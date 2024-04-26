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MotoGP İspanya GP

Quartararo: "Yamaha MotoGP uydu takımı 'fabrikanın bir uzantısı olmalı'"

Fabio Quartararo, Yamaha'nın 2025 için bir uydu MotoGP takımı kurmasının "gerçekten önemli" olduğunu söyledi ancak bunun "fabrika takımının bir uzantısı olması gerektiğini" vurguladı.

Lewis Duncan Lorenza D'Adderio
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Japon marka, eski RNF takımının Aprilia ile çok yıllı bir anlaşma imzalamayı seçtiği 2022 sezonunun sonundan bu yana müşteri takımından yoksundu.

Son yıllarda, güçlü uydu yapıların önemi, bir üreticinin MotoGP'deki başarısı için kilit bir unsur haline geldi - özellikle Ducati tarafında bu konunun etkisi çok net görüldü.

Şu anda Ducati fabrika destekli Pramac, 2024'te Jorge Martin ile sürücüler sıralamasında lider konumdayken, KTM'nin ilk üç turdaki başarısının çoğu Tech3'ten Pedro Acosta sayesinde geldi.

Kısa süre önce 2021 dünya şampiyonu Quartararo ile yeni bir sözleşme imzalayan Yamaha takım patronu Lin Jarvis'in öncelikli odak noktası yeni bir uydu yapısını güvence altına almak.

Perşembe günü İspanya Grand Prix'si öncesinde kendisine bu konu sorulan Quartararo, herhangi bir uydu Yamaha takımının fabrika tarafından tamamen desteklenmesi ve sadece ödeme yapan bir müşteri olmaması gerektiğini vurguladı.

Quartararo, "Bu gerçekten çok önemli. Biz - Yamaha ve ayrıca ben - bir uydu takıma sahip olmak için gerçekten çok çalışıyoruz."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum, özellikle de sezon öncesinde kaç tur atabildiğimizi kontrol ederseniz."

"Ducati'ye kıyasla attığımız tur sayısını kontrol ederseniz, tamamen farklı olduğunu ve (uydu takımı olursa) birçok şeyi test edebileceğinizi, aynı zamanda daha fazla sürücünün yorumlarını alabileceğinizi görürsünüz."

"Yani bu gerçekten çok önemli ve bence... uydu takımı bile diyemem."

"Benim için fabrika takımının bir uzantısı olmalı. Fabrika motosikletleri, fabrika desteği olmalı ve bence bu sürücüler için önemli."

"Sonuçta, aynı motosikletle size yakın olan sürücü ilk rakibinizdir."

"Ancak üç rakibiniz daha varsa, bu size daha da fazla motivasyon sağlar ve bence diğerlerinden daha fazla şey öğrenebilirsiniz." dedi.

Yamaha'nın 2025 için VR46 ve Pramac da dahil olmak üzere birkaç takımla görüştüğü düşünülüyor.

Ancak VR46 takım direktörü Uccio Salucci geçtiğimiz günlerde Autosport'a verdiği demeçte Ducati'de kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

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