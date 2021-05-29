Moto3 Mugello 3. antrenman: Migno en hızlısı, Deniz 11. oldu

Cuma günü dereceler 1:57 civarında olurken, cumartesi günkü 3. antrenmanda 1:56'lara inildi.

Honda sürücüsü Andre Migno seansı içerisinde 1:56.234'lük zaman turu kaydetti ve hem seansı lider tamamladı hem de tur rekorunu kırmış oldu.

Honda sürücüsünü, 0.124 saniye den KTM sürücüsü Jaume Masia takip ederken, üçüncülük Gabriel Rodrigo'nun oldu.

Seans Ryusei Yamanaka'nın sert kazasıyla başladı. KTM sürücüsü, ikinci turunda dokuzuncu virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düştü. Sert darbeye rağmen neyse ki herhangi bir sakatlık geçirmedi.

Başlangıçta sürücüler adeta bir yarıştaymış gibi arka arkaya giderken, ilk bölümde dereceler çok az gelişti, ancak son 15 dakikaya gerildiğinde peş peşe hızlı turlar gelmeye başladı.

Cuma günü Darryn Binder'in attığı en hızlı turu geçen ilk isim Sergio Garcia oldu. Ancak dereceler daha da gelişti ve Migno 1:56.234 yaparak Tony Arbolino'nun 2019 yılındaki Moto3 tur rekorunu kırdı ve seansı lider tamamladı.

Masia ikinci olurken, Rodrigo üçüncü en iyi zamanın sahibi oldu.

Garcia dördüncü olurken, Johan Dupasquier beşinci, Jeremy Alcoba altıncı oldu. Binder, cuma günkü en iyi zamanı sayesinde kombine edilmiş derecelerde yedinci sırada yer aldı. Ancak 3. antrenman seansını yedinci sırada tamamlayan isim Ayumu Sasaki oldu.

İlk onu Stefano Nepa, John McPhee ve Romano Fenati tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 1:56.890'lık turuyla 0.656 saniye geride 11. oldu. Deniz, kombine edilmiş derecelerde 13. sırada yer alarak doğrudan sıralama turlarının son bölümüne kalmış oldu.

Pedro Acosta, iyi bir antrenman seansı geçiremedi ve seansı 15. sırada tamamlamasının ardından sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele etmek zorunda kalacak.

Seans sonucu:

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Andrea Migno (KTM)

Jaume Masia (KTM)

Gabeiel Rodrigo (Honda)

Sergio Garcia (GasGas)

Jason Dupasquier (KTM)

Jeremy Alcoba (Honda)

Darryn Binder (Honda)

Ayumu Sasaki (KTM)

Stefano Nepa (KTM)

John McPhee (Honda)

Romano Fenati (Husqvarna)

Dennis Foggia (Honda)

Deniz Öncü (KTM)

Filip Salac (Honda)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.