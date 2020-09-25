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Moto3 / Barcelona / Antrenman raporu

Moto3 Barcelona 1. antrenman: Fernandez lider, Deniz 28. oldu

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Moto3 Barcelona 1. antrenman: Fernandez lider, Deniz 28. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Barcelona'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Raul Fernandez ilk sırada tamamladı.

Moto3'te heyecan bu hafta sonu yapılacak Barcelona yarışıyla devam edecek ve ilk antrenman seansında Raul Fernandez'in üstünlüğü vardı.

İspanyol sürücü 1:49'un altına inebilen tek isimdi ve 1:48.853'lük derecesiyle 0.390 saniye farkla en hızlı isim olmayı başardı.

Romano Fenati, en hızlı ikinci isimdi ve Husqvarna ile 1:49.243 yatı.

Tony Arbolino üçüncü sırada yer alırken, Jaue Masia dördüncü, John McPhee beşinci ve Albert Arenas altıncı oldu.

Niccolo Antonelli'nin yedinci olduğu seansta ilk onu Kaito Toba, Gabriel Rodrigo ve Filip Salac tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü seansı seansı 2.3 saniye geride 28. sırada noktaladı.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Raul Fernandez KTM 14 1'48.853     156.331
2 Italy Romano Fenati Husqvarna 16 1'49.243 0.390 0.390 155.773
3 Italy Tony Arbolino Honda 17 1'49.262 0.409 0.019 155.746
4 Spain Jaume Masia Honda 15 1'49.428 0.575 0.166 155.510
5 United Kingdom John McPhee Honda 17 1'49.460 0.607 0.032 155.465
6 Spain Albert Arenas KTM 15 1'49.549 0.696 0.089 155.338
7 Italy Niccolò Antonelli Honda 16 1'49.578 0.725 0.029 155.297
8 Japan Kaito Toba KTM 16 1'49.626 0.773 0.048 155.229
9 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 16 1'49.640 0.787 0.014 155.209
10 Czech Republic Filip Salač Honda 16 1'49.688 0.835 0.048 155.141
11 South Africa Darryn Binder KTM 17 1'49.750 0.897 0.062 155.054
12 Italy Andrea Migno KTM 15 1'49.807 0.954 0.057 154.973
13 Spain Alonso Lopez Husqvarna 17 1'49.847 0.994 0.040 154.917
14 Spain Jeremy Alcoba Honda 15 1'50.065 1.212 0.218 154.610
15 Spain Sergio Garcia Dols Honda 16 1'50.149 1.296 0.084 154.492
16 Italy Riccardo Rossi KTM 17 1'50.194 1.341 0.045 154.429
17 Spain Carlos Tatay KTM 16 1'50.205 1.352 0.011 154.414
18 Belgium Barry Baltus KTM 15 1'50.210 1.357 0.005 154.407
19 Italy Dennis Foggia Honda 16 1'50.320 1.467 0.110 154.253
20 Japan Ayumu Sasaki KTM 16 1'50.338 1.485 0.018 154.227
21 Japan Ryusei Yamanaka Honda 16 1'50.507 1.654 0.169 153.992
22 Switzerland Jason Dupasquier KTM 15 1'50.582 1.729 0.075 153.887
23 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 15 1'50.605 1.752 0.023 153.855
24 Spain Jose Garcia Honda 14 1'50.818 1.965 0.213 153.559
25 Japan Ai Ogura Honda 18 1'50.929 2.076 0.111 153.406
26 Japan Yuki Kunii Honda 16 1'51.000 2.147 0.071 153.308
27 Malaysia Khairul Pawi Honda 17 1'51.156 2.303 0.156 153.092
28 Turkey Deniz Öncü KTM 14 1'51.221 2.368 0.065 153.003
29 Italy Davide Pizzoli KTM 16 1'51.380 2.527 0.159 152.785
30 Italy Stefano Nepa KTM 14 1'51.607 2.754 0.227 152.474
31 Austria Maximilian Kofler KTM 16 1'53.055 4.202 1.448 150.521
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Misano Moto3: Fenati kazandı, Deniz 7. oldu!

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Misano Moto3: Fenati kazandı, Deniz 7. oldu!
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Barcelona
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti
Pilotlar Romano Fenati , Raul Fernandez , Tony Arbolino
Takımlar Snipers Team , Red Bull KTM Factory Racing , Max Racing Team
Editör Matteo Nugnes

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