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Moto3 / Barselona Antrenman raporu

Moto3 Barselona 2. antrenman: Rodrigo lider, Deniz 17. sırada

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Moto3'te Barselona'da gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Gabriel Rodrigo ilk sırada tamamlarken, Deniz Öncü 17. oldu.

Moto3 Barselona 2. antrenman: Rodrigo lider, Deniz 17. sırada

Honda sürücüsü Gabriel Rodrigo, Katalonya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında 1:47.950 yaparak en hızlı isim olmayı başardı. Arjantinli sürücü değişen pistin yeni tur rekorunu da eline geçirdi.

Sabah antrenmanlarında nispeten herhangi bir olay yoktu. Ancak ikinci seansın ilk dakikalarında temsilcimiz Deniz Öncü ikinci virajda kaza yaparken, daha sonra Andi Farid Izdihar 13. virajda kaza yaptı.

Bu hafta sonu Maximilian Kofler'in yerini alan çaylak Danny Holgado 8. virajda yerde kalan bir başka isim oldu.

Sürücüler seans içerisinde sadece son on dakikalık bölümde sıralama simülasyonu yaptılar.

Rodrigo seans içerisinde 1:48'in altına inebilen tek sürücüydü ve Darryn Binder'in 0.078 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı. Romano Fenati, Husqvarna ile üçüncü olurken, Izan Guevara dördüncü ve Ayumu Sasaki beşinci oldu.

 

Jeremy Alcoba, Andrea Migno, Tatsuki Suzuki, Stefano Nepa ve Niccolo Antonelli ilk 10'u tamamlayan sürücüler oldular. İlk seansın en hızlı ismi olan Sergio Garcia, seansı 11. sırada noktaladı.

Pedro Acosta, pek parlak bir cuma günü geçirmedi ve seansı 13. sırada tamamladı. John McPhee ise 14. oldu.

Deniz, yaptığı kaza nedeniyle sadece dört tur atabildi ve seansı 1:49.472 ile 17. sırada tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 1'47.950  
2 South Africa Darryn Binder Honda 15 1'48.028 0.078
3 Italy Romano Fenati Husqvarna 15 1'48.208 0.258
4 Spain Izan Guevara GASGAS 17 1'48.408 0.458
5 Japan Ayumu Sasaki KTM 16 1'48.442 0.492
6 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 1'48.449 0.499
7 Italy Andrea Migno Honda 15 1'48.526 0.576
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 16 1'48.530 0.580
9 Italy Stefano Nepa KTM 15 1'48.631 0.681
10 Italy Niccolò Antonelli KTM 15 1'48.646 0.696
11 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 16 1'48.649 0.699
12 Italy Riccardo Rossi KTM 14 1'48.764 0.814
13 Spain Pedro Acosta KTM 16 1'48.767 0.817
14 United Kingdom John McPhee Honda 16 1'48.968 1.018
15 Japan Yuki Kunii Honda 16 1'49.456 1.506
16 Spain Jaume Masia KTM 16 1'49.458 1.508
17 Turkey Deniz Öncü KTM 4 1'49.472 1.522
18 Japan Kaito Toba KTM 15 1'49.675 1.725
19 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 15 1'49.771 1.821
20 Italy Dennis Foggia Honda 16 1'49.884 1.934
21 Spain Xavier Artigas Honda 11 1'49.964 2.014
22 Czech Republic Filip Salač Honda 15 1'49.971 2.021
23 Takuma Matsuyama Honda 15 1'50.019 2.069
24 France Lorenzo Fellon Honda 14 1'49.489 1.539
25 Indonesia Andi Gilang Honda 5 1'50.167 2.217
26 Japan Ryusei Yamanaka KTM 14 1'50.641 2.691
27 Elia Bartolini KTM 15 1'50.664 2.714
28 Daniel Holgado KTM 5 1'50.969 3.019
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Moto3 Barselona 1. antrenman: Garcia lider, Deniz 18. oldu

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Moto3 Barselona 1. antrenman: Garcia lider, Deniz 18. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Barselona
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Gabriel Rodrigo
Editör Gerald Dirnbeck

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