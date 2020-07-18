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Moto3 / Jerez / Antrenman raporu

Moto3, Jerez,3. antrenman: Vietti lider, Deniz 11. oldu

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Moto3, Jerez,3. antrenman: Vietti lider, Deniz 11. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Tem 2020 09:02

Celestino Vietti Ramus, Jerez'de gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman seansında zirvede yer alan isim oldu.

Jerez'de gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında dereceler, dün sabahki ilk seansla benzerdi.

Dün geride kalan Celestino Vietti Ramus, bu sabah yapılan ilk antrenman seansında zirveye çıkan isim oldu. İlginç şekilde ilk dört sıra KTM sürücülerinden oluştu.

Ramus 1:45.700'lük derecesiyle, vatandaşı Andrea Migno'nun 0.075 saniye önünde en hızlı zamanı yapmayı başardı.

Raul Fernandez, Migno'yu sadece 0.087 saniye geriden takip ederken, onun da 0.017 saniye ardında Albert Arenas yer aldı.

Dün güçlü bir görüntü çizen Tatsuki Suzuki, Arenas'ı 0.029 saniye geriden takip ederken, onun da 0.021 saniye ardında Filip Salac yer aldı.

Yedinci sıradaki Stefano Nepa ile sekizinci sıradaki John McPhee aynı zaman turunu attılar. Bu sekiz isim 0.242 saniye içinde dizildi.

Ayumu Sasaki dokuzuncu olurken, Jaume Masia onuncu ve düne kıyasla temposunu önemli oranda arttıran Deniz öncü 0.571 saniye geride 11. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 16 1'45.700     150.641
2 Italy Andrea Migno KTM 15 1'45.775 0.075 0.075 150.534
3 Spain Raul Fernandez KTM 15 1'45.862 0.162 0.087 150.410
4 Spain Albert Arenas KTM 15 1'45.879 0.179 0.017 150.386
5 Japan Tatsuki Suzuki Honda 7 1'45.908 0.208 0.029 150.345
6 Czech Republic Filip Salač Honda 13 1'45.929 0.229 0.021 150.315
7 Italy Stefano Nepa KTM 13 1'45.942 0.242 0.013 150.297
8 United Kingdom John McPhee Honda 12 1'45.942 0.242 0.000 150.297
9 Japan Ayumu Sasaki KTM 13 1'46.237 0.537 0.295 149.879
10 Spain Jaume Masia Honda 11 1'46.244 0.544 0.007 149.870
11 Turkey Deniz Öncü KTM 14 1'46.271 0.571 0.027 149.832
12 Italy Tony Arbolino Honda 12 1'46.310 0.610 0.039 149.777
13 Italy Niccolò Antonelli Honda 11 1'46.332 0.632 0.022 149.746
14 Japan Ryusei Yamanaka Honda 13 1'46.392 0.692 0.060 149.661
15 Italy Riccardo Rossi KTM 13 1'46.490 0.790 0.098 149.523
16 Japan Kaito Toba KTM 8 1'46.502 0.802 0.012 149.507
17 Italy Dennis Foggia Honda 11 1'46.562 0.862 0.060 149.422
18 Spain Alonso Lopez Husqvarna 11 1'46.607 0.907 0.045 149.359
19 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 14 1'46.614 0.914 0.007 149.349
20 Italy Romano Fenati Husqvarna 12 1'46.626 0.926 0.012 149.333
21 Japan Ai Ogura Honda 11 1'46.795 1.095 0.169 149.096
22 Spain Jeremy Alcoba Honda 14 1'46.804 1.104 0.009 149.084
23 Austria Maximilian Kofler KTM 15 1'46.822 1.122 0.018 149.059
24 Japan Yuki Kunii Honda 12 1'46.936 1.236 0.114 148.900
25 Spain Sergio Garcia Dols Honda 13 1'47.131 1.431 0.195 148.629
26 South Africa Darryn Binder KTM 14 1'47.143 1.443 0.012 148.612
27 Italy Davide Pizzoli KTM 11 1'47.224 1.524 0.081 148.500
28 Malaysia Khairul Pawi Honda 12 1'47.251 1.551 0.027 148.462
29 Carlos Tatay KTM 15 1'47.274 1.574 0.023 148.431
30 Barry Baltus KTM 12 1'47.516 1.816 0.242 148.097
31 Jason Dupasquier KTM 14 1'47.728 2.028 0.212 147.805
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Jerez
Lokasyon Yarış Pisti de Jerez
Pilotlar Andrea Migno , Gabriel Rodrigo , Celestino Vietti Ramus
Editör Matteo Nugnes

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