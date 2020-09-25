Moto3 Barcelona 1. antrenman: Fernandez lider, Deniz 28. oldu
paylaşım
yorumlar
Barcelona'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Raul Fernandez ilk sırada tamamladı.
Moto3'te heyecan bu hafta sonu yapılacak Barcelona yarışıyla devam edecek ve ilk antrenman seansında Raul Fernandez'in üstünlüğü vardı.
İspanyol sürücü 1:49'un altına inebilen tek isimdi ve 1:48.853'lük derecesiyle 0.390 saniye farkla en hızlı isim olmayı başardı.
Romano Fenati, en hızlı ikinci isimdi ve Husqvarna ile 1:49.243 yatı.
Tony Arbolino üçüncü sırada yer alırken, Jaue Masia dördüncü, John McPhee beşinci ve Albert Arenas altıncı oldu.
Niccolo Antonelli'nin yedinci olduğu seansta ilk onu Kaito Toba, Gabriel Rodrigo ve Filip Salac tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü seansı seansı 2.3 saniye geride 28. sırada noktaladı.
1. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Raul Fernandez
|KTM
|14
|1'48.853
|156.331
|2
|Romano Fenati
|Husqvarna
|16
|1'49.243
|0.390
|0.390
|155.773
|3
|Tony Arbolino
|Honda
|17
|1'49.262
|0.409
|0.019
|155.746
|4
|Jaume Masia
|Honda
|15
|1'49.428
|0.575
|0.166
|155.510
|5
|John McPhee
|Honda
|17
|1'49.460
|0.607
|0.032
|155.465
|6
|Albert Arenas
|KTM
|15
|1'49.549
|0.696
|0.089
|155.338
|7
|Niccolò Antonelli
|Honda
|16
|1'49.578
|0.725
|0.029
|155.297
|8
|Kaito Toba
|KTM
|16
|1'49.626
|0.773
|0.048
|155.229
|9
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|16
|1'49.640
|0.787
|0.014
|155.209
|10
|Filip Salač
|Honda
|16
|1'49.688
|0.835
|0.048
|155.141
|11
|Darryn Binder
|KTM
|17
|1'49.750
|0.897
|0.062
|155.054
|12
|Andrea Migno
|KTM
|15
|1'49.807
|0.954
|0.057
|154.973
|13
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|17
|1'49.847
|0.994
|0.040
|154.917
|14
|Jeremy Alcoba
|Honda
|15
|1'50.065
|1.212
|0.218
|154.610
|15
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|16
|1'50.149
|1.296
|0.084
|154.492
|16
|Riccardo Rossi
|KTM
|17
|1'50.194
|1.341
|0.045
|154.429
|17
|Carlos Tatay
|KTM
|16
|1'50.205
|1.352
|0.011
|154.414
|18
|Barry Baltus
|KTM
|15
|1'50.210
|1.357
|0.005
|154.407
|19
|Dennis Foggia
|Honda
|16
|1'50.320
|1.467
|0.110
|154.253
|20
|Ayumu Sasaki
|KTM
|16
|1'50.338
|1.485
|0.018
|154.227
|21
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|16
|1'50.507
|1.654
|0.169
|153.992
|22
|Jason Dupasquier
|KTM
|15
|1'50.582
|1.729
|0.075
|153.887
|23
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|15
|1'50.605
|1.752
|0.023
|153.855
|24
|Jose Garcia
|Honda
|14
|1'50.818
|1.965
|0.213
|153.559
|25
|Ai Ogura
|Honda
|18
|1'50.929
|2.076
|0.111
|153.406
|26
|Yuki Kunii
|Honda
|16
|1'51.000
|2.147
|0.071
|153.308
|27
|Khairul Pawi
|Honda
|17
|1'51.156
|2.303
|0.156
|153.092
|28
|Deniz Öncü
|KTM
|14
|1'51.221
|2.368
|0.065
|153.003
|29
|Davide Pizzoli
|KTM
|16
|1'51.380
|2.527
|0.159
|152.785
|30
|Stefano Nepa
|KTM
|14
|1'51.607
|2.754
|0.227
|152.474
|31
|Maximilian Kofler
|KTM
|16
|1'53.055
|4.202
|1.448
|150.521
|Tüm sonuçları görüntüle
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Barcelona
|Lokasyon
|Barcelona-Catalunya Yarış pisti
|Pilotlar
|Romano Fenati , Raul Fernandez , Tony Arbolino
|Takımlar
|Snipers Team , Red Bull KTM Factory Racing , Max Racing Team
|Editör
|Matteo Nugnes
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Moto3 Barcelona 1. antrenman: Fernandez lider, Deniz 28. oldu
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov