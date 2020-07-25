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Moto3 / Jerez II / Sıralama turları raporu

Endülüs Moto3: Suzuki pole pozisyonunda, Deniz 14.

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Endülüs Moto3: Suzuki pole pozisyonunda, Deniz 14.
Ekleyen:
, Editör
25 Tem 2020 12:26

Jerez’deki Endülüs Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Tatsuki Suzuki’nin olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 14. sırada yer aldı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırayı elde eden Ayumu Sasaki, Carlos Tatay, Filip Salac ve Ryusei Yamanaka ikinci bölüme kalmayı başardı.

İkinci seansta ise son dakikalarda dereceler sürekli gelişti. Damalı bayrak sallanırken 1:45.410’luk bir tur atan SIC58 Squadra Corse sürücüsü Suzuki, pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Honda Team Asia sürücüsü Ai Ogura 0.285sn geride ikinci, Gresini’den Gabriel Rodrigo 0.296sn geride üçüncü oldu.

Raul Fernandez’in dördüncü olduğu sıralama turlarında Tony Arbolino beşinci, Albert Arenas altıncı, Jeremy Alcoba yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u John McPhee, Celestino Vietti ve Jaume Masia tamamladı.

Temsilcimiz ve Red Bull KTM Tech 3 sürücüsü Deniz Öncü ise 1.006sn geride 14. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 6 1'45.410    
2 Japan Ai Ogura Honda 7 1'45.695 0.285 0.285
3 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 5 1'45.706 0.296 0.011
4 Spain Raul Fernandez KTM 6 1'45.893 0.483 0.187
5 Italy Tony Arbolino Honda 6 1'45.917 0.507 0.024
6 Spain Albert Arenas KTM 5 1'45.919 0.509 0.002
7 Spain Jeremy Alcoba Honda 6 1'46.057 0.647 0.138
8 United Kingdom John McPhee Honda 6 1'46.061 0.651 0.004
9 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 7 1'46.186 0.776 0.125
10 Spain Jaume Masia Honda 6 1'46.258 0.848 0.072
11 Carlos Tatay KTM 6 1'46.297 0.887 0.039
12 Japan Kaito Toba KTM 6 1'46.303 0.893 0.006
13 Spain Sergio Garcia Dols Honda 7 1'46.326 0.916 0.023
14 Turkey Deniz Öncü KTM 6 1'46.416 1.006 0.090
15 Czech Republic Filip Salač Honda 6 1'46.639 1.229 0.223
16 Japan Ayumu Sasaki KTM 6 1'46.870 1.460 0.231
17 Japan Ryusei Yamanaka Honda 6 1'46.926 1.516 0.056
18 Italy Andrea Migno KTM 5 1'47.248 1.838 0.322
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Ayumu Sasaki KTM 5 1'45.990    
2 Carlos Tatay KTM 7 1'46.177 0.187 0.187
3 Czech Republic Filip Salač Honda 6 1'46.380 0.390 0.203
4 Japan Ryusei Yamanaka Honda 7 1'46.399 0.409 0.019
5 Japan Yuki Kunii Honda 6 1'46.583 0.593 0.184
6 Italy Niccolò Antonelli Honda 4 1'46.616 0.626 0.033
7 Italy Romano Fenati Husqvarna 7 1'46.808 0.818 0.192
8 Italy Stefano Nepa KTM 5 1'46.917 0.927 0.109
9 Italy Dennis Foggia Honda 6 1'46.939 0.949 0.022
10 Austria Maximilian Kofler KTM 6 1'47.016 1.026 0.077
11 South Africa Darryn Binder KTM 5 1'47.143 1.153 0.127
12 Malaysia Khairul Pawi Honda 7 1'47.149 1.159 0.006
13 Italy Riccardo Rossi KTM 7 1'47.390 1.400 0.241
14 Jason Dupasquier KTM 7 1'47.485 1.495 0.095
15 Barry Baltus KTM 7 1'47.559 1.569 0.074
16 Italy Davide Pizzoli KTM 6 1'48.037 2.047 0.478
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Moto3, Endülüs 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 13. sırada

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Moto3, Endülüs 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 13. sırada
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Jerez II
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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