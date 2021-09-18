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Önceki / Moto3 Misano 2. antrenman: Foggia yine lider, Deniz 11. oldu
Moto3 / Misano Antrenman raporu

Moto3 Misano 3. antrenman: Migno lider, kaza yapan Deniz hastaneye götürüldü

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Misano'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde üçüncü antrenman seansını Andrea Migno ilk sırada tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü kaza yaptı.

Moto3 Misano 3. antrenman: Migno lider, kaza yapan Deniz hastaneye götürüldü

İki kırmızı bayrak nedeniyle çalkantılı geçen üçüncü Moto3 antrenman seansında, Honda sürücüsü Andrea Migno 1:41.680 yaptı ve en hızlı isim oldu. Seansı uzun süre lider götüren Dennis Foggia ikinci ve Pedro Acosta üçüncü oldu.

Fakat seans, Deniz Öncü'nün kazasıyla gölgelendi. Temsilcimiz, Darryn Binder'in dün yaşadığına benzer bir kaza yaptı ve motosikletten fırlayarak yere düştü. Temsilcimizin bilinci yerindeydi ancak yerden kalkamadı ve kendisine müdahale yapılması gerekti.

MotoGP'den yapılan açıklamaya göre Deniz, hemen ambulansla tıbbi merkeze götürüldü ve buradaki tedavinin ardından yarına kadar gözetim altında tutulacak.

Sonrasında seans kaldığı yerden devam etti ve 1:42'yi geçen ilk isim Foggia oldu. Kısa bir süre sonra Acosta da 1:42'nin altına indi.

Son bölümde daha fazla kaza vardı. Tatsuki Suzuki, Andi Farid Izdihar, Adrian Fernandez, Darryn Binder ve John McPhee peş peşe kazalar yaptılar. Seansın bitmesine iki dakika kala yine kırmızı bayraklar dalgalandı.

Bu kırmızı bayrağa da 11. virajda kaza yapan Alberto Surra sebep oldu ve kendisine müdahale yapılması gerekti. Surra'nın da bilinci yerindeydi ve kendisi tıbbi merkeze götürüldü.

Son bölümde Migno, 1:41.680 yaptı ve ilk sırayı eline geçirerek seansı lider tamamladı. Cuma gününün lideri Foggia 0.185 saniye geride ikinci olurken, Acosta 0.229 saniye geride üçüncü oldu.

Son denemesiyle beraber dördüncülük Niccolo Antonelli'nin olurken, onu Sergio Garcia ve  Jaume Masia takip etti.

İlk onu, en hızlı zamanın 0,635 saniye gerisinde olan Romano Fenati (Husqvarna), Binder, Guevara (GasGas) ve Xavier Artogas (Honda) tamamladı.

Ayrıca Stefano Nepa, Elia Bartolini, Ayumu Sasaki ve Kaito Toba da 11. ve 14. sıralar arasında yer alıp, sıralama turlarının ikinci bölümüne kaldılar.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Andrea Migno Honda 17 1'41.680  
2 Italy Dennis Foggia Honda 15 1'41.865 0.185
3 Spain Pedro Acosta KTM 20 1'41.909 0.229
4 Italy Niccolò Antonelli KTM 16 1'42.074 0.394
5 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 20 1'42.083 0.403
6 Spain Jaume Masia KTM 20 1'42.156 0.476
7 Italy Romano Fenati Husqvarna 15 1'42.214 0.534
8 South Africa Darryn Binder Honda 18 1'42.257 0.577
9 Spain Izan Guevara GASGAS 20 1'42.314 0.634
10 Spain Xavier Artigas Honda 19 1'42.315 0.635
11 Italy Stefano Nepa KTM 18 1'42.330 0.650
12 Elia Bartolini KTM 18 1'42.361 0.681
13 Japan Ayumu Sasaki KTM 19 1'42.573 0.893
14 Japan Kaito Toba KTM 18 1'42.651 0.971
15 Matteo Bertelle KTM 19 1'42.654 0.974
16 Italy Riccardo Rossi KTM 14 1'42.679 0.999
17 Spain Carlos Tatay KTM 20 1'42.811 1.131
18 United Kingdom John McPhee Honda 14 1'42.817 1.137
19 Spain Jeremy Alcoba Honda 16 1'42.823 1.143
20 France Lorenzo Fellon Honda 17 1'42.870 1.190
21 Czech Republic Filip Salač KTM 18 1'42.929 1.249
22 Japan Ryusei Yamanaka KTM 17 1'42.947 1.267
23 Japan Yuki Kunii Honda 19 1'43.042 1.362
24 Indonesia Andi Gilang Honda 16 1'43.132 1.452
25 Japan Tatsuki Suzuki Honda 9 1'43.154 1.474
26 Austria Maximilian Kofler KTM 20 1'43.292 1.612
27 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 13 1'43.525 1.845
28 Turkey Deniz Öncü KTM 3 1'43.573 1.893
29 Italy Alberto Surra Honda 11 1'43.716 2.036
30 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 2 1'47.987 6.307
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Moto3 Misano 2. antrenman: Foggia yine lider, Deniz 11. oldu

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