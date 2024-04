Mercedes, W15'in temel denge sorunlarını gidermek için güncelleme planlıyor

Alman üretici 2024 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı. W15'in hızlı olduğu anlar gözükse de yarış hafta sonları boyunca tutarlılık sağlamakta zorlandı.

Lewis Hamilton ve George Russell, Mercedes'in araçta kilitli olduğuna inandığı potansiyeli kullanacak bir ayar yapamadığı için zaman zaman aracın 'bıçak sırtı' hissiyatıyla mücadele etti.

Takım, Miami'deki bir sonraki yarış için planlanan aerodinamik güncelleme paketinin performansa genel bir artış getireceğini umarken, önümüzdeki birkaç yarış boyunca araçta başka değişiklikler de planlıyor.

Takımın yarış sonrası düzenli video bilgilendirmesinde konuşan teknik direktör James Allison, özellikle aracın daha iyi yol tutuşunu sağlamayı hedefleyen yeni parçaların yakında tanıtılacağını açıkladı.

Çin GP'sinde inişli çıkışlı geçen bir başka hafta sonunu değerlendiren Allison, "Araca gelecek güncelleme paketlerinin yanı sıra, aracın denge problemlerinin altında yatan sorunları düzelteceğini umduğumuz parçalar da var."

"Böyle bir hafta sonundan sonra bu şekilde konuşmak her ne kadar acı verici olsa da, gelecekte hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde, daha fazla ön plana çıktığımızda ve ilerlediğimizde, bunun hakkında konuşmanın büyük bir zevk olacağı yarışlar olacağını ve o günün yeterince yakın olamayacağını unutmamalıyım." dedi.

Allison, takımın Çin'de iyi bir yarış çıkararak çifte puan elde etmesine rağmen, genel performansın kendisinin ve Mercedes'in beklediği yüksek standartlardan uzak olduğunu söyledi.

Allison, "Tüm yıl boyunca, özellikle düşük hızlı virajlarda önden sınırlı bir aracımız vardı ve bu hafta sonu bu durum öne çıktı" dedi.

"Virajı dönmek istemeyen ön lastikleriniz olduğunda, bu da sürücülerin viraj çıkışında gaza basmak için bir süre beklemesi gerektiği anlamına geliyor, orada tur zamanından kaybediyorsunuz."

“Aşırı durumlarda, aslında aracın virajı dönmesini sağlamak için, arka tarafı biraz gevşetmek için gazı açarak virajı dönmeleri gerekiyor ve bu da arka lastikleri bitiyor. Böylece önden sınırlı olmanın bir sonucu olarak arkada aşırı ısınma meydana geliyor."

“Her ne kadar her iki pilot tarafından da durum idare edilmiş olsa da, donanımın kendisinin olması gereken ya da olması gereken yerde olmadığı bir hafta sonundan keyif almak hiç de zevkli değil."

“Elbette önümüzdeki yarışlarda karşılaşacağımız zorluk, hem aracın kurulumunu hem de araca getirdiğimiz parçaları daha iyi hale getirmeye çalışmak olacak.” dedi.

Allison, Miami'ye giderken Mercedes'in de muhtemelen hafta sonu ayar değişikliklerine yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini, her iki pilotun da Çin sprintinden ana yarışa kadar büyük değişiklikler yaptığını ve bunun umulan ilerlemeyi sağlamadığını söyledi.

Allison, “Bu hafta sonu boyunca kesinlikle öğrendik ki, eğer hırslı olacaksanız, sprint yarışında hırslı olun ve daha sonra ana yarış için ayarlarınızı tam tersi şekilde yapın.”

“Umarım aracımızı daha iyi bir yere getiririz ve Miami'ye getireceğimiz güncellemler en azından sıralama turlarında birbirine çok yakın olan bir gridde işimize yarar." dedi.

“Mücadele ettiğimiz bölümde bazen birkaç yüzdelik fark yaratabilir ve birkaç ondalık fark dünyadaki tüm farkı yaratabilir. Tüm bunların nasıl sonuçlanacağını görmek için sabırsızlanıyorum.”

