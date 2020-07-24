Endülüs Moto3: İkinci antrenman seansında McPhee lider, Deniz 12.
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Moto3 Endülüs Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını John McPhee lider tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü 12. sırada yer aldı.
İlk seansa göre genel olarak daha yavaş dereceler elde edildi ve sadece yedi sürücü ilk seansa göre derecesini geliştirebildi.
Petronas Sprinta sürücüsü McPhee, 1:46.560 ile seansın en hızlı derecesini elde etmeyi başardı. SKY VR46 sürücüsü Andrea Migno 0.045sn geride ikinci olurken, Aspar’dan Albert Arenas 0.089sn geride üçüncü sırada yer aldı.
Tony Arbolino’nun dördüncü olduğu seansta, Niccolo Antonelli beşinci, Darryn Binder altıncı, Gabriel Rodrigo yedinci sırada kendisine yer buldu.
İlk 10’u tamamlayan isimler Tatsuki Suzuki, Kaito Toba ve Dennis Foggia tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk seansa göre derecesini geliştirdi ve 0.724sn geride 12. oldu.
Deniz Öncü, Tech 3
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|John McPhee
|Honda
|13
|1'46.560
|2
|Andrea Migno
|KTM
|17
|1'46.605
|0.045
|0.045
|3
|Albert Arenas
|KTM
|14
|1'46.649
|0.089
|0.044
|4
|Tony Arbolino
|Honda
|11
|1'46.670
|0.110
|0.021
|5
|Niccolò Antonelli
|Honda
|14
|1'46.856
|0.296
|0.186
|6
|Darryn Binder
|KTM
|15
|1'46.884
|0.324
|0.028
|7
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|17
|1'46.914
|0.354
|0.030
|8
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|14
|1'46.954
|0.394
|0.040
|9
|Kaito Toba
|KTM
|14
|1'47.063
|0.503
|0.109
|10
|Dennis Foggia
|Honda
|10
|1'47.093
|0.533
|0.030
|11
|Raul Fernandez
|KTM
|12
|1'47.167
|0.607
|0.074
|12
|Deniz Öncü
|KTM
|14
|1'47.284
|0.724
|0.117
|13
|Jaume Masia
|Honda
|14
|1'47.321
|0.761
|0.037
|14
|Ai Ogura
|Honda
|13
|1'47.371
|0.811
|0.050
|15
|Romano Fenati
|Husqvarna
|13
|1'47.516
|0.956
|0.145
|16
|Filip Salač
|Honda
|13
|1'47.524
|0.964
|0.008
|17
|Stefano Nepa
|KTM
|15
|1'47.555
|0.995
|0.031
|18
|Jeremy Alcoba
|Honda
|13
|1'47.561
|1.001
|0.006
|19
|Khairul Pawi
|Honda
|16
|1'47.590
|1.030
|0.029
|20
|Carlos Tatay
|KTM
|19
|1'47.656
|1.096
|0.066
|21
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|17
|1'47.687
|1.127
|0.031
|22
|Yuki Kunii
|Honda
|13
|1'47.790
|1.230
|0.103
|23
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|20
|1'47.870
|1.310
|0.080
|24
|Maximilian Kofler
|KTM
|18
|1'47.903
|1.343
|0.033
|25
|Ayumu Sasaki
|KTM
|13
|1'48.128
|1.568
|0.225
|26
|Jason Dupasquier
|KTM
|14
|1'48.308
|1.748
|0.180
|27
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|19
|1'48.377
|1.817
|0.069
|28
|Barry Baltus
|KTM
|14
|1'48.391
|1.831
|0.014
|29
|Davide Pizzoli
|KTM
|13
|1'48.805
|2.245
|0.414
|30
|Riccardo Rossi
|KTM
|16
|1'48.976
|2.416
|0.171
|31
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|0
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Endülüs Moto3: İkinci antrenman seansında McPhee lider, Deniz 12.
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