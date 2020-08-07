Moto3, Brno 2. antrenman: Fernandez lider, Deniz 22. sırada
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Raul Fernandez, Brno'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında ilk sırada yer alan isim oldu.
Sıcaklıklık öğleden sonra önemli ölçüde artış göstermemesine rağmen ilk antrenman seansına kıyasla dereceler çok daha kötüydü.
Raul Fernandez, öğleden sonra yapılan seansta en iyi dereceyi yapan isimdi ancak 2:09.097'lik derecesi, sabahki en iyi dereceden 0.4 saniye kadar yavaştı.
Buna rağmen Fernandez, en yakın rakibi Jaume Masia'dan 0.267 saniye daha iyi bir tur atarken, diğer sürücülerden çok daha hızlıydı.
Romano Fenati 0.5 saniye geride üçüncü en iyi dereceyi yaparken, John McPhee dördüncü ve Sergio Garcia Dols beşinci oldu.
Dennis Foggia altıncı, Tony Arbolino yedinci ve Gabriel Rodrigo sekizinci oldu.
İlk onu Tatsuki Suzuki ve Jeremy Alcoba tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü, sabah 27. sırada yer almıştı ve bu seansta da 22. oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Raul Fernandez
|KTM
|11
|2'09.097
|150.668
|2
|Jaume Masia
|Honda
|10
|2'09.364
|0.267
|0.267
|150.357
|3
|Romano Fenati
|Husqvarna
|9
|2'09.655
|0.558
|0.291
|150.019
|4
|John McPhee
|Honda
|11
|2'09.663
|0.566
|0.008
|150.010
|5
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|12
|2'09.698
|0.601
|0.035
|149.969
|6
|Dennis Foggia
|Honda
|9
|2'09.735
|0.638
|0.037
|149.927
|7
|Tony Arbolino
|Honda
|10
|2'09.800
|0.703
|0.065
|149.852
|8
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|9
|2'09.818
|0.721
|0.018
|149.831
|9
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|13
|2'09.824
|0.727
|0.006
|149.824
|10
|Jeremy Alcoba
|Honda
|11
|2'09.861
|0.764
|0.037
|149.781
|11
|Khairul Pawi
|Honda
|11
|2'09.914
|0.817
|0.053
|149.720
|12
|Niccolò Antonelli
|Honda
|11
|2'09.963
|0.866
|0.049
|149.664
|13
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|13
|2'10.007
|0.910
|0.044
|149.613
|14
|Kaito Toba
|KTM
|8
|2'10.018
|0.921
|0.011
|149.600
|15
|Albert Arenas
|KTM
|10
|2'10.307
|1.210
|0.289
|149.269
|16
|Stefano Nepa
|KTM
|12
|2'10.327
|1.230
|0.020
|149.246
|17
|Ayumu Sasaki
|KTM
|4
|2'10.332
|1.235
|0.005
|149.240
|18
|Jason Dupasquier
|KTM
|12
|2'10.484
|1.387
|0.152
|149.066
|19
|Yuki Kunii
|Honda
|13
|2'10.491
|1.394
|0.007
|149.058
|20
|Riccardo Rossi
|KTM
|12
|2'10.650
|1.553
|0.159
|148.877
|21
|Filip Salač
|Honda
|11
|2'10.779
|1.682
|0.129
|148.730
|22
|Deniz Öncü
|KTM
|10
|2'10.814
|1.717
|0.035
|148.690
|23
|Andrea Migno
|KTM
|14
|2'10.818
|1.721
|0.004
|148.685
|24
|Ai Ogura
|Honda
|12
|2'10.871
|1.774
|0.053
|148.625
|25
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|9
|2'10.880
|1.783
|0.009
|148.615
|26
|Maximilian Kofler
|KTM
|10
|2'11.203
|2.106
|0.323
|148.249
|27
|Barry Baltus
|KTM
|12
|2'11.281
|2.184
|0.078
|148.161
|28
|Davide Pizzoli
|KTM
|11
|2'11.404
|2.307
|0.123
|148.022
|29
|Darryn Binder
|KTM
|9
|2'11.569
|2.472
|0.165
|147.837
|30
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|10
|2'12.028
|2.931
|0.459
|147.323
|31
|Carlos Tatay
|KTM
|1
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Brno
|Lokasyon
|Brno Circuit
|Pilotlar
|Raul Fernandez
|Takımlar
|Red Bull KTM Factory Racing
|Editör
|Matteo Nugnes
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Moto3, Brno 2. antrenman: Fernandez lider, Deniz 22. sırada
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