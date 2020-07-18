Moto3, Jerez,3. antrenman: Vietti lider, Deniz 11. oldu

Jerez'de gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında dereceler, dün sabahki ilk seansla benzerdi.

Dün geride kalan Celestino Vietti Ramus, bu sabah yapılan ilk antrenman seansında zirveye çıkan isim oldu. İlginç şekilde ilk dört sıra KTM sürücülerinden oluştu.

Ramus 1:45.700'lük derecesiyle, vatandaşı Andrea Migno'nun 0.075 saniye önünde en hızlı zamanı yapmayı başardı.

Raul Fernandez, Migno'yu sadece 0.087 saniye geriden takip ederken, onun da 0.017 saniye ardında Albert Arenas yer aldı.

Dün güçlü bir görüntü çizen Tatsuki Suzuki, Arenas'ı 0.029 saniye geriden takip ederken, onun da 0.021 saniye ardında Filip Salac yer aldı.

Yedinci sıradaki Stefano Nepa ile sekizinci sıradaki John McPhee aynı zaman turunu attılar. Bu sekiz isim 0.242 saniye içinde dizildi.

Ayumu Sasaki dokuzuncu olurken, Jaume Masia onuncu ve düne kıyasla temposunu önemli oranda arttıran Deniz öncü 0.571 saniye geride 11. oldu.

Seans sonucu: