Moto3 Misano: Fenati son turuyla pole pozisyonunda

Oldukça yakın San Marino Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu, son anlardaki turuyla beraber Romano Fenati'nin oldu.

Fenati, sıralama turlarında 1:42'nin altına inebilen tek isimdi ve attığı 1:41.756'lık zaman turuyla, bu yılki üçüncü pole pozisyonunu kazandı. Fenati'nin turu, ikinci sıradaki Denis Foggia'dan 0.257 saniye daha iyiydi.

Niccolo Antonelli, seansı üçüncü sırada tamamladı ve böylelikle ilk çizgi tamamen İtalyan sürücülerden oluştu.

Son antrenman seansını zirvede tamamlayan Andrea Migno dördüncü, Jaume Masia beşinci ve Xavier Artigas altıncı oldu.

Riccardo Rossi, son bölüme kaldı ve sıralama turlarına yedinci sıradan başlama hakkı elde etti. Bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Elia Bartolini sekizinci olurken Pedro Acosta dokuzuncu ve ilk bölümün en hızlı ismi olan Carlos Tatay 10. oldu.

Şampiyonada Acosta'nın ana rakibi olan Sergio Garcia, pek parlak bir sıralama turları geçiremedi ve 12. oldu.

Seans içerisinde John McPhee'ye ek olarak, Matteo Bertelle (KTM) ve Tatsuki Suzuki (Honda) kaza yaptı. McPhee ve Bertelle ikinci bölüme kalsa da Suzuki zaman turu kaydedemedi.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 3. antrenman seansında yaptığı kazanın ardından sıralama turlarına katılamadı. Sakatlığı ciddi olmasa da tedbir amaçlı yarışa katılmasına izin verilmedi ve bugünü gözlem altında geçirecek. Pazar günü yarışıp yarışmayacağı da sabah yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Sabah saatlerinde de ciddi bir kaza yapan Alberto Surra'ya seansa katılma izin verildi ancak genç sürücü piste çıkmadı.

Aragon'daki yarışta yaşadığı kazanın sonuçlarıyla boğuşan Gabriel Rodrigo da bu hafta sonu yarışmıyor.

İkinci bölüm sonucu:

İlk bölüm sonucu: