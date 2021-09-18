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Moto3 / Misano Sıralama turları raporu

Moto3 Misano: Fenati son turuyla pole pozisyonunda

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Misano'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu Romano Fenati'nin oldu.

Moto3 Misano: Fenati son turuyla pole pozisyonunda

Oldukça yakın San Marino Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu, son anlardaki turuyla beraber Romano Fenati'nin oldu.

Fenati, sıralama turlarında 1:42'nin altına inebilen tek isimdi ve attığı 1:41.756'lık zaman turuyla, bu yılki üçüncü pole pozisyonunu kazandı. Fenati'nin turu, ikinci sıradaki Denis Foggia'dan 0.257 saniye daha iyiydi.

Niccolo Antonelli, seansı üçüncü sırada tamamladı ve böylelikle ilk çizgi tamamen İtalyan sürücülerden oluştu.

Son antrenman seansını zirvede tamamlayan Andrea Migno dördüncü, Jaume Masia beşinci ve Xavier Artigas altıncı oldu.

Riccardo Rossi, son bölüme kaldı ve sıralama turlarına yedinci sıradan başlama hakkı elde etti. Bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Elia Bartolini sekizinci olurken Pedro Acosta dokuzuncu ve ilk bölümün en hızlı ismi olan Carlos Tatay 10. oldu.

Şampiyonada Acosta'nın ana rakibi olan Sergio Garcia, pek parlak bir sıralama turları geçiremedi ve 12. oldu.

Seans içerisinde John McPhee'ye ek olarak, Matteo Bertelle (KTM) ve Tatsuki Suzuki (Honda) kaza yaptı. McPhee ve Bertelle ikinci bölüme kalsa da Suzuki zaman turu kaydedemedi.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 3. antrenman seansında yaptığı kazanın ardından sıralama turlarına katılamadı. Sakatlığı ciddi olmasa da tedbir amaçlı yarışa katılmasına izin verilmedi ve bugünü gözlem altında geçirecek. Pazar günü yarışıp yarışmayacağı da sabah yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Sabah saatlerinde de ciddi bir kaza yapan Alberto Surra'ya seansa katılma izin verildi ancak genç sürücü piste çıkmadı.

Aragon'daki yarışta yaşadığı kazanın sonuçlarıyla boğuşan Gabriel Rodrigo da bu hafta sonu yarışmıyor.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Romano Fenati Husqvarna 7 1'41.756  
2 Italy Dennis Foggia Honda 6 1'42.013 0.257
3 Italy Niccolò Antonelli KTM 7 1'42.020 0.264
4 Italy Andrea Migno Honda 6 1'42.099 0.343
5 Spain Jaume Masia KTM 7 1'42.111 0.355
6 Spain Xavier Artigas Honda 6 1'42.271 0.515
7 Italy Riccardo Rossi KTM 7 1'42.276 0.520
8 Elia Bartolini KTM 6 1'42.552 0.796
9 Spain Pedro Acosta KTM 7 1'42.558 0.802
10 Spain Carlos Tatay KTM 7 1'42.566 0.810
11 Italy Stefano Nepa KTM 6 1'42.619 0.863
12 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 8 1'42.687 0.931
13 Japan Ayumu Sasaki KTM 7 1'42.729 0.973
14 South Africa Darryn Binder Honda 7 1'42.752 0.996
15 Matteo Bertelle KTM 6 1'42.796 1.040
16 Japan Ryusei Yamanaka KTM 8 1'43.021 1.265
17 Spain Izan Guevara GASGAS 6 1'43.033 1.277
18 Japan Kaito Toba KTM 6 1'43.107 1.351
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İlk bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Carlos Tatay KTM 6 1'42.697  
2 Matteo Bertelle KTM 5 1'43.008 0.311
3 Italy Riccardo Rossi KTM 5 1'43.249 0.552
4 Japan Ryusei Yamanaka KTM 6 1'43.284 0.587
5 United Kingdom John McPhee Honda 2 1'43.351 0.654
6 Indonesia Andi Gilang Honda 6 1'43.433 0.736
7 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 7 1'43.459 0.762
8 Austria Maximilian Kofler KTM 5 1'43.474 0.777
9 France Lorenzo Fellon Honda 6 1'43.493 0.796
10 Japan Yuki Kunii Honda 8 1'43.784 1.087
11 Spain Jeremy Alcoba Honda 5 1'44.037 1.340
12 Czech Republic Filip Salač KTM 5 1'44.488 1.791
  Argentina Gabriel Rodrigo Honda 0    
  Japan Tatsuki Suzuki Honda 0    
  Turkey Deniz Öncü KTM 0    
  Italy Alberto Surra Honda 0    
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Moto3 Misano 3. antrenman: Migno lider, kaza yapan Deniz hastaneye götürüldü

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