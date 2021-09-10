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Moto3 / Aragon Son dakika

Moto3 Aragon 1. antrenman: Rodrigo en hızlısı, Deniz 12. oldu

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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Gabriel Rodrigo, Aragon'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde 1. antrenman seansını zirvede tamamladı.

Moto3 Aragon 1. antrenman: Rodrigo en hızlısı, Deniz 12. oldu

Moto3'te Aragon'da gerçekleştirilecek hafta sonunun ilk antrenman seansı, cuma sabahı nispeten iyi şartlarda yapıldı.

Güneş altında gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 1:59.131 yapan Gabriel Rodrigo zirvede yer aldı ve hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Silverstone'daki yarışın galibi Romano Fenati, seansı uzun süre boyunca lider geçti fakat son bölümde griddeki sürücülerin yumuşak lastiklere geçmesiyle tablo tamamen değişti.

Atılan turların ardından Rodrigo 1:59.131'lik bir zaman turu çıkardı ve en hızlı isim oldu. Onu sadece 0.064 saniye geriden Filip Salac takip ederken, Niccolo Antonelli 0.099 saniye geride üçüncü oldu ve bu üç isim sadece 0.1 saniye içinde dizilmiş oldu.

Şampiyona lideri Pedro Acosta, seansı 0.237 saniye geride dördüncü bitirirken, Andrea Migno 0.350 saniye geride beşinci ve Darryn Binder 0.376 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Tatsuki Suzuki, Dennis Foggia, Fenati ve Adrian Fernandez tamamladı.

Jaume Masia'nın 11. olduğu seansta, temsilcimiz Deniz Öncü 0.9 saniye geride kalarak 12. oldu. Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki ise 14. sırada yer aldı.

Seans içerisindeki tek büyük olay, antrenman seansının başında yaşandı. Bu hafta sonu John McPhee'nin motosikletine geçen ve ilk yarışına çıkan Malay Syarifuddin Azman, 14. virajda Fernandez ile temas yaşadı. İkisi de kaza yaptı ancak kimse yaralanmadı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 1'59.131  
2 Czech Republic Filip Salač KTM 14 1'59.195 0.064
3 Italy Niccolò Antonelli KTM 15 1'59.230 0.099
4 Spain Pedro Acosta KTM 13 1'59.368 0.237
5 Italy Andrea Migno Honda 15 1'59.481 0.350
6 South Africa Darryn Binder Honda 13 1'59.507 0.376
7 Japan Tatsuki Suzuki Honda 14 1'59.515 0.384
8 Italy Dennis Foggia Honda 16 1'59.524 0.393
9 Italy Romano Fenati Husqvarna 12 1'59.775 0.644
10 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 15 1'59.950 0.819
11 Spain Jaume Masia KTM 15 1'59.989 0.858
12 Turkey Deniz Öncü KTM 15 2'00.047 0.916
13 Spain Xavier Artigas Honda 16 2'00.155 1.024
14 France Lorenzo Fellon Honda 14 2'00.282 1.151
15 Japan Ayumu Sasaki KTM 15 2'00.326 1.195
16 Italy Stefano Nepa KTM 14 2'00.370 1.239
17 Spain Izan Guevara GASGAS 17 2'00.536 1.405
18 Japan Yuki Kunii Honda 15 2'00.604 1.473
19 Indonesia Andi Gilang Honda 16 2'00.706 1.575
20 Italy Riccardo Rossi KTM 12 2'00.709 1.578
21 Japan Ryusei Yamanaka KTM 13 2'00.878 1.747
22 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 17 2'00.886 1.755
23 Spain Carlos Tatay KTM 17 2'00.891 1.760
24 Japan Kaito Toba KTM 17 2'01.301 2.170
25 Syarifuddin Azman Honda 8 2'01.311 2.180
26 Spain Jeremy Alcoba Honda 15 2'01.629 2.498
27 Austria Maximilian Kofler KTM 16 2'01.940 2.809
28 Italy Alberto Surra Honda 15 2'02.174 3.043
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