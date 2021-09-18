Moto3 Misano 3. antrenman: Migno lider, kaza yapan Deniz hastaneye götürüldü

İki kırmızı bayrak nedeniyle çalkantılı geçen üçüncü Moto3 antrenman seansında, Honda sürücüsü Andrea Migno 1:41.680 yaptı ve en hızlı isim oldu. Seansı uzun süre lider götüren Dennis Foggia ikinci ve Pedro Acosta üçüncü oldu.

Fakat seans, Deniz Öncü'nün kazasıyla gölgelendi. Temsilcimiz, Darryn Binder'in dün yaşadığına benzer bir kaza yaptı ve motosikletten fırlayarak yere düştü. Temsilcimizin bilinci yerindeydi ancak yerden kalkamadı ve kendisine müdahale yapılması gerekti.

MotoGP'den yapılan açıklamaya göre Deniz, hemen ambulansla tıbbi merkeze götürüldü ve buradaki tedavinin ardından yarına kadar gözetim altında tutulacak.

Sonrasında seans kaldığı yerden devam etti ve 1:42'yi geçen ilk isim Foggia oldu. Kısa bir süre sonra Acosta da 1:42'nin altına indi.

Son bölümde daha fazla kaza vardı. Tatsuki Suzuki, Andi Farid Izdihar, Adrian Fernandez, Darryn Binder ve John McPhee peş peşe kazalar yaptılar. Seansın bitmesine iki dakika kala yine kırmızı bayraklar dalgalandı.

Bu kırmızı bayrağa da 11. virajda kaza yapan Alberto Surra sebep oldu ve kendisine müdahale yapılması gerekti. Surra'nın da bilinci yerindeydi ve kendisi tıbbi merkeze götürüldü.

Son bölümde Migno, 1:41.680 yaptı ve ilk sırayı eline geçirerek seansı lider tamamladı. Cuma gününün lideri Foggia 0.185 saniye geride ikinci olurken, Acosta 0.229 saniye geride üçüncü oldu.

Son denemesiyle beraber dördüncülük Niccolo Antonelli'nin olurken, onu Sergio Garcia ve Jaume Masia takip etti.

İlk onu, en hızlı zamanın 0,635 saniye gerisinde olan Romano Fenati (Husqvarna), Binder, Guevara (GasGas) ve Xavier Artogas (Honda) tamamladı.

Ayrıca Stefano Nepa, Elia Bartolini, Ayumu Sasaki ve Kaito Toba da 11. ve 14. sıralar arasında yer alıp, sıralama turlarının ikinci bölümüne kaldılar.

Seans sonucu: