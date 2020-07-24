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Moto3 / Jerez II / Antrenman raporu

Endülüs Moto3: İkinci antrenman seansında McPhee lider, Deniz 12.

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Endülüs Moto3: İkinci antrenman seansında McPhee lider, Deniz 12.
Ekleyen:
, Editör
24 Tem 2020 15:20

Moto3 Endülüs Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını John McPhee lider tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü 12. sırada yer aldı.

İlk seansa göre genel olarak daha yavaş dereceler elde edildi ve sadece yedi sürücü ilk seansa göre derecesini geliştirebildi.

Petronas Sprinta sürücüsü McPhee, 1:46.560 ile seansın en hızlı derecesini elde etmeyi başardı. SKY VR46 sürücüsü Andrea Migno 0.045sn geride ikinci olurken, Aspar’dan Albert Arenas 0.089sn geride üçüncü sırada yer aldı.

Tony Arbolino’nun dördüncü olduğu seansta, Niccolo Antonelli beşinci, Darryn Binder altıncı, Gabriel Rodrigo yedinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler Tatsuki Suzuki, Kaito Toba ve Dennis Foggia tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk seansa göre derecesini geliştirdi ve 0.724sn geride 12. oldu.

Deniz Öncü, Tech 3

Deniz Öncü, Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom John McPhee Honda 13 1'46.560    
2 Italy Andrea Migno KTM 17 1'46.605 0.045 0.045
3 Spain Albert Arenas KTM 14 1'46.649 0.089 0.044
4 Italy Tony Arbolino Honda 11 1'46.670 0.110 0.021
5 Italy Niccolò Antonelli Honda 14 1'46.856 0.296 0.186
6 South Africa Darryn Binder KTM 15 1'46.884 0.324 0.028
7 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 17 1'46.914 0.354 0.030
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 14 1'46.954 0.394 0.040
9 Japan Kaito Toba KTM 14 1'47.063 0.503 0.109
10 Italy Dennis Foggia Honda 10 1'47.093 0.533 0.030
11 Spain Raul Fernandez KTM 12 1'47.167 0.607 0.074
12 Turkey Deniz Öncü KTM 14 1'47.284 0.724 0.117
13 Spain Jaume Masia Honda 14 1'47.321 0.761 0.037
14 Japan Ai Ogura Honda 13 1'47.371 0.811 0.050
15 Italy Romano Fenati Husqvarna 13 1'47.516 0.956 0.145
16 Czech Republic Filip Salač Honda 13 1'47.524 0.964 0.008
17 Italy Stefano Nepa KTM 15 1'47.555 0.995 0.031
18 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 1'47.561 1.001 0.006
19 Malaysia Khairul Pawi Honda 16 1'47.590 1.030 0.029
20 Carlos Tatay KTM 19 1'47.656 1.096 0.066
21 Spain Sergio Garcia Dols Honda 17 1'47.687 1.127 0.031
22 Japan Yuki Kunii Honda 13 1'47.790 1.230 0.103
23 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 20 1'47.870 1.310 0.080
24 Austria Maximilian Kofler KTM 18 1'47.903 1.343 0.033
25 Japan Ayumu Sasaki KTM 13 1'48.128 1.568 0.225
26 Jason Dupasquier KTM 14 1'48.308 1.748 0.180
27 Japan Ryusei Yamanaka Honda 19 1'48.377 1.817 0.069
28 Barry Baltus KTM 14 1'48.391 1.831 0.014
29 Italy Davide Pizzoli KTM 13 1'48.805 2.245 0.414
30 Italy Riccardo Rossi KTM 16 1'48.976 2.416 0.171
31 Spain Alonso Lopez Husqvarna 0      
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Jerez Moto3: İlk antrenman seansında Fernandez en hızlısı, Deniz geride kaldı

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Jerez Moto3: İlk antrenman seansında Fernandez en hızlısı, Deniz geride kaldı
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Jerez II
Alt-etkinlik FP2
Editör Cem Özel

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