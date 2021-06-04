Moto3 Barselona 2. antrenman: Rodrigo lider, Deniz 17. sırada

Honda sürücüsü Gabriel Rodrigo, Katalonya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında 1:47.950 yaparak en hızlı isim olmayı başardı. Arjantinli sürücü değişen pistin yeni tur rekorunu da eline geçirdi.

Sabah antrenmanlarında nispeten herhangi bir olay yoktu. Ancak ikinci seansın ilk dakikalarında temsilcimiz Deniz Öncü ikinci virajda kaza yaparken, daha sonra Andi Farid Izdihar 13. virajda kaza yaptı.

Bu hafta sonu Maximilian Kofler'in yerini alan çaylak Danny Holgado 8. virajda yerde kalan bir başka isim oldu.

Sürücüler seans içerisinde sadece son on dakikalık bölümde sıralama simülasyonu yaptılar.

Rodrigo seans içerisinde 1:48'in altına inebilen tek sürücüydü ve Darryn Binder'in 0.078 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı. Romano Fenati, Husqvarna ile üçüncü olurken, Izan Guevara dördüncü ve Ayumu Sasaki beşinci oldu.

Jeremy Alcoba, Andrea Migno, Tatsuki Suzuki, Stefano Nepa ve Niccolo Antonelli ilk 10'u tamamlayan sürücüler oldular. İlk seansın en hızlı ismi olan Sergio Garcia, seansı 11. sırada noktaladı.

Pedro Acosta, pek parlak bir cuma günü geçirmedi ve seansı 13. sırada tamamladı. John McPhee ise 14. oldu.

Deniz, yaptığı kaza nedeniyle sadece dört tur atabildi ve seansı 1:49.472 ile 17. sırada tamamladı.

Seans sonucu: