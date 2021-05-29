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Moto3 / Mugello Antrenman raporu

Moto3 Mugello 3. antrenman: Migno en hızlısı, Deniz 11. oldu

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mugello'da gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman seansında Honda sürücüsü Andrea Migno zirvede yer aldı.

Moto3 Mugello 3. antrenman: Migno en hızlısı, Deniz 11. oldu

Cuma günü dereceler 1:57 civarında olurken, cumartesi günkü 3. antrenmanda 1:56'lara inildi.

Honda sürücüsü Andre Migno seansı içerisinde 1:56.234'lük zaman turu kaydetti ve hem seansı lider tamamladı hem de tur rekorunu kırmış oldu.

Honda sürücüsünü, 0.124 saniye den KTM sürücüsü Jaume Masia takip ederken, üçüncülük Gabriel Rodrigo'nun oldu.

Seans Ryusei Yamanaka'nın sert kazasıyla başladı. KTM sürücüsü, ikinci turunda dokuzuncu virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düştü. Sert darbeye rağmen neyse ki herhangi bir sakatlık geçirmedi.

 

Başlangıçta sürücüler adeta bir yarıştaymış gibi arka arkaya giderken, ilk bölümde dereceler çok az gelişti, ancak son 15 dakikaya gerildiğinde peş peşe hızlı turlar gelmeye başladı.

Cuma günü Darryn Binder'in attığı en hızlı turu geçen ilk isim Sergio Garcia oldu. Ancak dereceler daha da gelişti ve Migno 1:56.234 yaparak Tony Arbolino'nun 2019 yılındaki Moto3 tur rekorunu kırdı ve seansı lider tamamladı.

Masia ikinci olurken, Rodrigo üçüncü en iyi zamanın sahibi oldu.

 

Garcia dördüncü olurken, Johan Dupasquier beşinci, Jeremy Alcoba altıncı oldu. Binder, cuma günkü en iyi zamanı sayesinde kombine edilmiş derecelerde yedinci sırada yer aldı. Ancak 3. antrenman seansını yedinci sırada tamamlayan isim Ayumu Sasaki oldu.

İlk onu Stefano Nepa, John McPhee ve Romano Fenati tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 1:56.890'lık turuyla 0.656 saniye geride 11. oldu. Deniz, kombine edilmiş derecelerde 13. sırada yer alarak doğrudan sıralama turlarının son bölümüne kalmış oldu.

Pedro Acosta, iyi bir antrenman seansı geçiremedi ve seansı 15. sırada tamamlamasının ardından sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele etmek zorunda kalacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Andrea Migno Honda 14 1'56.234  
2 Spain Jaume Masia KTM 14 1'56.358 0.124
3 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 14 1'56.389 0.155
4 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 14 1'56.480 0.246
5 Switzerland Jason Dupasquier KTM 14 1'56.612 0.378
6 Spain Jeremy Alcoba Honda 14 1'56.654 0.420
7 Japan Ayumu Sasaki KTM 13 1'56.755 0.521
8 Italy Stefano Nepa KTM 14 1'56.809 0.575
9 United Kingdom John McPhee Honda 14 1'56.816 0.582
10 Italy Romano Fenati Husqvarna 11 1'56.854 0.620
11 Turkey Deniz Öncü KTM 14 1'56.890 0.656
12 Czech Republic Filip Salač Honda 15 1'56.951 0.717
13 Italy Dennis Foggia Honda 14 1'56.992 0.758
14 Japan Tatsuki Suzuki Honda 14 1'57.032 0.798
15 Spain Pedro Acosta KTM 14 1'57.209 0.975
16 Austria Maximilian Kofler KTM 13 1'57.218 0.984
17 South Africa Darryn Binder Honda 14 1'57.229 0.995
18 Italy Niccolò Antonelli KTM 15 1'57.317 1.083
19 Spain Carlos Tatay KTM 11 1'57.374 1.140
20 Italy Alberto Surra KTM 16 1'57.546 1.312
21 France Lorenzo Fellon Honda 12 1'57.582 1.348
22 Spain Izan Guevara GASGAS 14 1'57.745 1.511
23 Italy Riccardo Rossi KTM 12 1'57.816 1.582
24 Japan Kaito Toba KTM 13 1'58.086 1.852
25 Spain Xavier Artigas Honda 13 1'58.168 1.934
26 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 13 1'58.249 2.015
27 Indonesia Andi Gilang Honda 15 1'58.308 2.074
28 Takuma Matsuyama Honda 13 1'58.378 2.144
29 Elia Bartolini KTM 13 1'58.956 2.722
30 Japan Ryusei Yamanaka KTM 5 2'01.710 5.476
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Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Andrea Migno (KTM)

Jaume Masia (KTM)

Gabeiel Rodrigo (Honda)

Sergio Garcia (GasGas)

Jason Dupasquier (KTM)

Jeremy Alcoba (Honda)

Darryn Binder (Honda)

Ayumu Sasaki (KTM)

Stefano Nepa (KTM)

John McPhee (Honda)

Romano Fenati (Husqvarna)

Dennis Foggia (Honda)

Deniz Öncü (KTM)

Filip Salac (Honda)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.

 

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Moto3 Mugello 2. antrenman: Binder lider, Deniz 7. sırada

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Moto3 Mugello 2. antrenman: Binder lider, Deniz 7. sırada
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Mugello
Alt-etkinlik FP3
Pilotlar Andrea Migno
Takımlar Snipers Team
Editör Juliane Ziegengeist

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