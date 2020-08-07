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Moto3 / Brno / Antrenman raporu

Moto3, Brno 2. antrenman: Fernandez lider, Deniz 22. sırada

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Moto3, Brno 2. antrenman: Fernandez lider, Deniz 22. sırada
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ağu 2020 13:37

Raul Fernandez, Brno'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında ilk sırada yer alan isim oldu.

Sıcaklıklık öğleden sonra önemli ölçüde artış göstermemesine rağmen ilk antrenman seansına kıyasla dereceler çok daha kötüydü.

Raul Fernandez, öğleden sonra yapılan seansta en iyi dereceyi yapan isimdi ancak 2:09.097'lik derecesi, sabahki en iyi dereceden 0.4 saniye kadar yavaştı.

Buna rağmen Fernandez, en yakın rakibi Jaume Masia'dan 0.267 saniye daha iyi bir tur atarken, diğer sürücülerden çok daha hızlıydı.

Romano Fenati 0.5 saniye geride üçüncü en iyi dereceyi yaparken, John McPhee dördüncü ve Sergio Garcia Dols beşinci oldu.

Dennis Foggia altıncı, Tony Arbolino yedinci ve Gabriel Rodrigo sekizinci oldu.

İlk onu Tatsuki Suzuki ve Jeremy Alcoba tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, sabah 27. sırada yer almıştı ve bu seansta da 22. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Raul Fernandez KTM 11 2'09.097     150.668
2 Spain Jaume Masia Honda 10 2'09.364 0.267 0.267 150.357
3 Italy Romano Fenati Husqvarna 9 2'09.655 0.558 0.291 150.019
4 United Kingdom John McPhee Honda 11 2'09.663 0.566 0.008 150.010
5 Spain Sergio Garcia Dols Honda 12 2'09.698 0.601 0.035 149.969
6 Italy Dennis Foggia Honda 9 2'09.735 0.638 0.037 149.927
7 Italy Tony Arbolino Honda 10 2'09.800 0.703 0.065 149.852
8 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 9 2'09.818 0.721 0.018 149.831
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 2'09.824 0.727 0.006 149.824
10 Spain Jeremy Alcoba Honda 11 2'09.861 0.764 0.037 149.781
11 Malaysia Khairul Pawi Honda 11 2'09.914 0.817 0.053 149.720
12 Italy Niccolò Antonelli Honda 11 2'09.963 0.866 0.049 149.664
13 Japan Ryusei Yamanaka Honda 13 2'10.007 0.910 0.044 149.613
14 Japan Kaito Toba KTM 8 2'10.018 0.921 0.011 149.600
15 Spain Albert Arenas KTM 10 2'10.307 1.210 0.289 149.269
16 Italy Stefano Nepa KTM 12 2'10.327 1.230 0.020 149.246
17 Japan Ayumu Sasaki KTM 4 2'10.332 1.235 0.005 149.240
18 Switzerland Jason Dupasquier KTM 12 2'10.484 1.387 0.152 149.066
19 Japan Yuki Kunii Honda 13 2'10.491 1.394 0.007 149.058
20 Italy Riccardo Rossi KTM 12 2'10.650 1.553 0.159 148.877
21 Czech Republic Filip Salač Honda 11 2'10.779 1.682 0.129 148.730
22 Turkey Deniz Öncü KTM 10 2'10.814 1.717 0.035 148.690
23 Italy Andrea Migno KTM 14 2'10.818 1.721 0.004 148.685
24 Japan Ai Ogura Honda 12 2'10.871 1.774 0.053 148.625
25 Spain Alonso Lopez Husqvarna 9 2'10.880 1.783 0.009 148.615
26 Austria Maximilian Kofler KTM 10 2'11.203 2.106 0.323 148.249
27 Belgium Barry Baltus KTM 12 2'11.281 2.184 0.078 148.161
28 Italy Davide Pizzoli KTM 11 2'11.404 2.307 0.123 148.022
29 South Africa Darryn Binder KTM 9 2'11.569 2.472 0.165 147.837
30 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 10 2'12.028 2.931 0.459 147.323
31 Spain Carlos Tatay KTM 1        
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Moto3, Brno, 1. antrenman: Rodirigo lider, Deniz 27. oldu

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Moto3, Brno, 1. antrenman: Rodirigo lider, Deniz 27. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Brno
Lokasyon Brno Circuit
Pilotlar Raul Fernandez
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Matteo Nugnes

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