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Moto3 / Brno / Antrenman raporu

Moto3, Brno, 1. antrenman: Rodirigo lider, Deniz 27. oldu

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Moto3, Brno, 1. antrenman: Rodirigo lider, Deniz 27. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ağu 2020 09:51

Gresini Racing sürücüsü Gabriel Rodrigo, Brno'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında zirvede yer alan isim oldu.

Brno'daki hafta sonu Moto3 antrenman turlarıyla başladı ve sürücülerin tamamı seans içerisinde çok sayıda tur attılar.

2:09'un altına inebilen sadece dört sürücü vardı ve Gabriel Rodrigo 2:08.612 yaparak en yakın rakibi Kaito Toba'nın 0.106 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.

İlk dört birbirlerine çok yakındı. Toba'yı sadece 0.121 saniye geriden Raul Fernandez takip etti. Onun da 0.060 saniye ardında Dennis Foggia yer aldı.

Ayumu Sasaki, Rodrigo'nun 0.8 saniye ardında kaldı ve beşinci oldu. Ancak sonrasında yakın bir grup vardı.

İlk onu Tony Arbolino, Albert Arenas, John McPhee, Romano Fenati ve Riccardo Rossi tamamladı. Bu beş isim sadece 0.124 saniye içinde dizildi.

Temsilcimiz  Deniz Öncü, güçlü performans sergilediği ama kaza yaptığı ikinci Jerez yarışının ardından Brno'da gerilerde başladı.

Temsilcimiz seansı 2.4 saniye geride 27. sırada bitirdi.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 13 2'08.612     151.236
2 Japan Kaito Toba KTM 13 2'08.718 0.106 0.106 151.111
3 Spain Raul Fernandez KTM 13 2'08.839 0.227 0.121 150.969
4 Italy Dennis Foggia Honda 12 2'08.899 0.287 0.060 150.899
5 Japan Ayumu Sasaki KTM 12 2'09.429 0.817 0.530 150.281
6 Italy Tony Arbolino Honda 13 2'09.462 0.850 0.033 150.243
7 Spain Albert Arenas KTM 10 2'09.537 0.925 0.075 150.156
8 United Kingdom John McPhee Honda 13 2'09.566 0.954 0.029 150.122
9 Italy Romano Fenati Husqvarna 11 2'09.575 0.963 0.009 150.112
10 Italy Riccardo Rossi KTM 11 2'09.586 0.974 0.011 150.099
11 Switzerland Jason Dupasquier KTM 12 2'09.637 1.025 0.051 150.040
12 Japan Ai Ogura Honda 13 2'09.747 1.135 0.110 149.913
13 Spain Alonso Lopez Husqvarna 14 2'09.785 1.173 0.038 149.869
14 Malaysia Khairul Pawi Honda 13 2'09.884 1.272 0.099 149.755
15 Italy Andrea Migno KTM 13 2'09.917 1.305 0.033 149.717
16 South Africa Darryn Binder KTM 12 2'10.131 1.519 0.214 149.470
17 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 13 2'10.171 1.559 0.040 149.424
18 Italy Niccolò Antonelli Honda 12 2'10.177 1.565 0.006 149.418
19 Japan Yuki Kunii Honda 14 2'10.274 1.662 0.097 149.306
20 Czech Republic Filip Salač Honda 14 2'10.327 1.715 0.053 149.246
21 Spain Jaume Masia Honda 11 2'10.348 1.736 0.021 149.222
22 Italy Stefano Nepa KTM 12 2'10.405 1.793 0.057 149.156
23 Spain Carlos Tatay KTM 18 2'10.515 1.903 0.110 149.031
24 Japan Tatsuki Suzuki Honda 9 2'10.544 1.932 0.029 148.998
25 Spain Sergio Garcia Dols Honda 8 2'10.802 2.190 0.258 148.704
26 Japan Ryusei Yamanaka Honda 14 2'10.885 2.273 0.083 148.609
27 Turkey Deniz Öncü KTM 14 2'11.037 2.425 0.152 148.437
28 Belgium Barry Baltus KTM 12 2'11.100 2.488 0.063 148.366
29 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 2'11.331 2.719 0.231 148.105
30 Austria Maximilian Kofler KTM 12 2'11.600 2.988 0.269 147.802
31 Italy Davide Pizzoli KTM 12 2'11.775 3.163 0.175 147.606
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Brno
Lokasyon Brno Circuit
Pilotlar Gabriel Rodrigo , Raul Fernandez , Kaito Toba
Takımlar Gresini Racing , Red Bull KTM Factory Racing
Editör Matteo Nugnes

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