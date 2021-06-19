Moto3 Almanya sıralama turları: Salac pole pozisyonunu aldı, Deniz 11. oldu

Filip Salac, Moto3 kariyerinin ilk pole pozisyonunu Sachsenring'de aldı. Honda sürücüsü, sıralama turlarının son bölümünde elde ettiği 1:26.183'lük turuyla Dennis Foggia ve Tatsuki Suzuki'nin önünde pole pozisyonunu kazandı.

Salac, pole pozisyonu urunu üçüncü turunda attı ve daha sonra liderliği kaybetmedi. Bu tur, ikinci sıradaki Foggia'dan 0.183 saniye daha iyiydi. Ayrıca Suzuki de bu turun 0.214 sanyie ardında kaldı ve üçüncü oldu.

John McPhee (Honda) sıralama turlarını dördüncü bitirirken, Kaito Toba (KTM) ve çaylak Lorenzo Fellon (Honda) ilk altıyı tamamladılar.

Ancak Toba, 8.virajda büyük bir kaza yapmasının ardından omzundan sakatlandı ve seansı bu şekilde bitirdi.

İlk onu Niccolo Antonelli (KTM), Romano Fenati (Husqvarna), Stefano Nepa (KTM) ve Andrea Mingo (Honda) tamamladı.

Barselona'da Moto3 kariyerinin ilk podyumunu alan temsilcimiz Deniz Öncü, son antrenman seansında geride kalmasının ardından sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kaldı ve Q1'in en iyi ikinci zamanını yaptı.

Sonrasında ikinci bölümde piste çıkan temsilcimiz, sekizinci virajda kaza yaptı. Buna rağmen 1:27.693 yaparak 11. oldu.

Şampiyona lideri Pedro Acosta, seansı Izan Guevara'nın ardında 13. sırada bitirdi.

Seans sonucu: