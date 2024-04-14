Marquez: "Hissiyat 'korkunç' olduğu için podyum beklenmedik oldu"
Marc Marquez, Amerika Grand Prix sprint yarışında çok kötü hissettiği için podyumu "beklenmedik" olduğunu söylüyor.
Gold and Goose / Motorsport Images
Marquez, 2023 Ducati motosikletiyle üçüncü başladığı sprint yarışını ikinci tamamlayarak iyi bir sonuç elde etti.
Tech3 sürücüsü Pedro Acosta'nın baskısını savuşturan Marquez, sprint yarışlarında arka arkaya ikinci kez ikinci sırada finiş gördü.
Marquez, sürüş tarzı nedeniyle "çözülmesi zaman alan" sorunlarla boğuştuğunu ve bu yüzden de bu sonuca şaşırdığını söyledi.
Marque şöyle dedi: "Açık konuşmak gerekirse bugünkü ikincilik beklenmedik bir şeydi çünkü bu sabah ileriye doğru gitsek de üçüncü turdan itibaren hissiyat korkunçtu."
"Antrenman sırasında yaşamadığım sorunlar ortaya çıktı. Bu da konsantrasyonumu bozdu; sürüş tarzımla ilgili bu sorunları çözmem zaman aldı."
"Sonra bu sorunlardan biraz kaçınmaya başladım ve çok fazla zaman kaybettiğim birinci sektörde daha hızlı olmayı başardım."
"Bu da bana son turlarda arayı açma şansı verdi."
Marc Marquez, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Pramac sürücüsü Jorge Martin arka titreşim sorunlarıyla mücadele ettiğini söylemişti.
Marquez de benzer sorunlar yaşadığını söyledi ve "Neler olup bittiğini anlamamız gerekiyor." diye ekledi.
Marquez, COTA'daki ikinciliğin Portekiz'e kıyasla daha değerli olduğunu da söylüyor.
"Portimao'da motosikletle ilgili hislerim daha iyiydi. Daha iyi şekilde sürüyordum."
"Bugün ise istediğim şekilde süremiyordum. Sürüş tarzımda bazı şeyleri geliştirebileceğimi düşünsem de bu şekilde bile ikinci olabildim."
"Portimao'da mükemmel sürsem de ikinci oldum. Bu bana motosikletin limitlerinde olmadığımı söylüyor. Bakalım yarın tur zamanını daha sabit bir noktada tutabilecek miyiz? Vinales çok sabit bir seviyede süper sürüyor."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"
Dall’Igna: "Bagnaia/Marquez teması çok üzücü"
Marquez kazası nedeniyle kızgın olan Bagnaia, olayın yarış kazası olduğunu kabul etti
Marquez, güçlü Katar MotoGP başlangıcına rağmen henüz Ducati'yi "limitlerinde" sürmüyor
Marquez: "Podyum için zorlamayı ön lastiğimi bitirdiğim için bıraktım"
Marquez, Katar'da çok geride görünmese de temkinli
Son Haberler
MotoGP Amerika GP: Vinales on birinciliğe düştüğü yarışta galibiyeti aldı, Marquez lider giderken düştü
Prost: "İnsanlarda Verstappen'in şampiyonluklarının 'değersiz' olduğu algısı var"
Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci
Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar