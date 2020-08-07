Moto3, Brno, 1. antrenman: Rodirigo lider, Deniz 27. oldu

Brno'daki hafta sonu Moto3 antrenman turlarıyla başladı ve sürücülerin tamamı seans içerisinde çok sayıda tur attılar.

2:09'un altına inebilen sadece dört sürücü vardı ve Gabriel Rodrigo 2:08.612 yaparak en yakın rakibi Kaito Toba'nın 0.106 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.

İlk dört birbirlerine çok yakındı. Toba'yı sadece 0.121 saniye geriden Raul Fernandez takip etti. Onun da 0.060 saniye ardında Dennis Foggia yer aldı.

Ayumu Sasaki, Rodrigo'nun 0.8 saniye ardında kaldı ve beşinci oldu. Ancak sonrasında yakın bir grup vardı.

İlk onu Tony Arbolino, Albert Arenas, John McPhee, Romano Fenati ve Riccardo Rossi tamamladı. Bu beş isim sadece 0.124 saniye içinde dizildi.

Temsilcimiz Deniz Öncü, güçlü performans sergilediği ama kaza yaptığı ikinci Jerez yarışının ardından Brno'da gerilerde başladı.

Temsilcimiz seansı 2.4 saniye geride 27. sırada bitirdi.

1. antrenman sonucu: