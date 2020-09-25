Barcelona Moto3: Olaylı ikinci antrenmanın lideri Masia

Rüzgar, ikinci antrenman seansında büyük bir rol oynadı ve seans boyunca birçok sürücü kaza yaptı, bazı sürücüler ise düşmekten son anda kurtuldular.

İlk seansın lideri Raul Fernandez ve Ryusei Yamanaka güzel kurtarışlar yaparlarken, Tony Arbolino, John McPhee, Gabriel Rodrigo, Stefano Nepa, Celestino Vietti ve Davide Pizzoli kaza yapan isimler oldular.

Seansın lideri ise 1:49.134’lük bir derece elde eden Masia oldu.

Darryn Binder 0.284 saniye geride ikinci olurken, Carlos Tatay 0.477 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Rodrigo kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Fernandez beşinci, Arbolino altıncı, Nepa yedinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler Andrea Migno, Jeremy Alcoba ve McPhee oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 2.066 saniye geride 27. sırada yer aldı.

Seans sonucu: