Misano Moto3: Fenati kazandı, Deniz 7. oldu!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Raul Fernandez startta Tony Arbolino’ya geçilse de ilk turda yerini geri almayı başardı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk turu 11. sırada tamamladı.

Ayrıca Carlos Tatay ve Davide Pizzoli erken start aldıkları için uzun tur cezası aldılar.

Bitime 20 tur kala Albert Arenas ve Arbolino, Fernandez’i geçerek ilk iki sıraya yükseldiler.

Sonrasında Celestino Vietti liderliğe yükselirken, son 13 tura girilirken Dennis Foggia kaza yaptı.

Son 7 tura girilirken Jaume Masia liderliği ele geçirirken, Vietti kısa süre içerisinde yerini geri aldı.

Son 5 tura girilirken ilk virajda high-side yaşayan Darryn Binder yerde kaldı.

Romano Fenati, Max Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Deniz Oncu, Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son turda ise müthiş bir liderlik mücadelesi vardı.

Vietti, Masia, Arenas, Ogura ve Fenati arasındaki mücadelede son sektörde Masia ile Vietti temas yaşadı. Aradan sıyrılan Fenati ise Husqvarna ile sürpriz bir galibiyet almayı başardı. Bu ayrıca Husqvarna'nın da Moto3'teki ilk galibiyeti oldu.

Vietti ikinci olurken, podyumu Ogura tamamladı.

Şampiyona lideri Arenas dördüncülükle yetinirken, Masia beşinci, Fernandez altıncı oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü son turlarda müthiş şekilde yükselerek, yarışı liderin 0.678 saniye gerisinde yedinci sırada tamamladı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Andrea Migno, Kaito Toba ve John McPhee oldu.

Yarış sonucu: