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Formula 1 Miami GP

Dört F1 takımı, MasterCard ile sponsorluk için görüşüyor

SportsBusiness'ın bir raporunda Mastercard'ın yeni bir isim anlaşması için McLaren başta olmak üzere birçok takımla görüştüğü iddia ediliyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, the remainder of the field at the start of the Sprint

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

SportsBusiness'ın raporuna göre McLaren, Mastercard ile ana sponsor olarak, hatta belki de takımın McLaren Mercedes Mastercard olarak yeniden adlandırılmasıyla sonuçlanabilecek bir isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirebilir.

Ancak McLaren, Mastercard ile anlaşmaya yaklaşan tek takım değil; Ferrari, Mercedes ve Aston Martin'in de üst düzey bir sponsorluk anlaşması için görüşmeler yaptığı söyleniyor.

Bu nedenle yaklaşmakta olan Miami Grand Prix'si, takımların görüşmelerini yapmaları için uygun olacak gibi görünüyor.

Mastercard 1997'de Lola takımının isim sponsoru olarak anlaşmıştı. Takımın rekabetten oldukça uzak olmasının ardından Mastercard daha sonra 2001'e kadar Jordan Grand Prix takımının daha az öne çıkan bir sponsorluğuna geçti.

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Ferrari, Hewlett-Packard ile yeni bir isim sponsorluğu anlaşması yaptığını duyurdu. 2000'li yılların ortalarında Williams takımının önemli bir sponsoru olan teknoloji devi, yeni çok yıllık anlaşmasıyla Scuderia Ferrari HP adını alacak.

Habere göre Ferrari, Mastercard'ın isim sponsoru olmak için yıllık 100 milyon dolar ödemesini istiyordu ancak İtalyan takımının HP ile anlaşmasıyla; Mastercard anlaşma gerçekleşirse daha düşük bir miktarla yetinmek zorunda kalabilir.

Mastercard'ın F1 dışındaki spor portföyü, UEFA Şampiyonlar Ligi, Major League Baseball, Rugby Dünya Kupası, PGA Tour ve Avustralya Açık gibi anlaşmalarla oldukça geniş.

SportsBusiness'ın haberine göre, Mastercard'dan gelen yorum talebine şu yanıt verildi: "Müşterilerimize ve kart sahiplerimize sunduğumuz değeri nasıl yeni fırsatların tamamlayabileceğini sürekli olarak araştırıyoruz. Ancak şu anda paylaşacak yeni bir şey yok."

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Zeynep Taş
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Zeynep Taş
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