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Moto3 / Barcelona / Antrenman raporu

Barcelona Moto3: Olaylı ikinci antrenmanın lideri Masia

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Barcelona Moto3: Olaylı ikinci antrenmanın lideri Masia
Ekleyen:
, Editör

Moto3'ün Barcelona ayağının ikinci antrenman seansının lideri Leopard Racing sürücüsü Jaume Masia oldu.

Rüzgar, ikinci antrenman seansında büyük bir rol oynadı ve seans boyunca birçok sürücü kaza yaptı, bazı sürücüler ise düşmekten son anda kurtuldular.

İlk seansın lideri Raul Fernandez ve Ryusei Yamanaka güzel kurtarışlar yaparlarken, Tony Arbolino, John McPhee, Gabriel Rodrigo, Stefano Nepa, Celestino Vietti ve Davide Pizzoli kaza yapan isimler oldular.

Seansın lideri ise 1:49.134’lük bir derece elde eden Masia oldu.

Darryn Binder 0.284 saniye geride ikinci olurken, Carlos Tatay 0.477 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Rodrigo kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Fernandez beşinci, Arbolino altıncı, Nepa yedinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler Andrea Migno, Jeremy Alcoba ve McPhee oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 2.066 saniye geride 27. sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Jaume Masia Honda 9 1'49.134    
2 South Africa Darryn Binder KTM 13 1'49.418 0.284 0.284
3 Spain Carlos Tatay KTM 13 1'49.611 0.477 0.193
4 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 9 1'49.821 0.687 0.210
5 Spain Raul Fernandez KTM 12 1'49.935 0.801 0.114
6 Italy Tony Arbolino Honda 8 1'49.952 0.818 0.017
7 Italy Stefano Nepa KTM 11 1'50.031 0.897 0.079
8 Italy Andrea Migno KTM 16 1'50.072 0.938 0.041
9 Spain Jeremy Alcoba Honda 15 1'50.090 0.956 0.018
10 United Kingdom John McPhee Honda 10 1'50.151 1.017 0.061
11 Italy Davide Pizzoli KTM 11 1'50.246 1.112 0.095
12 Spain Sergio Garcia Dols Honda 15 1'50.394 1.260 0.148
13 Japan Ai Ogura Honda 13 1'50.415 1.281 0.021
14 Spain Albert Arenas KTM 11 1'50.502 1.368 0.087
15 Belgium Barry Baltus KTM 12 1'50.525 1.391 0.023
16 Italy Romano Fenati Husqvarna 11 1'50.671 1.537 0.146
17 Italy Dennis Foggia Honda 14 1'50.715 1.581 0.044
18 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 5 1'50.742 1.608 0.027
19 Japan Ayumu Sasaki KTM 11 1'50.756 1.622 0.014
20 Italy Riccardo Rossi KTM 13 1'50.955 1.821 0.199
21 Czech Republic Filip Salač Honda 16 1'50.969 1.835 0.014
22 Spain Alonso Lopez Husqvarna 14 1'51.071 1.937 0.102
23 Malaysia Khairul Pawi Honda 13 1'51.079 1.945 0.008
24 Austria Maximilian Kofler KTM 13 1'51.104 1.970 0.025
25 Italy Niccolò Antonelli Honda 11 1'51.108 1.974 0.004
26 Japan Yuki Kunii Honda 15 1'51.143 2.009 0.035
27 Turkey Deniz Öncü KTM 14 1'51.200 2.066 0.057
28 Japan Kaito Toba KTM 12 1'51.280 2.146 0.080
29 Japan Ryusei Yamanaka Honda 15 1'51.287 2.153 0.007
30 Spain Jose Garcia Honda 15 1'51.290 2.156 0.003
31 Switzerland Jason Dupasquier KTM 13 1'52.096 2.962 0.806
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Moto3 Barcelona 1. antrenman: Fernandez lider, Deniz 28. oldu

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Moto3 Barcelona 1. antrenman: Fernandez lider, Deniz 28. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik FP2
Editör Cem Özel

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