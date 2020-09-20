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Moto3 / Misano II / Yarış raporu

Misano Moto3: Fenati kazandı, Deniz 7. oldu!

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Misano Moto3: Fenati kazandı, Deniz 7. oldu!
Ekleyen:
, Editör

Moto3 Emilia Romagna Grand Prix’sini kazanan isim Romano Fenati oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Raul Fernandez startta Tony Arbolino’ya geçilse de ilk turda yerini geri almayı başardı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk turu 11. sırada tamamladı.

Ayrıca Carlos Tatay ve Davide Pizzoli erken start aldıkları için uzun tur cezası aldılar.

Bitime 20 tur kala Albert Arenas ve Arbolino, Fernandez’i geçerek ilk iki sıraya yükseldiler.

Sonrasında Celestino Vietti liderliğe yükselirken, son 13 tura girilirken Dennis Foggia kaza yaptı.

Son 7 tura girilirken Jaume Masia liderliği ele geçirirken, Vietti kısa süre içerisinde yerini geri aldı.

Son 5 tura girilirken ilk virajda high-side yaşayan Darryn Binder yerde kaldı.

Romano Fenati, Max Racing Team

Romano Fenati, Max Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Tech 3

Deniz Oncu, Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son turda ise müthiş bir liderlik mücadelesi vardı.

Vietti, Masia, Arenas, Ogura ve Fenati arasındaki mücadelede son sektörde Masia ile Vietti temas yaşadı. Aradan sıyrılan Fenati ise Husqvarna ile sürpriz bir galibiyet almayı başardı. Bu ayrıca Husqvarna'nın da Moto3'teki ilk galibiyeti oldu.

Vietti ikinci olurken, podyumu Ogura tamamladı.

Şampiyona lideri Arenas dördüncülükle yetinirken, Masia beşinci, Fernandez altıncı oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü son turlarda müthiş şekilde yükselerek, yarışı liderin 0.678 saniye gerisinde yedinci sırada tamamladı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Andrea Migno, Kaito Toba ve John McPhee oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Italy Romano Fenati Husqvarna 23 39'30.124     25
2 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 23 39'30.160 0.036 0.036 20
3 Japan Ai Ogura Honda 23 39'30.245 0.121 0.085 16
4 Spain Albert Arenas KTM 23 39'30.323 0.199 0.078 13
5 Spain Jaume Masia Honda 23 39'30.404 0.280 0.081 11
6 Spain Raul Fernandez KTM 23 39'30.563 0.439 0.159 10
7 Turkey Deniz Öncü KTM 23 39'30.802 0.678 0.239 9
8 Italy Andrea Migno KTM 23 39'30.915 0.791 0.113 8
9 Japan Kaito Toba KTM 23 39'31.063 0.939 0.148 7
10 United Kingdom John McPhee Honda 23 39'31.249 1.125 0.186 6
11 Italy Tony Arbolino Honda 23 39'31.576 1.452 0.327 5
12 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 23 39'31.811 1.687 0.235 4
13 Spain Jeremy Alcoba Honda 23 39'34.455 4.331 2.644 3
14 Japan Ayumu Sasaki KTM 23 39'36.049 5.925 1.594 2
15 Italy Stefano Nepa KTM 23 39'36.289 6.165 0.240 1
16 Czech Republic Filip Salač Honda 23 39'36.373 6.249 0.084  
17 Spain Sergio Garcia Dols Honda 23 39'37.291 7.167 0.918  
18 Italy Niccolò Antonelli Honda 23 39'42.838 12.714 5.547  
19 Spain Carlos Tatay KTM 23 39'48.169 18.045 5.331  
20 Japan Ryusei Yamanaka Honda 23 39'50.308 20.184 2.139  
21 Italy Riccardo Rossi KTM 23 39'50.622 20.498 0.314  
22 Belgium Barry Baltus KTM 23 39'50.415 20.291    
23 Switzerland Jason Dupasquier KTM 23 39'50.679 20.555 0.264  
24 Malaysia Khairul Pawi Honda 23 39'55.091 24.967 4.412  
25 Japan Yuki Kunii Honda 23 39'55.388 25.264 0.297  
26 Italy Davide Pizzoli KTM 23 39'57.283 27.159 1.895  
27 Austria Maximilian Kofler KTM 23 39'57.972 27.848 0.689  
  South Africa Darryn Binder KTM 18 30'54.686 5 Laps 5 Laps  
  Italy Dennis Foggia Honda 10 17'12.976 13 Laps 8 Laps  
  Spain Alonso Lopez Husqvarna 8 13'50.558 15 Laps 2 Laps  
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Misano Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 13.

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Misano Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 13.
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Misano II
Alt-etkinlik Yarış
Editör Cem Özel

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