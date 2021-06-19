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Moto3 / Sachsenring Son dakika

Moto3 Almanya sıralama turları: Salac pole pozisyonunu aldı, Deniz 11. oldu

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Almanya'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu Filip Salac'ın olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 11. sırada yer aldı.

Moto3 Almanya sıralama turları: Salac pole pozisyonunu aldı, Deniz 11. oldu

Filip Salac, Moto3 kariyerinin ilk pole pozisyonunu Sachsenring'de aldı. Honda sürücüsü, sıralama turlarının son bölümünde elde ettiği 1:26.183'lük turuyla Dennis Foggia ve Tatsuki Suzuki'nin önünde pole pozisyonunu kazandı.

Salac, pole pozisyonu urunu üçüncü turunda attı ve daha sonra liderliği kaybetmedi. Bu tur, ikinci sıradaki Foggia'dan 0.183 saniye daha iyiydi. Ayrıca Suzuki de bu turun 0.214 sanyie ardında kaldı ve üçüncü oldu.

John McPhee (Honda) sıralama turlarını dördüncü bitirirken, Kaito Toba (KTM) ve çaylak Lorenzo Fellon (Honda) ilk altıyı tamamladılar.

Ancak Toba, 8.virajda büyük bir kaza yapmasının ardından omzundan sakatlandı ve seansı bu şekilde bitirdi.

İlk onu Niccolo Antonelli (KTM), Romano Fenati (Husqvarna), Stefano Nepa (KTM) ve Andrea Mingo (Honda) tamamladı.

Barselona'da Moto3 kariyerinin ilk podyumunu alan temsilcimiz Deniz Öncü, son antrenman seansında geride kalmasının ardından sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kaldı ve Q1'in en iyi ikinci zamanını yaptı.

Sonrasında ikinci bölümde piste çıkan temsilcimiz, sekizinci virajda kaza yaptı. Buna rağmen 1:27.693 yaparak 11. oldu.

Şampiyona lideri Pedro Acosta, seansı Izan Guevara'nın ardında 13. sırada bitirdi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Czech Republic Filip Salač 6 1'26.913     150.978
2 Italy Dennis Foggia 6 1'27.096 0.183 0.183 150.661
3 Japan Tatsuki Suzuki 5 1'27.127 0.214 0.031 150.607
4 United Kingdom John McPhee 7 1'27.228 0.315 0.101 150.433
5 Japan Kaito Toba 5 1'27.350 0.437 0.122 150.223
6 France Lorenzo Fellon 6 1'27.392 0.479 0.042 150.151
7 Italy Niccolò Antonelli 7 1'27.398 0.485 0.006 150.140
8 Italy Romano Fenati 7 1'27.475 0.562 0.077 150.008
9 Italy Stefano Nepa 6 1'27.522 0.609 0.047 149.928
10 Italy Andrea Migno 6 1'27.629 0.716 0.107 149.744
11 Turkey Deniz Öncü 6 1'27.693 0.780 0.064 149.635
12 Spain Izan Guevara 6 1'27.899 0.986 0.206 149.284
13 Spain Pedro Acosta 6 1'27.906 0.993 0.007 149.273
14 Spain Sergio Garcia Dols 6 1'27.919 1.006 0.013 149.251
15 Spain Xavier Artigas 7 1'27.995 1.082 0.076 149.122
16 Japan Yuki Kunii 6 1'28.365 1.452 0.370 148.497
17 Spain Jaume Masia 6 1'28.393 1.480 0.028 148.450
18 South Africa Darryn Binder 1        
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Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 South Africa Darryn Binder Honda 4 1'27.481  
2 Turkey Deniz Öncü KTM 8 1'27.516 0.035
3 Spain Jaume Masia KTM 6 1'27.584 0.103
4 Japan Yuki Kunii Honda 7 1'27.714 0.233
5 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 7 1'28.051 0.570
6 Spain Jeremy Alcoba Honda 6 1'28.178 0.697
7 Japan Ryusei Yamanaka KTM 7 1'28.183 0.702
8 Italy Riccardo Rossi KTM 6 1'28.439 0.958
9 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 7 1'28.523 1.042
10 Joel Kelso KTM 7 1'28.713 1.232
11 Elia Bartolini KTM 6 1'28.756 1.275
12 Indonesia Andi Gilang Honda 7 1'29.041 1.560
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Moto3 Sachsenring 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 16. oldu

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Moto3 Sachsenring 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 16. oldu
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