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MotoGP Amerika GP

Marquez: "Hissiyat 'korkunç' olduğu için podyum beklenmedik oldu"

Marc Marquez, Amerika Grand Prix sprint yarışında çok kötü hissettiği için podyumu "beklenmedik" olduğunu söylüyor.

Ezel Tan
Marc Marquez, Gresini Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, 2023 Ducati motosikletiyle üçüncü başladığı sprint yarışını ikinci tamamlayarak iyi bir sonuç elde etti.

Tech3 sürücüsü Pedro Acosta'nın baskısını savuşturan Marquez, sprint yarışlarında arka arkaya ikinci kez ikinci sırada finiş gördü.

Marquez, sürüş tarzı nedeniyle "çözülmesi zaman alan" sorunlarla boğuştuğunu ve bu yüzden de bu sonuca şaşırdığını söyledi.

Marque şöyle dedi: "Açık konuşmak gerekirse bugünkü ikincilik beklenmedik bir şeydi çünkü bu sabah ileriye doğru gitsek de üçüncü turdan itibaren hissiyat korkunçtu."

"Antrenman sırasında yaşamadığım sorunlar ortaya çıktı. Bu da konsantrasyonumu bozdu; sürüş tarzımla ilgili bu sorunları çözmem zaman aldı."

"Sonra bu sorunlardan biraz kaçınmaya başladım ve çok fazla zaman kaybettiğim birinci sektörde daha hızlı olmayı başardım."

"Bu da bana son turlarda arayı açma şansı verdi."

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Pramac sürücüsü Jorge Martin arka titreşim sorunlarıyla mücadele ettiğini söylemişti.

Marquez de benzer sorunlar yaşadığını söyledi ve "Neler olup bittiğini anlamamız gerekiyor." diye ekledi.

Marquez, COTA'daki ikinciliğin Portekiz'e kıyasla daha değerli olduğunu da söylüyor.

"Portimao'da motosikletle ilgili hislerim daha iyiydi. Daha iyi şekilde sürüyordum."

"Bugün ise istediğim şekilde süremiyordum. Sürüş tarzımda bazı şeyleri geliştirebileceğimi düşünsem de bu şekilde bile ikinci olabildim."

"Portimao'da mükemmel sürsem de ikinci oldum. Bu bana motosikletin limitlerinde olmadığımı söylüyor. Bakalım yarın tur zamanını daha sabit bir noktada tutabilecek miyiz? Vinales çok sabit bir seviyede süper sürüyor."

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