Endülüs Moto3: İkinci antrenman seansında McPhee lider, Deniz 12.

İlk seansa göre genel olarak daha yavaş dereceler elde edildi ve sadece yedi sürücü ilk seansa göre derecesini geliştirebildi.

Petronas Sprinta sürücüsü McPhee, 1:46.560 ile seansın en hızlı derecesini elde etmeyi başardı. SKY VR46 sürücüsü Andrea Migno 0.045sn geride ikinci olurken, Aspar’dan Albert Arenas 0.089sn geride üçüncü sırada yer aldı.

Tony Arbolino’nun dördüncü olduğu seansta, Niccolo Antonelli beşinci, Darryn Binder altıncı, Gabriel Rodrigo yedinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler Tatsuki Suzuki, Kaito Toba ve Dennis Foggia tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk seansa göre derecesini geliştirdi ve 0.724sn geride 12. oldu.

Deniz Öncü, Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seans sonucu: