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Önceki / Moto3 Sachsenring 2. antrenman: Acosta lider, Deniz üçüncü!
Moto3 / Sachsenring Antrenman raporu

Moto3 Sachsenring 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 16. oldu

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Almanya'da gerçekleştirilen Moto3 antrenman seansında en hızlı isim Andrea Migno olurken, Deniz Öncü 16. sırada yer aldı.

Moto3 Sachsenring 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 16. oldu

Honda sürücüsü Andrea Migno, Almanya'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında en hızlı dereceyi yaptı. İtalyan sürücü 1:26.317'lik bir zaman turu yakalarken, bu tur Stefano Nepa'dan 0.092 saniye daha iyiydi.

Günün erken saatlerine rağmen hava oldukça iyiydi. Hava sıcaklığı 28 dereceyi bulurken, asfalt 35 dereceydi. İlk bölümde, hiçbir isim düne göre derecesini geliştiremedi ve sürücüler büyük gruplar halinde hareket ettiler.

İlk on dakika geride kalırken günün ilk olayı yaşandı ve Gabriel Rodrigo kaza yaptı. Üçüncü virajda motosikletinin kontrolünü kaybeden Rodrigo, sert bir kaza yaptı ve pistten topallayarak ayrıldı.

 

Sürücüler son bölümde dünkü tempoya yaklaştılar. John McPhee'nin cuma günkü en iyi zamanı olan 1:26.739'u geçen ilk isimler Tatsuki Suzuki ve Kaito Toba oldu.

Son bölümde ise daha da hızlı turlar geldi. Sürücüler, son bir zaman turu denemesi yapmak için gruptan birbirlerine çok yakın şekilde ayrıldılar.

Sonunda en iyi dereceyi 126.317 yapan Andrea Migno yakaladı ve sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı. Stefano Nepa 0.092 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Japon sürücüler Kaito Toba Tatsuki Suzuki sırasıyla üçüncü ve dördüncüler.

 

Honda sürücüsü Filip Salac 1:26.631'lik zaman turuyla beşinci sırada yer alırken, Lorenzo Fellon, Dennis Foggia, McPhee, Sergio Garcia ve Romano Fenati ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Temsilcimiz Deniz Öncü, üçüncü seansta temiz bir tur çıkarmakta zorlandı ve seansı 16. sırada tamamladı. Deniz, sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele etmek zorunda kalacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Andrea Migno Honda 15 1'26.317  
2 Italy Stefano Nepa KTM 14 1'26.409 0.092
3 Japan Kaito Toba KTM 19 1'26.459 0.142
4 Japan Tatsuki Suzuki Honda 16 1'26.588 0.271
5 Czech Republic Filip Salač Honda 13 1'26.631 0.314
6 France Lorenzo Fellon Honda 11 1'26.676 0.359
7 Italy Dennis Foggia Honda 16 1'26.699 0.382
8 United Kingdom John McPhee Honda 16 1'26.712 0.395
9 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 16 1'26.730 0.413
10 Italy Romano Fenati Husqvarna 16 1'26.757 0.440
11 Spain Izan Guevara GASGAS 17 1'26.817 0.500
12 Spain Xavier Artigas Honda 16 1'26.889 0.572
13 Spain Pedro Acosta KTM 18 1'26.903 0.586
14 Italy Niccolò Antonelli KTM 19 1'26.924 0.607
15 Spain Jaume Masia KTM 17 1'27.009 0.692
16 Turkey Deniz Öncü KTM 19 1'27.024 0.707
17 South Africa Darryn Binder Honda 17 1'27.048 0.731
18 Indonesia Andi Gilang Honda 20 1'27.114 0.797
19 Japan Ryusei Yamanaka KTM 15 1'27.191 0.874
20 Spain Jeremy Alcoba Honda 18 1'27.205 0.888
21 Italy Riccardo Rossi KTM 13 1'27.279 0.962
22 Japan Yuki Kunii Honda 19 1'27.401 1.084
23 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 3 1'28.230 1.913
24 Elia Bartolini KTM 20 1'28.318 2.001
25 Joel Kelso KTM 14 1'28.331 2.014
26 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 17 1'28.650 2.333
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