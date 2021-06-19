Moto3 Sachsenring 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 16. oldu

Honda sürücüsü Andrea Migno, Almanya'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında en hızlı dereceyi yaptı. İtalyan sürücü 1:26.317'lik bir zaman turu yakalarken, bu tur Stefano Nepa'dan 0.092 saniye daha iyiydi.

Günün erken saatlerine rağmen hava oldukça iyiydi. Hava sıcaklığı 28 dereceyi bulurken, asfalt 35 dereceydi. İlk bölümde, hiçbir isim düne göre derecesini geliştiremedi ve sürücüler büyük gruplar halinde hareket ettiler.

İlk on dakika geride kalırken günün ilk olayı yaşandı ve Gabriel Rodrigo kaza yaptı. Üçüncü virajda motosikletinin kontrolünü kaybeden Rodrigo, sert bir kaza yaptı ve pistten topallayarak ayrıldı.

Sürücüler son bölümde dünkü tempoya yaklaştılar. John McPhee'nin cuma günkü en iyi zamanı olan 1:26.739'u geçen ilk isimler Tatsuki Suzuki ve Kaito Toba oldu.

Son bölümde ise daha da hızlı turlar geldi. Sürücüler, son bir zaman turu denemesi yapmak için gruptan birbirlerine çok yakın şekilde ayrıldılar.

Sonunda en iyi dereceyi 126.317 yapan Andrea Migno yakaladı ve sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı. Stefano Nepa 0.092 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Japon sürücüler Kaito Toba Tatsuki Suzuki sırasıyla üçüncü ve dördüncüler.

Honda sürücüsü Filip Salac 1:26.631'lik zaman turuyla beşinci sırada yer alırken, Lorenzo Fellon, Dennis Foggia, McPhee, Sergio Garcia ve Romano Fenati ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Temsilcimiz Deniz Öncü, üçüncü seansta temiz bir tur çıkarmakta zorlandı ve seansı 16. sırada tamamladı. Deniz, sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele etmek zorunda kalacak.

Seans sonucu: