Moto3 Fransa 2. antrenman: Rodrigo lider, Deniz beşinci oldu

Gabriel Rodrigo, Le Mans'da gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansını 1:42.150'lik zaman turuyla ilk sırada noktaladı. İlk üçü Darryn Binder ve Jaume Masia tamamladı. Bu üç isim sadece 0.181 saniye içinde yer alıyordu.

Sabahki ilk antrenman seansında pist ıslak olduğu ve arada yağmur geçişleri yaşandığı için birçok kaza yaşandı. Ancak ikinci seans nispeten daha kuru ve iyi şartlarda gerçekleşti.

Andrea Migno, ilk dakikalarda liderliği elinde tutan isimdi ve 13. virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kısa bir süre sonra da Andi Farid Izdihar, altıncı virajda kaza yaptı. Kaza büyük olduğu için sedye ile pist dışına götürüldü.

Daha sonra liderliği Arjantinli sürücü Rodrigo aldı ve bir süre boyunca lider gitti. Ancak temsilcimiz Deniz Öncü 1:42.595'lik zaman turuyla ilk sırayı Rodrigo'dan aldı.

Pist gelişmeye devam ettikçe dereceler de hızlandı ve Rodrigo, en iyi dereceyi 1:42.150'ye çekip seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Binder 0.126 saniye geride ikinci olurken, Masia 0.181 saniye geride üçüncü oldu. Niccolo Antonelli dördüncü, Deniz 0.360 saniye geride beşinci ve Migno altıncı sırada yer aldı.

İlk onu Romano Fenati, Ryusei Yamanaka, Stefano Nepa ve Ayumu Sasaki tamamladı.

Seans sonucu: