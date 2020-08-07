Moto3, Brno 2. antrenman: Fernandez lider, Deniz 22. sırada

Sıcaklıklık öğleden sonra önemli ölçüde artış göstermemesine rağmen ilk antrenman seansına kıyasla dereceler çok daha kötüydü.

Raul Fernandez, öğleden sonra yapılan seansta en iyi dereceyi yapan isimdi ancak 2:09.097'lik derecesi, sabahki en iyi dereceden 0.4 saniye kadar yavaştı.

Buna rağmen Fernandez, en yakın rakibi Jaume Masia'dan 0.267 saniye daha iyi bir tur atarken, diğer sürücülerden çok daha hızlıydı.

Romano Fenati 0.5 saniye geride üçüncü en iyi dereceyi yaparken, John McPhee dördüncü ve Sergio Garcia Dols beşinci oldu.

Dennis Foggia altıncı, Tony Arbolino yedinci ve Gabriel Rodrigo sekizinci oldu.

İlk onu Tatsuki Suzuki ve Jeremy Alcoba tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, sabah 27. sırada yer almıştı ve bu seansta da 22. oldu.

Seans sonucu: