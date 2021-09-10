Moto3 Aragon 1. antrenman: Rodrigo en hızlısı, Deniz 12. oldu

Moto3'te Aragon'da gerçekleştirilecek hafta sonunun ilk antrenman seansı, cuma sabahı nispeten iyi şartlarda yapıldı.

Güneş altında gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 1:59.131 yapan Gabriel Rodrigo zirvede yer aldı ve hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Silverstone'daki yarışın galibi Romano Fenati, seansı uzun süre boyunca lider geçti fakat son bölümde griddeki sürücülerin yumuşak lastiklere geçmesiyle tablo tamamen değişti.

Atılan turların ardından Rodrigo 1:59.131'lik bir zaman turu çıkardı ve en hızlı isim oldu. Onu sadece 0.064 saniye geriden Filip Salac takip ederken, Niccolo Antonelli 0.099 saniye geride üçüncü oldu ve bu üç isim sadece 0.1 saniye içinde dizilmiş oldu.

Şampiyona lideri Pedro Acosta, seansı 0.237 saniye geride dördüncü bitirirken, Andrea Migno 0.350 saniye geride beşinci ve Darryn Binder 0.376 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Tatsuki Suzuki, Dennis Foggia, Fenati ve Adrian Fernandez tamamladı.

Jaume Masia'nın 11. olduğu seansta, temsilcimiz Deniz Öncü 0.9 saniye geride kalarak 12. oldu. Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki ise 14. sırada yer aldı.

Seans içerisindeki tek büyük olay, antrenman seansının başında yaşandı. Bu hafta sonu John McPhee'nin motosikletine geçen ve ilk yarışına çıkan Malay Syarifuddin Azman, 14. virajda Fernandez ile temas yaşadı. İkisi de kaza yaptı ancak kimse yaralanmadı.

Seans sonucu: