46.890
|1.227
|0.093
|148.964
|17
|Stefano Nepa
|KTM
|14
|1'46.940
|1.277
|0.050
|148.894
|18
|Filip Salač
|Honda
|14
|1'46.946
|1.283
|0.006
|148.886
|19
|Riccardo Rossi
|KTM
|14
|1'47.040
|1.377
|0.094
|148.755
|20
|Carlos Tatay
|KTM
|17
|1'47.059
|1.396
|0.019
|148.729
|21
|Yuki Kunii
|Honda
|16
|1'47.088
|1.425
|0.029
|148.688
|22
|Khairul Pawi
|Honda
|14
|1'47.089
|1.426
|0.001
|148.687
|23
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|16
|1'47.293
|1.630
|0.204
|148.404
|24
|Dennis Foggia
|Honda
|14
|1'47.505
|1.842
|0.212
|148.112
|25
|Deniz Öncü
|KTM
|15
|1'47.674
|2.011
|0.169
|148.245
|26
|Davide Pizzoli
|KTM
|13
|1'47.944
|2.281
|0.270
|147.509
|27
|Maximilian Kofler
|KTM
|12
|1'48.005
|2.342
|0.061
|147.426
|28
|Darryn Binder
|KTM
|9
|1'48.147
|2.484
|0.142
|147.232
|29
|Barry Baltus
|KTM
|15
|1'48.587
|2.924
|0.440
|146.636
|30
|Jason Dupasquier
|KTM
|13
|1'48.645
|2.982
|0.058
|146.558
|31
|Ayumu Sasaki
|KTM
|7
|1'48.776
|3.113
|0.131
|146.381
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Jerez
|Pilotlar
|Gabriel Rodrigo , John McPhee , Raul Fernandez
|Takımlar
|Gresini Racing , Red Bull KTM Factory Racing
|Editör
|Matteo Nugnes
Moto3, Jerez, 1. antrenman: Rodrigo lider, Deniz 25.
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