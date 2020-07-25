Endülüs Moto3: Suzuki pole pozisyonunda, Deniz 14.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırayı elde eden Ayumu Sasaki, Carlos Tatay, Filip Salac ve Ryusei Yamanaka ikinci bölüme kalmayı başardı.

İkinci seansta ise son dakikalarda dereceler sürekli gelişti. Damalı bayrak sallanırken 1:45.410’luk bir tur atan SIC58 Squadra Corse sürücüsü Suzuki, pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Honda Team Asia sürücüsü Ai Ogura 0.285sn geride ikinci, Gresini’den Gabriel Rodrigo 0.296sn geride üçüncü oldu.

Raul Fernandez’in dördüncü olduğu sıralama turlarında Tony Arbolino beşinci, Albert Arenas altıncı, Jeremy Alcoba yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u John McPhee, Celestino Vietti ve Jaume Masia tamamladı.

Temsilcimiz ve Red Bull KTM Tech 3 sürücüsü Deniz Öncü ise 1.006sn geride 14. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: