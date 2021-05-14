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Önceki / Moto3 Fransa 1. antrenman: McPhee en hızlısı
Moto3 / Le Mans Antrenman raporu

Moto3 Fransa 2. antrenman: Rodrigo lider, Deniz beşinci oldu

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Le Mans'da gerçekleştirilecek 2. antrenman seansında Gabriel Rodrigo ilk sırada yer aldı.

Moto3 Fransa 2. antrenman: Rodrigo lider, Deniz beşinci oldu

Gabriel Rodrigo, Le Mans'da gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansını 1:42.150'lik zaman turuyla ilk sırada noktaladı. İlk üçü Darryn Binder ve Jaume Masia tamamladı. Bu üç isim sadece 0.181 saniye içinde yer alıyordu.

Sabahki ilk antrenman seansında pist ıslak olduğu ve arada yağmur geçişleri yaşandığı için birçok kaza yaşandı. Ancak ikinci seans nispeten daha kuru ve iyi şartlarda gerçekleşti.

Andrea Migno, ilk dakikalarda liderliği elinde tutan isimdi ve 13. virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kısa bir süre sonra da Andi Farid Izdihar, altıncı virajda kaza yaptı. Kaza büyük olduğu için sedye ile pist dışına götürüldü. 

Daha sonra liderliği Arjantinli sürücü Rodrigo aldı ve bir süre boyunca lider gitti. Ancak temsilcimiz Deniz Öncü 1:42.595'lik zaman turuyla ilk sırayı Rodrigo'dan aldı.

 

Pist gelişmeye devam ettikçe dereceler de hızlandı ve Rodrigo, en iyi dereceyi 1:42.150'ye çekip seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Binder 0.126 saniye geride ikinci olurken, Masia 0.181 saniye geride üçüncü oldu. Niccolo Antonelli dördüncü, Deniz 0.360 saniye geride beşinci ve Migno altıncı sırada yer aldı.

İlk onu Romano Fenati, Ryusei Yamanaka, Stefano Nepa ve Ayumu Sasaki tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 14 1'42.150  
2 South Africa Darryn Binder Honda 16 1'42.276 0.126
3 Spain Jaume Masia KTM 15 1'42.331 0.181
4 Italy Niccolò Antonelli KTM 15 1'42.487 0.337
5 Turkey Deniz Öncü KTM 18 1'42.510 0.360
6 Italy Andrea Migno Honda 14 1'42.538 0.388
7 Italy Romano Fenati Husqvarna 15 1'42.553 0.403
8 Japan Ryusei Yamanaka KTM 16 1'42.606 0.456
9 Italy Stefano Nepa KTM 14 1'42.650 0.500
10 Japan Ayumu Sasaki KTM 16 1'42.755 0.605
11 Switzerland Jason Dupasquier KTM 17 1'42.773 0.623
12 United Kingdom John McPhee Honda 13 1'42.890 0.740
13 Italy Riccardo Rossi KTM 19 1'42.892 0.742
14 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 15 1'42.915 0.765
15 Spain Carlos Tatay KTM 18 1'43.036 0.886
16 Czech Republic Filip Salač Honda 14 1'43.136 0.986
17 Austria Maximilian Kofler KTM 12 1'43.181 1.031
18 Spain Pedro Acosta KTM 17 1'43.229 1.079
19 Spain Jeremy Alcoba Honda 17 1'43.233 1.083
20 Spain Izan Guevara GASGAS 15 1'43.247 1.097
21 Italy Dennis Foggia Honda 17 1'43.249 1.099
22 Japan Kaito Toba KTM 16 1'43.280 1.130
23 Japan Yuki Kunii Honda 15 1'43.321 1.171
24 Japan Tatsuki Suzuki Honda 17 1'43.490 1.340
25 Spain Xavier Artigas Honda 18 1'43.613 1.463
26 Takuma Matsuyama Honda 16 1'44.032 1.882
27 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 16 1'44.079 1.929
28 Indonesia Andi Gilang Honda 7 1'44.234 2.084
29 France Lorenzo Fellon Honda 15 1'44.758 2.608
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Moto3 Fransa 1. antrenman: McPhee en hızlısı

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Le Mans
Pilotlar Gabriel Rodrigo
Editör Juliane Ziegengeist

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