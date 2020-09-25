Moto3 Barcelona 1. antrenman: Fernandez lider, Deniz 28. oldu

Moto3'te heyecan bu hafta sonu yapılacak Barcelona yarışıyla devam edecek ve ilk antrenman seansında Raul Fernandez'in üstünlüğü vardı.

İspanyol sürücü 1:49'un altına inebilen tek isimdi ve 1:48.853'lük derecesiyle 0.390 saniye farkla en hızlı isim olmayı başardı.

Romano Fenati, en hızlı ikinci isimdi ve Husqvarna ile 1:49.243 yatı.

Tony Arbolino üçüncü sırada yer alırken, Jaue Masia dördüncü, John McPhee beşinci ve Albert Arenas altıncı oldu.

Niccolo Antonelli'nin yedinci olduğu seansta ilk onu Kaito Toba, Gabriel Rodrigo ve Filip Salac tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü seansı seansı 2.3 saniye geride 28. sırada noktaladı.

1. antrenman sonucu: