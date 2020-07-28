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Moto2 / Jerez II / Son dakika

Rossi, öğrencilerinin yarış sonrası “felaketine” inanamıyor

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Rossi, öğrencilerinin yarış sonrası “felaketine” inanamıyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
28 Tem 2020 15:40

Valentino Rossi, Endülüs Grand Prix’sinde VR46 Moto2 ve Moto3 sürücülerinin yarış sonrasında yaşadıkları utanç verici kaza ve yaralanmalara inanamadığını söyledi.

Yedi kez MotoGP şampiyonu Rossi’nin VR46 Akademisi, güçlü bir Endülüs GP hafta sonu geçirdi. Rossi’nin üvey kardeşi Luca Marini ve takım arkadaşı Marco Bezzecchi, Moto2 yarışını Enea Bastianini’nin arkasında ikinci ve üçüncü bitirdiler.

Moto3’te ise Celestino Vietti, üçüncü olarak bu sezonki ilk podyumunu almayı başardı.

Ancak yarış sonrasındaki podyum kutlamasında Prosecco şişesini kıran Vietti’nin eline dikiş atıldı.

Sonrasında ise Moto2 yarışının hemen ardından birbirlerine sarılmaya çalışan Marini ve Bezzecchi birbirine çarptı ve düştü. Ancak her ikisi de yara almadı.

Moto2’deki kaza sorulduğunda Rossi, “Takımımın iki motosikletini, damalı bayraktan sonra yerde gördüğümde bunun doğru olamayacağını düşündüm.”

“Birbirlerinin elini sıkmak için yakınlaştıklarını anladım, ancak gidonları birbirine değdi ve kaza yaptılar. Çok endişeliydik, çünkü Celestino da podyumda şişeyi kırdı ve eline dikiş atıldı.”

“Şampanya şişesini, patlaması için yere vurdu ve şişe kırıldı ve elini kesti. Sanırım beş ya da altı dikiş atıldı.”

“Bu bir felaket. Parc ferme sonrasında kardeşim (Marini) ve Bez’e podyumda dikkatli olmalarını ve bir başka felaket daha yaşatmamalarını, bunun yeterli olduğunu söyledim.” ifadelerini kullandı.

Luca Marini, Sky Racing Team VR46

Luca Marini, Sky Racing Team VR46

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi, VR46 Akademisi sürücüleriyle gurur duyuyor

VR46 Akademisi sürücülerinden Francesco Bagnaia ve Franco Morbidelli de teknik sorunlar yaşamasalardı MotoGP’de de bir akademi sürücüsü podyumda olabilirdi.

Rossi, VR46 Akademisi’nin Endülüs GP’de gösterdiği efordan dolayı “gurur duyduğunu” ve son zamanlarda kendisinin yaşadığı “sinir bozucu” zamanlarda yardımcı olduklarını belirtti.

“Bizim çocuklarla çok gurur duyuyorum. Çünkü onlarla çok yakınız, harika bir ilişkimiz var.”

“Birlikte çok iyi bir iş yaptık, sezona hazır şekilde geldik ve bana, kötü sonuçlardan dolayı sinir bozukluğu yaşadığım zamanlarda çok yardımcı oldular. Asla pes etmiyorlar, beni her zaman zorluyorlar ve beni daha genç hissettiriyorlar.”

“Bu iki yarış, özellikle de bugün Sky VR46 takımı için harika bir gün. Çünkü Marini, Bez, Vietti podyumdaydı. Ayrıca Franco ve Pecco da sorun yaşamasalardı podyumda olabilirdi.”

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Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Photo by: Pramac Racing

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2 , Moto3
Etkinlik Jerez II
Pilotlar Luca Marini , Valentino Rossi Şimdi al , Marco Bezzecchi , Celestino Vietti Ramus
Takımlar Team VR46
Editör Lewis Duncan

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